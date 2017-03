Municipalidad de San Fernando: “ Contraloría General de la República ha estimado que ni siquiera existe una cuenta a rendir”

– A través de un comunicado el municipio sanfernandino se defendió acusando en específico a la diputada Alejandra Sepúlveda de crear un show mediático que “ ha traspasado la línea de lo tolerable”, por lo que aseguran llevaran esta situación a los Tribunales de Justicia para limpiar la honra de la Corporación Municipal.

Por: IRENE PADILLA A.

Ante el último oficio de Contraloría General de la República, que confirmó que la Corporación Municipal de San Fernando no rindió ni devolvió 512 millones de pesos pertenecientes a los Ministerios de Educación y de Salud, el municipio de esa comuna emitió un comunicado a través del cual realizó sus descargos.

En primer lugar en el texto la municipalidad asegura que tras lo concluido por la Contraloría, no existe ningún delito por el cual deban responder “ se ha buscado llevar al Derecho Penal, al Ministerio Público y a la PDI, un tema absolutamente administrativo y contable, que dice relación con actos de esa índole y no así con delitos (…) No hay un solo elemento en el Informe Final del Contralor que dé cuenta de la comisión de delito alguno, por el contrario, el Contralor se ha sustraído del ejercicio de cualquier acción judicial de manera expresa”. El comunicado agrega que la futura actuación del Consejo de Defensa del Estado, entre otros organismos en este caso, solo responderían a la creatividad de la parlamentaria Alejandra Sepúlveda: “En ese contexto, la propia Contraloría General de la República ha estimado que ni siquiera existe una cuenta a rendir. No hay ni existe juicio de cuentas alguno, más que la infinita imaginación de la Diputada (…) Cabe consignar que la Contraloría General de la República inicia acciones judiciales, inmediatamente cuando detecta la posible comisión de un delito, nada de lo cual ha ocurrido en esta situación. Todo este debate ha girado únicamente en el contexto de rendir balances, es decir, un tema meramente administrativo que es donde opera el Tribunal siempre y cuando la propia Contraloría estima que hay mérito”.

Finalmente el municipio prometió querellarse contra la diputada Sepúlveda con tal de limpiar la honra de la Corporación Municipal. “ Se ha insistido de manera calumniosa, tal como lo probaremos próximamente en la presentación de libelos criminales por tipos penales, que es imposible que una Corporación Municipal pudiera cometer, lo cual da cuenta de una gran ignorancia y una evidente mala fe. Seguiremos discutiendo este tema en el lugar que corresponda. Una vez resuelta la presentación de la Diputada, buscaremos reparar este daño de credibilidad y probidad provocada a nuestra Corporación Municipal”, sentencia el documento.

CONCEJAL RIQUELME: “ESTA SITUACIÓN DA PENA”

El único concejal sanfernandino que respondió el sondeo de reacciones de El Rancaguino fue el UDI Alejandro Riquelme, quien como presidente de la Comisión de Educación de ese organismo le preocupa profundamente el estado financiero crítico de la Cormusaf. “Hoy la sensación a pocos meses de haber asumido como concejal es de una tremenda desazón, una tremenda tristeza debido a la carencia de conducción política que tenemos en San Fernando y de conducción estratégica- administrativa tanto en la municipalidad como la corporación que nos lleva a este tipo de situaciones de la cual no se puede sentir más que pena porque nuevamente nuestra ciudad está en la palestra”.

Al mismo tiempo Riquelme se refirió a los pasos a seguir, no descartando una presentación por “notable abandono de deberes” : “hay que conversar con nuestros referentes políticos en cuanto a cuál va a ser la mejor decisión. Para la destitución primero hay que ver la situación en que se está para poder hacerlo, creo que hay que dejar que las instituciones funcionen y que esto siga su camino; ayer conversamos con Javier Macaya, seguramente nos vamos a reunir con él los tres concejales del sector… pero ese tema aún es incierto”, concluyo el concejal gremialista.