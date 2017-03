Seremi de Educación: “El nuevo Liceo Industrial de San Fernando está en su última etapa de diseño”

Es uno de los proyectos más caros de la O’Higgins, su costo, de 12 mil millones de pesos tienen esperanzados a toda a una comuna de tener el recinto educacional técnico más moderno de la región. Hernán Castro subrayó que es una obra compleja y que esperan que su construcción comience durante este Gobierno.

IRENE PADILLA

A paso lento pero seguro, para tranquilidad de la comunidad educativa del Liceo Industrial de San Fernando, avanza el proyecto que busca construir una moderna infraestructura que albergará a más de 1.600 jóvenes estudiantes de Colchagua de aquí a 2020. La historia de este liceo ha sido tormentosa debido a que su comunidad educativa ha debido esperar 32 años para obtener un proyecto que les dé nuevos salones y talleres a sus alumnos, los que se han destacado a nivel regional por su alta calidad. En este marco, algunos personeros de la comunidad educativa se mostraron preocupados ante el rumor de que el proyecto se habría quedado sin recursos para su construcción, una duda no menor ya que el Ministerio de Educación destinó la importante suma de 12 mil millones de pesos para esta obra educacional, la más cara en su tipo en la última década.

En este sentido el seremi de Educación Hernán Castro salió a desmentir los rumores asegurando que el proyecto avanza absolutamente dentro de lo planificado. “ hoy está en revisión la última etapa de diseño, esto lo está viendo la Dirección de Arquitectura del MOP porque ellos son la unidad técnica del proyecto y son ellos los que visan los estados de pago y justamente están en la última etapa que es la quinta que corresponde a un monto cercano a los 85 millones de pesos. Esto fue entregado el 25 de enero, y esta información me la entrego la jefa de planificación del MOP. Una vez que esto está aprobado se hace el estado de paga y el proyecto va a licitación para ejecución. El proceso está siguiendo los conductos normales así que llamo a la comunidad del liceo a estar tranquila, porque esto va por los canales regulares”.

La historia de las dificultades del Liceo Industrial es larga y ampliamente conocida en la región y en especial en la comuna de San Fernando. A pesar de que este establecimiento tiene egresados altamente cotizados por las empresas de la región, sus estudios los deben hacer en talleres sumamente antiguos, con equipos de los años sesenta; sus salas de clases son en parte módulos de emergencia del terremoto de 1985, construidos en madera con las consecuencias de habitabilidad que ello trae; y a eso suma que este liceo es uno de los pocos que posee un sistema de internado, siendo esta una de las zonas de infraestructura más deterioradas y precarias, lo que generó varias manifestaciones, tanto marchas como tomas de los alumnos, siendo la última y decisiva, aquella desarrollada en junio de 2015.Fue en esta fecha, cuando ante la urgencia de la situación, el Mineduc decide crear una mesa de trabajo con representantes del gobierno, del parlamento y de la comunidad educativa para gestionar una manera más expedita de llevar a cabo la obra, que ya a esa fecha contaba con la aprobación o RS para ser financiada.

ESPERAMOS QUE LA PRIMERA ETAPA ESTE EN ESTE GOBIERNO

El prediseño de esta obra comenzó el año pasado, proceso en el cual participó el seremi Castro y la comunidad educativa “estamos hablando de un colegio en el cual participó ampliamente la comunidad, cuando llegué a la Seremía me tocó escuchar la propuesta que hizo la empresa, la gente hizo observaciones y estas se corrigieron”. Así también la autoridad regional subrayó que la magnitud de la obra trae consigo procesos más lentos de desarrollo. “La construcción del nuevo liceo no es rápida, es una obra de muchos metros cuadrados. Aquí estamos hablando de un colegio completamente nuevo, no estamos hablando de una ampliación por lo tanto se le dijo a la gente del liceo que no es un proyecto rápido”.

Consultado acerca de la posibilidad de que al menos la primera etapa se entregue durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el seremi Hernán Castro indicó que “yo espero que la primera etapa de construcción se entregue durante este gobierno pero hay que entender que los tiempos administrativos para la licitación de la obra son largos . Yo quisiera que fuese asi, pero no quiero comprometerme con algo que no va a ser. Una vez que la Dirección de Arquitectura tenga resuelto el tema tendremos alguna certeza”.

Finalmente la autoridad regional sostuvo que terminada la última etapa de diseño , gestionará una visita al liceo por parte de representantes del MOP y de la Seremi de Educación para dar a conocer el estado de la obra.