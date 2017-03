Servicio de Salud y Seremi de Educación: Municipalidad de San Fernando debe restituir los recursos objetados

Las autoridades aseguran que los dineros de ambos organismos fueron mal administrados por la Cormun sanfernandina antecedentes que están a punto de pasar a la justicia ordinaria. En el caso de Educación, el seremi afirma que son 621 millones cuya rendición fue rechazada y deben ser devueltos, mientras el Servicio de Salud de O’Higgins desde el año pasado suspendió la entrega de recursos al municipio y optó por administrarlos de manera directa.

Por: IRENE PADILLA

Con el pasar de los días la crisis de la corporación Municpal sanfernandina se agudiza. La tarde del miércoles el alcalde Luis Berwart se habría reunido con los concejales de manera extraordinaria en vista de la delicada situación legal en que se encuentra el municipio, el que deberá responder por cientos de millones de pesos que le fueron entregados por diversos convenios con el Ministerio de Salud y de Educación y que no fueron rendidos adecuadamente por la Corporación Municipal.

En medio de la polémica, tanto el Servicio de Salud como la Secretaria Regional Ministerial de Educación quisieron explicar a la comunidad a través de El Rancagüino las acciones que están tomando en vista de recuperar los dineros cuyo destino no pudo ser acreditado.

En el caso del Servicio de Salud, su director (I) Gonzalo Urbina aseguró que este organismo actuó de manera rápida el año pasado y tras detectar irregularidades en los 27 programas de convenio con la Municipalidad de San Fernando optaron por detener la entrega de recursos y administrarlos directamente. “Realizamos auditorías paralelas al trabajo de la Contraloría y seguimos los 27 programas que tenemos con el municipio de los cuales tres fueron abordados por la Contraloría. Tras el análisis de estos 3 programas que están asociados a productos, es decir exámenes que se deben hacer o entrega de atenciones, decidimos centralizarlos a través de un convenio mandato con el departamento de Salud, esto con la finalidad de asegurarnos del correcto uso de los recursos. Por ejemplo, el año pasado imágenes diagnósticas que es uno de los programas afectados, se coordinó desde acá, el pago se hizo desde acá , mientras nosotros supervisamos que la mamografias se realizaran. De esa manera nosotros tomamos el control para que la situación que describe la Contraloría que corresponde al año 2015 no volviera a suceder”.

Nelson Muñoz, director (s) del área Atención Primaria del Servicio de Salud, detalló por su parte como es que el Servicio de Salud ha administrado los programas de la Cormusaf desde 2016 con el fin de entregar certeramente las atenciones de salud comprometidas a los usuarios. “ San Fernando es una población importante y no la podemos dejar desprotegida en sus atenciones de salud, no tienen la culpa, por eso adoptamos la forma de funcionar controlado: unos programas están descontinuados por incumplimientos y otros los operamos desde acá. Para los exámenes por ejemplo, nosotros buscamos el administrador, manejamos las adquisiciones y con ellos trabajamos la lista de espera para que se cite la gente al prestador seleccionado y se ejecute, nosotros resguardamos que esa presentación llegue a los usuarios”.

Asimismo, Mauricio Contreras, jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Salud explica que todos los antecedentes reunidos por la auditoría interna serán entregados al Consejo de Defensa del Estado y que en este proceso el Servicio exigirá que la municipalidad, que es la firmante del convenio, restituya los recursos que no fueron ejecutados que alcanzan casi 100 millones de pesos.“ Nosotros solicitamos la restitución de fondos de 2015 y eso no se ha materializado por tanto el CDE ya tiene esos antecedentes que deberíamos reforzar respecto a la no restitución, salvo que el municipio se allane a restituir los recursos, algo que habrá que conversar con ellos. Este no es un problema nuevo para esa Cormun, ya en 2012 hay otra auditoría de Contraloría que observó problemas con los manejos financieros de la Corporación porque todos los traspasos que nosotros hacemos van al municipio, y el municipio delega la administración de salud a la Corporación y ahí se crea un mix donde no se sabe que dineros de salud se gastan efectivamente en salud”

Finalmente el director (i) del Servicio Gonzalo Urbina hizo un llamado a los sanfernandinos que se atienden en la salud primaria a estar tranquilos ya que este organismo de manera directa está administrando los recursos de diversos convenios “ queremos darle la tranquilidad a la comunidad , nosotros tenemos 33 comunas, San Fernando es la única con la que tuvimos este problemas, que hoy ya no está y en que nosotros no esperamos los resultados de la Contraloría sino que de inmediato actuamos como Servicio con tal que no se viera afectada la salud de la gente, y la misma operación la haremos con cualquier otro municipio que tenga problemas como este”, sentenció la autoridad.

Seremi de Educación: 621 millones de FAEP no han sido rendidos

Educación sin duda es una de las áreas más afectadas por la administración de recursos de la Cormusaf. Es en esta área, donde se han perdido millonarias sumas. Según el último oficio de Contraloría a diciembre de 2015, la municipalidad no había acreditado el uso de más de 500 millones de Fondo de Ayuda a la Educación Pública, FAEP , de los cuales devolvió solo 90 en noviembre pasado. El seremi de Educación indica que la deuda es mayor, y que tras el fin del proceso de rendición que terminó en el verano de este año, 621 millones del FAEP no pudieron ser respaldados adecuadamente. “ FAEP tiene un plazo de 14 meses para su ejecución, que se pueden extender hasta 20 meses, por lo tanto hasta el año pasado cuando Contraloría emite su informe final aún había tiempo para la rendición de dineros. El proceso se hizo este año, el 26 de enero ingresa la rendición de 2015, el 2 de febrero entregamos las observaciones, el 16 de febrero vuelve a entrar la rendición y nuevamente es objetada, ya no hay ninguna posibilidad. En líneas generales hay una serie de acciones que desarrolló el municipio pero no están respaldadas, puede que no venga una factura, una lista de asistentes a una jornada, y si eso no está yo no lo puedo dar por acreditado. El monto que se está rechazando del FAEP 2015 es de 621 millones y esto está oficiado al nivel central”, sostuvo el seremi Hernán Castro.

El seremi explica que con el mismo novel central se coordinará las medidas a tomar: “Para mi si de aquí al 30 de marzo no me han rendido estos recursos, habrá que tomar medidas coordinadas para ver como operará con la rendición, pero esto no lo podemos eternizar. Si no se reintegran los recursos la fórmula existente hasta ahora para reintegrar los recursos es a través de retención de subvenciones, no estoy diciendo que lo vamos a hacer de esa manera, pero tenemos que ver cuál es la posición del sostenedor”.

Hace algunas semanas, el municipio sanfernandino, en medio del paro de profesores que enfrentaba, aseguró que en marzo recibiría mil millones de pesos de fondos FAEP que servirían para solucionar esta problemática. Este anuncio estaría errado, ya que el Seremi aseguró que el Mineduc evaluará si corresponde o no entregar estos recursos al municipio sanfernandino en vista de las irregularidades detectadas por Contraloría y por la propia Seremi de Educación “tengo que esperar que Santiago me diga si les corresponde recibir platas FAEP o no y de eso habrá noticias en un par de semanas, porque el proceso 2017 está recién comenzando, así que a fines de mayo llegaría la primera cuota, si alguien piensa que se le va entregar ahora estos recursos está en un error”, sentenció el seremi de Educación.