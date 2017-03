Preocupación entre comerciantes rancagüinos por aumento de robos en el casco histórico

Personal policial ha hecho un llamado para que los comerciantes aumenten sus medidas de seguridad y así poder hacerles el trabajo más difícil a los delincuentes.



Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Héctor Vargas-Fernando Ávila



En nuestras ediciones, constantemente estamos informando de diferentes robos o robos frustrados de los que han sido víctimas una serie de locales comerciales ubicados principalmente en el caso histórico de Rancagua, situación que tiene muy preocupados a sus dependientes, debido a que muchas veces años de esfuerzo se ven truncados por el accionar de delincuentes.

Una de las afectadas fue Débora Sarmiento, su restaurant de comidas caseras, “Mi Familia”, ubicado en calle O’Carroll, ha sido víctima de robos en cuatro oportunidades en el transcurso del último año. Añadió que tres de ellos fueron sólo en el estacionamiento, pero el último fue el peor, ya que ingresaron a la dependencia y robaron una serie de enseres.

Dentro de lo que le han robado destaca un calefont, cilindros de gas, cañerías de las instalaciones para el gas, y hace tres semanas, le rompieron la puerta de acceso, desde donde robaron dos plasmas, un notebook, rompieron una pared, más una serie de otros elementos.

Estos ilícitos la tienen muy preocupada, ya que asegura se trata de una seguidilla de hechos delictuales que han hecho que al lugar llegara Carabineros y PDI. Adujo que la situación incluso los ha llevado a instalar cámaras de seguridad con el fin de poder resguardarse. Añadió que varios locales han sido víctima de este tipo de robos, especialmente en calles como Campos y O’Carrol. “Lo que es la noche y el fin de semana, por acá no anda nadie, el sector es desolado total. Jamás se ve un Carabinero o una patrulla acá. Nosotros hemos estado en familia celebrando cumpleaños y acá es realmente sólo, es un desierto esto”, dice Débora.

Otra de las personas afectadas es María Cristina Arriagada, propietaria del local comercial, “Las Delicias de la Abuela”, ubicado en calle German Riesco 345. Sostuvo que varias veces ha sido víctima de robos, le han cortado los candados, le han robado una máquina registradora autorizada por el Servicio de Impuestos Internos, más una serie de daños.

El último robo fue hace cerca de un mes, donde un joven con un palo, lo introdujo por la reja para robar mercadería. Modus operandi que se repitió todos los fines de semana durante un mes aproximadamente. Esto la llevó a instalar cámaras de seguridad donde quedó registrado el rostro del responsable, pero a la fecha no ha sabido el curso de la investigación. Es partidaria de trabajar de manera conjunta con las policías y autoridades para así evitar que este tipo de hechos se sigan repitiendo, los que a su juico han aumentado en el último tiempo, asegurando que en su sector en horas de la noche llega a dar miedo circular.

CAMARA DE COMERCIO

La situación preocupa a la Cámara de Comercio de Rancagua, es así como su presidente, Rodrigo Zúñiga Morales, quien además es presidente de la Cámara Regional de Comercio, Servicios, y Turismo de O’Higgins, dio a conocer que si bien es cierto las cifras no demuestran un aumento efectivo en los robos, “nosotros tenemos conocimiento de muchos delitos que ocurren en los comercios que no se denuncian (turbazos, robo hormiga, comercio ilegal), conversando con los empresarios, nos indican que la no denuncia se debe a que ya no se está creyendo en la justicia de nuestro país, no se saca nada con denunciar, ya que lo robado no se encuentra y el daño que se provoca a nivel emocional y estructural de los locales queda impune”, dice Zúñiga.

El dirigente agregó que han tenido conversaciones con Carabineros, específicamente con el General de Zona, José Luis Rivera, con quien llevan años en este tema, también con el Teniente Coronel Trincado, siempre para buscar un mecanismo de mayor control y aumentar la prevención de los robos a locales comerciales. “Hemos tenido reuniones puntuales con Carabineros, PDI y Municipio respecto del comercio ilegal, problema que se presenta principalmente en épocas de gran afluencia de público al centro de las ciudades, problema que se está haciendo muy normal todos los días del año, al menos en nuestra capital regional. Tenemos que seguir trabajando para combatir este gran tema, sostuvo.

Es así como la situación del comercio ilegal preocupa de sobremanera, ya que ve día a día que crece y no se ven acciones para su erradicación. “Por estos día tengo reunión con el Alcalde Soto y le plantearemos este problema una vez más, para ver lo que podemos desarrollar en conjunto para disminuir este tipo de comercio, que tanto daño hace al país, a la región y a Rancagua.

Carabineros ha hecho un llamado para que los comerciantes aumenten sus medidas de seguridad y así poder hacerles el trabajo más difícil a los delincuentes. En este sentido Zúñiga dice estar totalmente de acuerdo, añadiendo que el comercio ha invertido en seguridad y están más atentos a los robos. “Debemos hacer un trabajo conjunto de forma permanente, que desarrolle nuevos sistemas de vigilancia y prevención de este tipo de delitos. No hay que olvidar que el comercio ilegal la mayoría de las veces ampara o camufla la delincuencia, ojo con eso”, indicó Rodrigo Zúñiga, quien agregó que “tanto nosotros como nuestros asociados hemos sido víctimas de robos de una u otra especie y hemos sentido en carne propia la problemática luego de un episodio de estas características. También creemos que la justicia en Chile es muy mala, o que algún problema tiene que nadie ha detectado y que por eso la delincuencia crece diariamente, que está ahogando al país y que lo ha sumido en una sensación de terrible inseguridad”, sentenció.



