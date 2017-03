MiraDoc regresa a Rancagua con nuevo ciclo de películas chilenas

El sábado 8 de abril se estrena “Niña Sombra” en la ciudad, filme donde la directora relata su camino hacia la ceguera. La producción también aborda la falta de oportunidades que afecta a las personas con capacidades diferentes.

Marcela Catalán

El próximo mes inicia un nuevo ciclo de MiraDoc en Rancagua, proyecto que exhibe en diferentes partes del país filmes de autoría nacional, fruto de un Programa de Intermediación Cultural, el Fondo de Fomento Audiovisual y el Consejo de la Cultura y las Artes. Ahora, la iniciativa regresa con “Niña Sombra”. Dicha película aborda el camino hacia la ceguera de su directora María Teresa Larraín, realizadora chilena radicada en Canadá que, mientras editaba su última producción, “El juicio de Pascual Pichún”, perdió la vista de modo abrupto.

La obra podrá ser apreciada el sábado 8 y 29 de abril, a las 16 horas, como también el miércoles 12 y viernes 21, a las 18:30 horas. La cita es en la Biblioteca Pública Eduardo de Geyter, ubicada en Avenida Cachapoal N°90, costando la entrada general $1000. En tanto, estudiantes y tercera edad cancelan $500.

Respecto a la próxima cinta, el origen de ésta radica en el momento en que su directora decidió aislarse para vivir el dolor en soledad, convencida de que nunca más podría trabajar como artista. Fue en dicho instante en que la muerte de su madre la trajo de vuelta a Chile tras tres décadas. Cuando caminaba por las calles de Santiago, conoció a Andrés Albornoz.

“No encontraba el rumbo y un comerciante ambulante me preguntó si estaba perdida. Él vendía pájaros, era ciego y me ofreció ayuda, porque se dio cuenta de que era ciega a raíz del sonido de mi bastón. Comenzó así mi relación con los vendedores ambulantes de la Alameda y me hallé por primera vez en un mundo distinto, donde la gran mayoría son discapacitados”, relata la directora.

A su juicio, la producción fue como un bálsamo para su espíritu. “Venía de Canadá. Si bien allá me habían dado un bastoncito blanco y un computador con sistema para ciegos, no tuve nunca la oportunidad de vincularme con otros no videntes, ni menos con grupos que salían cada día a ganarse la vida, a pelear con las autoridades para que no les quiten sus permisos”.

En ese sentido, evidencia un discurso contradictorio, tanto acá como en otras naciones: “se ve al discapacitado como una carga, un peso para el Estado. Sin embargo, cuando esta persona quiere trabajar, la sociedad no le provee las facilidades que necesita o le pone todo tipo de obstáculos para hacerlo”. Acostumbrada a guiarse por sus ojos, la realizadora reconoce que “a veces, para conocer realmente, debemos apagar la luz y alejarnos de aquello que nos distrae, que nos aleja de la esencia de las cosas”.

“Niña Sombra” ha recibido múltiples distinciones, entre éstas, al Mejor Documental Nacional 2016 del Círculo de Críticos de Chile, y el Premio al Documental del Mes en el Festival DocsBarcelona, España.

“UNA NOVEDAD PARA LA CIUDAD”

De acuerdo con Hernán Mardones, coordinador de MiraDoc en Rancagua, el ciclo de documentales tuvo alrededor de 600 espectadores en la capital regional, sólo en 2016, en las funciones efectuadas de junio a diciembre.

“El objetivo es crear espacios y audiencias para el cine documental chileno. Ha sido una novedad traer esta propuesta a la comuna, porque no existen salas que difundan continuamente cine arte o documental, ni menos que generen foros de conversación a partir de las temáticas abordadas en los títulos. En ese sentido, dar la posibilidad de interactuar con otros asistentes da pie a interesantes debates y cada vez hay más gente tomando parte de esas discusiones. Hay una necesidad importante de expresarse; ver filmes de este tipo es una excusa para ello”, asegura.

No obstante, reconoce que lograr convocar a la concurrencia “ha sido un proceso lento”. Esto, considerando “los prejuicios existentes” acerca del estilo de producciones que suelen mostrar.

En relación a lo que se viene para el resto de 2017, Mardones adelanta que, aparte de “Niña Sombra”, los seguidores de MiraDoc podrán apreciar otras siete películas durante el año. “Esperamos contar nuevamente con la presencia de los realizadores, para efectuar los cine-foros con los participantes”, subraya.

Las cintas que vienen son “Blanca Oscuridad” de Juan Elgueta (mayo), “Como me da la gana II” de Ignacio Agüero (junio), “Unfinished Plan. El camino de Alain Johannes” de Rodolfo Gárate (julio), “Guerrero” de Sebastián Moreno (agosto), “El color del camaleón” de Andrés Lübbert (septiembre), “Jaar, el último lugar” de Paula Rodríguez (octubre) y “Robar a Rodin” de Cristóbal Valenzuela (noviembre). Revisa la sinopsis de algunas de estas películas, a continuación.

“Blanca Oscuridad”





“Una investigación de 5 años, que incluye imágenes de archivo y de prensa, recorre la marcha de la llamada tragedia de Antuco (2005), donde fallecieron 45 soldados a causa de la hipotermia. Los protagonistas relatan sus consecuencias, desde su ingreso voluntario a las filas del Ejército, hasta su presente una década después. En medio de estos relatos es posible ver un corto experimental, el cual aporta información sobre el proceso fisiológico de la hipotermia.

“Unfinished Plan. El camino de Alain Johannes”





Alain Johannes es un músico nacido en Chile y parte de la generación más influyente del rock de los últimos 30 años. Esta historia brillante -narrada por Chris Cornell, Josh Homme, Alex Turner, entre otros grandes intérpretes- se vio opacada trágicamente. Y es que Natasha, su mujer y compañera, murió. Su pérdida le deja tal vacío existencial, empujándolo a un viaje sonoro que lo lleva de vuelta a su país de origen tras 45 años. Se trata de una historia de amor y resiliencia, donde Alain ha tenido que vencer el dolor para poder seguir viviendo y tocando.

“Robar a Rodin”





Una mañana de junio de 2005, los guardias del Museo Nacional de Bellas Artes notaron que una escultura de Auguste Rodin había sido robada. Tras 24 horas de ocurrido el suceso, un tímido estudiante de arte regresa la pieza. ¿Su argumento? La hurtó como parte de un proyecto artístico. Éste es un documental que explora los dilemas del arte y entrelaza la figura de uno de los más famosos artistas modernos europeos, con uno de los más desconocidos artistas chilenos contemporáneos.