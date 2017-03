Ley Joaquín es despachada por Comisión de Seguridad Ciudadana y pasa a la sala

La iniciativa contó con amplio respaldo e introdujo una distinción en menores infractores de ley sobre los 16 años respecto de los de 14 y 15 años.

Luego de varios meses de debate y con la presencia de representantes del Ejecutivo y el Ministerio Público, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca modificar el sistema de responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084), haciendo una distinción entre los menores de 14 y 15 años y aquellos que tienen 16 o 17 años, al tiempo que endurece las sanciones frente a los delitos más graves.

La iniciativa, llamada “Ley Joaquín”, fue presentada a fines del año pasado por el diputado UDI Issa Kort, y responde a la solicitud hecha por un movimiento ciudadano que nació en Rancagua tras el asesinato del joven Joaquín Fernández (18), quien presuntamente fue apuñalado por un menor de 16 años que trató de robarle su celular cuando circulaba por el centro de la ciudad jugando la popular aplicación Pokémon Go.

Según explicó el parlamentario, el proyecto introduce una distinción por tramos de edad (14 y 15 años, y 16 y 17 años), restringiendo beneficios que no conducen a rehabilitación en casos de los delitos más graves cometidos por menores sobre los 16 años.

En palabras de Kort, “el proyecto se circunscribe a los delitos más graves, que son los delitos cuya pena va de los 541 días a 3 años, y entre 3 años y un día y 5 años. Acá lo que estamos haciendo es que un juez no va a poder entregar libertad simple, sino que si quiere entregar libertad a un joven entre 16 y 18 años, tenga que ser libertad asistida”.

Asimismo, “los jueces no podrán entregar libertad sin emitir un informe”, puntualizó el legislador. Es decir, “hoy día, un juez le da libertad a un menor de edad, pero no tiene por qué explicarle a nadie. Ahora estamos diciendo que no, sobre todo para los jóvenes reincidentes; no solo van a tener una sanción que cumplir, sino que va a estar respaldado el informe de un juez que tiene que explicar por qué se le otorgó la libertad o por qué le está restringiendo la libertad a ese joven”, afirmó.

Aunque reconoció que las modificaciones que sufrió la iniciativa durante el trámite en la Cámara significaron que “nosotros presentamos un árbol y aquí estamos frente a un árbol muy podado, con un par de ramitas”, el diputado Kort dijo que “estamos muy conformes y muy tranquilos, porque ha habido un avance”, de manera que calificó la votación del miércoles como “histórica”.

Durante la sesión de la instancia estuvo presente Leticia Cáceres, madre de Joaquín Fernández, quien valoró la aprobación del proyecto diciendo: “Se dio un gran paso y estamos muy emocionados. Este movimiento (“Justicia para Joaquín”) toma más fuerza con esto, le da un plus para poder llevar adelante este proyecto y ser la cabeza de muchas personas que han sido también cruelmente asesinados por delincuentes. Hemos dado pasos que, gracias a Dios, han sido fuertes y potentes, y esperamos seguir avanzando para poder tener la anhelada Ley Joaquín”.

Frente a la próxima discusión del proyecto en Sala para que pueda proseguir su trámite en el Senado, Cáceres llamó a los diputados a que aprueben la iniciativa, diciendo “que piensen como padres, que piensen qué harían ellos, que piensen en el gran dolor que sufre una familia cuando pierden a un hijo de una forma tan cruel; que nos apoyen”.