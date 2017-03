EDITORIAL: Parece que no tendremos elección de intendentes este año

Todo parece indicar que este 2017 no habrá elección de intendentes, o mejor dicho de gobernadores regionales. No vemos al gobierno más allá de declaraciones de buenas intenciones muy apurado por presentar la ley orgánica constitucional, no preocupado de debatir las atribuciones del jefe de gobierno regional más aún cuando en abril debiese estar todo aprobado para que la elección se realice este año.

Y no es tampoco que los partidos políticos estén con su mente puesta en esta elección, inmersos en los problemas del refichaje y en una elección presidencial completamente abierta parecen sentirse cómodos manteniendo la actual situación sin necesidad de entrar en la engorrosa y muchas veces desgastante tarea de buscar a los candidatos a gobernador regional.

Con todo, no necesariamente esta postergación es negativa. Las ciertas complejidades que presenta el proyecto especialmente pensando en las débiles atribuciones de la nueva autoridad, y en las malas experiencias que han existido cuando se legisla a la carrera hacen pensar que tal vez no es malo que la elección no se realice este año, puede ser así, pero siempre y cuando más allá de la fecha el proyecto quede sancionado completamente este año y solo quede efectuar la elección en 2021 o cuando los legisladores fijen la elección (no hay ninguna obligación legal de esperar cuatro años para realizarla), ya que perfectamente de existir la voluntad política la elección de intendentes podría realizarse en 2018 o junto a la elección de alcaldes.

Pero se debe aprovechar el ambiente político positivo para esta reforma y aprobarla en la actual legislatura y no que quede pendiente para un nuevo parlamento donde no sabemos que avatares políticos podrían ir eternamente –una vez más- postergando esta ansiada elección.

Luis Fernando González V.

Sub Director