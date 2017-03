Seremi Minvu se reunió con vecinos de Machalí para tratar congestión vehicular

Los asistentes se interiorizaron sobre los proyectos ministeriales para descongestionar la zona.



Tras semanas de molestias y reclamos de los vecinos de Machalí, por demoras de casi una hora diariamente de traslado entre la comuna hacia Rancagua, un grupo de ciudadanos se agrupó en el movimiento “No Más Tacos Machalí” para buscar solución a sus problemáticas. Es así, como sostuvieron una reunión con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Hernán Rodríguez, y con el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, quienes les explicaron los avances que está realizando el Minvu para destrabar la congestión.

Así lo confirmó el Seremi, quien explicó que “les entregamos a los asistentes todos los detalles de lo que estamos haciendo y tenemos, ya que estamos involucrados en la concreción de toda la malla que está incluida en el intercomunal, que ya ha sido estudiada por la Unidad de Control de Tránsito (UOCT). Si me preguntan qué cosas estamos haciendo, ya terminamos la vía Membrillar- Miguel Ramírez y ahora estamos trabajando en Escrivá de Balaguer, cuyo estudio de ingeniería termina este primer semestre y ya tenemos considerado en el presupuesto 2017 más de 400 millones para iniciar el proyecto”.

“Hay que dejar en claro, y es un diagnóstico que los voceros del movimiento nos presentaron, que acá se necesitan muchas otras alternativas para mejorar esta problemática. Me refiero a que nosotros vamos acelerar los estudios y trabajos que ejecutaremos, pero también hay medidas de gestión básicamente de las autoridades locales y de los vecinos”, agregó la autoridad.

Por su parte, el vocero del movimiento ciudadano “No Más Tacos Machalí”, Jorge Venegas, se mostró satisfecho con la reunión y sostuvo que “se nos aportó bastantes datos concretos y pudimos saldar varias dudas que teníamos respecto de ciertas ideas que circulan dentro de los vecinos. También pudimos informarnos de plazos de las obras que se están planificando, en qué estado de avance están, cuáles son los proyectos a mediano y largo plazo y qué costo tendrían. O sea, ahora que sabemos el escenario podremos tomar conciencia de cuáles son los siguientes pasos que como movimiento vamos a realizar y generar las acciones necesarias para nuestros vecinos”.

El también vocero del movimiento, Gabriel Solís, destacó la amabilidad del Seremi y de los funcionarios para explicarles los proyectos que se tienen en carpeta para este tema, ya que “nos vamos con la sensación de que están los ánimos para encontrar solución a problemas de corto plazo como son Hernán Ciudad, República de Chile y la conexión de avenida El Sol con Estadio Marista. Nos vamos contentos y sabemos que tenemos trabajo por delante con otras seremias y el Gobierno, pero acá los vecinos también tienen culpa. No sólo podemos sacar letreros y reclamar contra las autoridades, sino que también ser parte de la solución, éste es un trabajo tripartito entre vecinos, Municipalidad y Gobierno”.