REUNIONES DE COORDINACIÓN

La realidad antes mencionada hace que las autoridades tomen cartas en el asunto con tal de realizar acciones concretas que permitan entregar una solución a los afectados.

Es así como a más de un año de iniciado el trabajo de la mesa de seguridad público- privado y con el objetivo de dar continuidad a las acciones de coordinación y prevención de delitos en centros comerciales e instituciones financieras se realizó en dependencias de la Gobernación de Cachapoal una nueva sesión de planificación para los próximos meses.

En la reunión participaron representantes de los principales malls de Rancagua y Machalí, supermercados, locales nocturnos, cámara de comercio y Carabineros, actores que valoraron la instancia y los resultados logrados. Así, se establecieron además compromisos de gestión en materia de control policial, capacitación para equipos de seguridad y la incorporación del Ministerio Público para aunar criterios frente a la persecución de delitos.

La mesa de trabajo fue liderada por la Gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia Navarrete, quien destacó que esta iniciativa cuenta con más de 15 meses de operatividad y “hoy estamos sumando nuevos actores como Portal Rancagua y la Cámara de Comercio lo cual nos permitirá establecer una mayor coordinación. Para nuestro Gobierno la seguridad siempre ha sido una preocupación y por ello hemos realizado estas coordinaciones entre lo público y privado con muy buenos resultados a la fecha”.

La Gobernadora planteó además que a través de la Ley 20.965 referente a la creación de los consejos comunales de seguridad pública se debe considerar la participación de las cámaras y/o representantes del comercio en dichas instancias para abordar situaciones que propicien la comisión de delitos.

El capitán, Jaime Mansilla, Jefe de Operaciones de la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua, señaló que gran parte de la función policial se concentra en la prevención de delitos en lugares con gran afluencia de público, “por ello es muy importante esta mesa, desde un tiempo a la fecha hemos tenido buenos resultados y existe una buena coordinación con los administradores del retail”.

Durante la operatividad de esta mesa de trabajo se han impulsados acciones preventivas para mitigar el robo de vehículos a través de la promoción de la aplicación “Alera Auto”, la implementación del “Plan Sebra” (seguridad en brazaletes) de la PDI, coordinación policial durante festividades que congregan un marco mayor público y la realización de un simulacro de emergencia que permitió la evacuación de más de mil 500 personas desde los céntricos malls de Rancagua.

CARABINEROS LLAMA AL AUTOCUIDADO

Tan sólo poco más de un mes lleva al frente de la Primera Comisaría de Rancagua el Comisario, Carlos Tapia Torres, quien proviene desde la ciudad de Curicó. En conversación con él dio a conocer que si bien los delitos que maneja no son hechos aislados, en lo que va del año 2017 registran más detenidos que denuncias asociadas a este tipo de ilícitos ocurridos en el caso histórico de Rancagua.

Es así como a la fecha se han registrado 318 personas detenidas sólo en el caso histórico de Rancagua, versus 193 denuncias, lo que según el Mayor le hace pensar que la gente está denunciando más provocando que ellos puedan trabajar de mejor forma el delito.

Estas denuncias las hacen en los tribunales, pero a la vez se atreven a llamar cuando ven que está ocurriendo algo sospechoso, lo que origina que Carabineros pueda implementar de mejor manera los servicios policiales. Es así como el Mayor Tapia fue más alla, e indicó que en Rancagua la Primera Comisaría tiene una cantidad de detenidos superior en relación al año anterior, lo que se debe a la implementación de nuevas estrategias, destacando que el nivel de efectividad de denuncias está muy por sobre al nivel nacional.

El tema del robo a locales comerciales dice relación con el robo a lugar no habitado, por lo que según palabras del Mayor prevenirlos es tarea de todos, ya que aduce que es muy difícil que ellos puedan estar en todos los lugares. “Es ahí cuando los empresarios tienen que hacer un mea culpa y no hacerles las cosas tan fáciles al delincuente. Tienen que tener un sistema de alarmas, ya que la sociedad ha cambiado, y si ven que un sitio está desprotegido ingresaran a robar”, sostuvo la autoridad policial.

Tapia añadió que muchas veces no se trata de un delincuente común, ya que muchos de ellos hacen un estudio previo para luego cometer el delito, trabajando así sobre seguro. Instó a que los comerciantes puedan postular a los diferentes fondos públicos que les permitan poder invertir en mejorar la seguridad de sus locales, o hacerlo de manera conjunta, que permitan poder mejorar temas como iluminación, cámaras de seguridad, o poda de árboles que muchas veces impiden una mejor luminosidad durante las noches.

Muchas veces los comerciantes afectados indican que una vez que se detiene a los delincuentes, al día siguiente ya los aprecian merodeando los mismos lugares. Es por ello que el Mayor Tapia cree que lo peor es que puede pasar es que la comunidad deje de creer en sus policías y leyes, ya sea Carabineros y PDI, enfatizando que si ellos tienen que detener diez o veinte veces a una persona, lo harán, entregando los medios de prueba para que luego no les sea fácil recuperar su libertad. Entre las nuevas técnicas adujo que existe personal de civil trabajando en el caso histórico, con el fin de evitar los hechos delictuales.