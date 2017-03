Subsecretario de Gobierno destacó obras que se han realizado en la región

Flor Vásquez

El subsecretario de Gobierno, Omar Jara, destacó las obras que el gobierno ha realizado en la Región de O’Higgins; mencionando las inversiones en el borde costero, la cifra de viviendas construidas, la Universidad O’Higgins y otras. Asimismo, resaltó la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional; indicando que el Ministerio de Salud debía poner fecha para inaugurarlo oficialmente.

Así lo señaló durante una visita que realizó a El Rancagüino, donde se reunió con el subdirector de este medio, Luis Fernando González. Jara vino a Rancagua para presidir la ceremonia de lanzamiento del Fondo de Medios.

El subsecretario indicó que “estamos en la fase final del gobierno, entramos en el último año y queremos dar cuenta de lo que hemos hecho, relevar las cosas más positivas que ha desarrollado el gobierno”.

Puntualizó que en esta región el gobierno cumplió una de sus promesas, la puesta en marcha de la Universidad O’Higgins; a la vez que destacó que a nivel nacional hay más de 350 mil jóvenes beneficiados con gratuidad para realizar sus estudios superiores. “Detrás de esos números hay familias, historias de gente que se siente contenta porque puede estudiar sin endeudarse. Así estamos emparejando la cancha, dando oportunidades a jóvenes con capacidad y que por razones económicas no podían seguir estudios superiores”.

Al destacar las inversiones que se han realizado en el borde costero de la Región de O’Higgins señaló que ello es muy importante puesto que así puede ser un polo de desarrollo turístico en la zona.

También resaltó lo realizado en materia de soluciones habitacionales. “Al final de este periodo habremos entregado 10 mil casas, que es una cifra muy potente, ya que permite a 10 mil familias acceder a su casa propia”.

Mencionó también la construcción de nuevos hospitales y centros de salud familiar.

Sobre el actual ambiente político, Jara reconoció que “está crispado”. Agregó que eso “tiene que ver con que estamos en el último año de gobierno y que entramos a una fase electoral, al modo campaña. Eso conlleva este tipo de declaraciones que de repente hace que el ambiente se enrarezca, lo que creo no es bueno para el país”.

Agregó que se hay sectores que han dicho que este gobierno no ha sido eficiente y que no ha sido capaz de llevar adelante sus promesas. “Tengo que responder que, muy por el contrario, cuando veamos las cifras, podremos ver que hemos cumplido con la mayor parte de las promesas que se hizo en el programa de gobierno”.

En cuanto a la baja aprobación que tiene el gobierno, el subsecretario expresó: “Todo gobierno espera y anhela mejorar la aprobación por parte de los ciudadanos; eso se hace con trabajo, dando cuenta y relevando las obras que hemos hecho como gobierno. Creo que en algún minuto se va a valorar de manera mucho más positiva, a lo mejor no lo hemos comunicado con mucha fuerza. Todo lo que hemos hecho en educación, en salud, en vivienda; quizás no hemos sido capaces de comunicar. En vivienda hemos tenido avances muy sustantivos a nivel regional”.

Respecto al sistema de AFP, señaló que en las próximas semanas habrá un anuncio del ejecutivo en esa temática.

Finalmente, consultado sobre si este año habrá elección de intendentes, respondió que eso depende de la tramitación en el Congreso. “El gobierno tiene el interés y la voluntad política que la elección de intendentes sea este año”, afirmó.