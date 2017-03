En Ciudad de México: Artista rancagüina fue invitada a exponer en el Foro Mundial de la Bicicleta

Con tal de poder viajar con su colección “Botones Urbanos”, la cual consiste en ruedas de bicicleta tejidas, Loreto Calé llama a los mecenas locales a ayudarle a reunir el dinero para costear el alojamiento, y el traslado suyo y de su obra. En esa línea, el sábado 8 de abril sorteará una rifa.

Marcela Catalán

Entre el 19 y 23 de abril, Ciudad de México será sede del Sexto Foro Mundial de la Bicicleta – World Bicycle Forum. Se trata de un evento de tipo ciudadano, el cual reúne el trabajo de colectivos, ONG’s, como también de la academia, empresas y entidades gubernamentales. Una artista rancagüina ha sido aceptada para exponer en dicho encuentro. Se trata de Loreto Calé, integrante del Colectivo Bioenergía, iniciativa que promueve el uso del citado medio de transporte no motorizado, con el fin de contribuir a tener un entorno menos contaminado, además de considerar sus beneficios para la salud.

“Botones Urbanos” es el nombre de la obra con la que postuló. Ésta consiste en una serie de ruedas de bicicleta que tejió con elementos reciclados, en pro de promover el debate respecto a las mencionadas problemáticas.

Fue en 2013 cuando comenzó a trabajar en este concepto, en el contexto de su examen de grado para la carrera de Licenciatura en Artes, en la Universidad de Chile. “Dentro del mundo de los materiales y herramientas, se habla de conectores. Estos sirven para unir cosas, por ejemplo, están los pegamentos, las amarras o los clavos, entre otros. Pensé que la rueda lo era, porque metafóricamente te ayuda a conectarte con otro punto de la comuna. Y al tejerla la convierto en un botón, que es un conector en el ámbito de los textiles”, explica.

En cuanto a cómo se dio la posibilidad de participar en el evento internacional, Calé recuerda que en 2015 postuló y quedó en su edición realizada en Chile, exhibiendo en el Preforo Mundial efectuado en Rancagua -organizado por su colectivo y el municipio local-. En dicha oportunidad mostró su proyecto, como también en la instancia llevada a cabo en Santiago. Para asistir a la cita de ahora en México, envió las fotos de lo presentado en este lado del continente, además de hacer llegar su currículum.

El problema de la artista es que, al tratarse de un encuentro gratuito para toda la población, para asistir debe costear su alojamiento, y los pasajes suyos y de su obra. Esta última debe arribar antes, para ser montada. En virtud de lo anterior es que debe contar con $1 millón y medio, por tanto, llama a los mecenas a contribuirle con dinero o donaciones, con tal de juntar el monto requerido.

“En un inicio llevaría diez ruedas hechas, pero decidí enviar cinco y tejer el resto cuando llegue allá, ya que lo otro es demasiado caro. Para poder viajar he entregado cartas en el Consejo de la Cultura y las Artes (Cnca), en la Municipalidad de Rancagua y al alcalde (Eduardo Soto), aunque no he conseguido ningún auspicio. Por eso recurro a la autogestión”, argumenta Calé.

En esa línea realiza una rifa, la cual sorteará el sábado 8 de abril. El número vale $500 y la lista completa asciende a $10 mil. Entre los premios hay libros, joyas y juguetes de creadores de la comuna. También recibe comida o bebestibles para vender el día de la actividad. Su cuenta rut de Banco Estado es 17.137.971-7 y su correo es loretocale@gmail.com. Su celular es el +569 83231282.

“El lema del foro de este años es “Ciudades hechas a mano”. La idea detrás es que las ciudades sean hechas así, por la dedicación que esto conlleva y por el sello de identidad cultural que da esta cualidad. En el evento participan activistas por la bicicleta, es decir, profesionales que apoyan este tema por mejorar la vida en la urbe, quienes desde sus diferentes disciplinas aportan a motivar su uso”, concluye.