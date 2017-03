Condenan a empresa Eléctrica por responsabilidad incendio forestal ocurrido en 2013

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la demanda presentada por sociedades agrícolas, en contra de Emelectric S.A. por su responsabilidad en el incendio forestal que afectó a los predios, ubicados en el sector de La Estrella, esto el 9 de enero del año 2013.

En fallo unánime la Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Ricardo Pairicán, el fiscal judicial Álvaro Martínez y la abogada (i) María Latife, revocó en la parte apelada, la sentencia dictada el 26 de julio de 2016 por el Primer Juzgado de Letras de Santa Cruz.

Parte del fallo indica que “la demandada no cumplió con su deber legal de cuidado; deber de conducta que encuentra su justificación en la necesidad de evitar accidentes e incendios que naturalmente emanan en la interacción de vegetación y líneas de tendido eléctrico”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que “si el tendido eléctrico hubiese tenido una adecuada mantención, el cable caído no hubiese entrado en contacto con la vegetación y el fuego no se habría iniciado, es decir la negligencia de la demandada es la condición determinante y necesaria para producir el evento dañoso que sobrevino y se mantuvo a continuación, motivo por el cual deberá responder y asumir sus consecuencias”.

La sentencia ordena a Emelectric pagar los siguientes montos: A María Ximena Padilla Fernández, la suma de $30.825.450 (treinta millones ochocientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta); Sociedad Agrícola Fernández Limitada, la suma de $17.297.640 (diecisiete millones doscientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta); y Sociedad Agrícola San Valentín Limitada, la suma de $12.079.575 (doce millones setenta y nueve mil quinientos setenta y cinco)”.