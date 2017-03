Ya comenzó la inmunización: Dos meses durará campaña de vacunación contra la Influenza

Comenzó el otoño, la temperatura en las mañanas están más bajas y con ello los virus respiratorios empiezan su ataque, especialmente a las personas más vulnerables. De allí la importancia de la vacunación contra la Influenza, que durará dos meses y que busca disminuir esa infección respiratoria y sus complicaciones.

El lanzamiento de la campaña, que este año tiene como slogan “Vacúnate por ti, vacúnate por ellos y ellas”, se efectuó en el Centro de Salud Familiar Nº 2 de Rancagua, en una ceremonia encabezada por el Seremi de Salud, Eduardo Peñaloza; junto al director del Servicio de Salud O´Higgins, Gonzalo Urbina; y el director de la División Salud de la Cormun Rancagua, José Antonio Cavieres.

Se indicó que la vacunación está dirigida a niños y niñas entre 6 meses y 5 años 11 meses 29 días; adultos mayores desde 65 años; enfermos crónicos; embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación; trabajadores avícolas y de criaderos de cerdo; trabajadores del área de la salud; entre otras prioridades locales.

La región de O´Higgins dispondrá de 293 mil vacunas, las cuales podrán ser inoculadas en los centros de salud familiar y privados que estén en convenio con el Ministerio de Salud, como por ejemplo en Rancagua pueden acudir a los vacunatorios del Hospital Clínico Fusat, Clínica Isamédica, Clínica Integral, Megasalud; en San Fernando en el vacunatorio Neumann & Bertín y en Imagen Salud; en Rengo en Vida Rengo.

Sobre la campaña de vacunación, el Seremi de Salud O´Higgins, Eduardo Peñaloza, expresó que “es relevante considerar que la vacuna es gratuita para los grupos objetivos y no presenta ningún riesgo para la población, al contrario, es un beneficio para la salud de las personas, donde al inmunizarse estarán protegidos”.

En tanto, el director del Servicio de Salud, Gonzalo Urbina, comentó que “toda la red de salud de la región está activada y preparada para poder vacunar en todos los centros de salud familiar, consultorios, postas de salud rural y centros de salud privados que están en convenio”.

Por su parte, José Antonio Cavieres indicó que dispondrán de unas 70 mil dosis en los Cesfam y 3 Cecof, “los cuales están preparados para recibir a los usuarios, donde hacemos hincapié en que los adultos mayores se acerquen a nuestros establecimientos”.

Una usuaria del Cesfam 2, Flor Vargas, de la población Rancagua Sur, aprovechó la instancia para inmunizarse; tral lo cual expresó: “Me parece muy buena la estrategia del Ministerio de Salud, yo todos los años me vacuno contra la Influenza y nunca me he enfermado de Influenza”.

COMPLICACIONES DE LA INFLUENZA

La Influenza puede conducir a complicaciones severas, como neumonías por diversos agentes y puede empeorar problemas de salud ya existentes. Puede causar dificultad respiratoria, diarrea y convulsiones en los niños. Miles de personas mueren cada año en el mundo debido a la Influenza y muchos requieren de hospitalización. Para prevenir las condiciones anteriormente mencionadas, es necesaria la vacunación anual contra estos virus.