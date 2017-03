Guía para recibir a su censista el 19 de abril

En esa fecha se llevará a cabo el Censo 2017, encuesta de emergencia en virtud de los errores cometidos con el de 2012. El objetivo es entrevistar a todas las personas que viven en la nación, incluyendo a extranjeros residentes en el país, como también a los hospitalizados y presos.

Por: Marcela Catalán

El próximo miércoles 19 de abril es feriado irrenunciable. ¿La razón? El desarrollo del Censo de Población y Vivienda 2017, encuesta de emergencia tras los errores cometidos con el de 2012, el que antes fue anunciado como “el mejor de la historia” por el entonces Presidente Sebastián Piñera. Finalmente una comisión de cinco expertos, mandatada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por unanimidad recomendó repetirlo “abreviadamente”, advirtiendo que los resultados del pasado estudio no debían ser usados en la elaboración de políticas públicas. Uno de sus principales problemas fue contar con un alto porcentaje de omisión, que en 70 comunas alcanzó un 20 por ciento.

En cuanto al proceso más próximo, hasta hace pocos días O’Higgins contaba con más del 83 por ciento de los voluntarios requeridos para presentarse en las diferentes viviendas de la región, correspondiendo el 67 por ciento a mujeres, según informó el INE. En pro de elaborar una guía para saber todo lo relevante sobre dicha jornada, El Rancagüino entrevistó a su director regional, Héctor Becerra.

¿Cómo identifico a los censistas?

Portarán una credencial. En su parte superior dice “Censista Censo 2017”. En la inferior, el censista podrá colocar su cédula de identidad. Ésa es la forma de identificar al censista. Entregaremos sus listados a Carabineros, por si las familias quieren preguntarles a los policías al respecto. Con el rut y el nombre, podrán saber si se trata o no de un censista.

¿A qué hora comenzará el proceso?

Los locales operativos abrirán a las 7 de la mañana, los supervisores serán citados entre las 7 y 7:30 horas, y los censistas a las 8, coordinándose respecto al lugar donde van irán a entrevistar. El supervisor estará a cargo de un grupo de diez encuestadores. Esperamos que ya estén en terreno a partir de las 9 de la mañana. El regreso al local operativo dependerá de la carga, de lo que se demoren los censistas en cada hogar. De todos modos, creemos que entre las 15 y 16 horas deberían volver (a los locales).

Es decir, ¿entre las 10 y las 16 horas podrían pasar por cualquier vivienda?

Claro, en promedio. Si salen a las 9 de la mañana y justo les tocó al lado, algunos probablemente tocarán la puerta de un hogar cerca de las 9 de la mañana.

¿Cuánto tiempo dura la entrevista y cuántas preguntas son?

Son 21 preguntas. La entrevista tomará cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de personas existentes dentro de la vivienda. Puede extenderse por 10, hasta 30 ó 35 minutos. Las primeras cuatro o cinco interrogantes son sobre la vivienda y las otras respecto a las personas que habitan la vivienda, en términos del jefe de hogar, y después sobre la edad, el sexo, entre otras cosas acerca del entrevistado.

¿A cuántas personas se entrevista?

Se entrevista a todas las personas de la vivienda que puedan entregar información, porque probablemente un niño de cinco años no podrá hacerlo. Por lo tanto, lo harán sus padres. Si hay un adolescente de 15, se le consultará por lo que corresponde para él, según la parte del formulario donde se habla de personas. Por ejemplo, le preguntarán cuál es su relación con el jefe de hogar, su sexo, educación que posee. Si puede contestar, lo hará él mismo. También se le consulta dónde vivía su mamá cuándo nació, esto apunta a temas de emigración, si trabaja y en qué trabaja. A las mujeres mayores de 15 años, se les pregunta sobre fecundidad; si han tenido hijos, cuántos, entre otros.

¿Hay preguntas nuevas?

No, porque éste es un censo de emergencia. Por eso sólo tiene 21 preguntas y uno normal posee cerca de 40. Se debió reducir la cantidad de interrogantes, para tener la información más urgente y en el menor tiempo posible, porque una pregunta significa mucho tiempo de procesamiento y validaciones.

FERIADO IRRENUNCIABLE Y AUSENCIA EN VIVIENDA

¿El día del censo será feriado?

Feriado irrenunciable. Por tanto, cerrarán todas las industrias, supermercados y malls, como en cualquier 1 de mayo. Sólo abrirán las farmacias de turno y los hospitales de urgencia.

¿Qué sucede con quienes deben hacer turno y trabajar?

Donde vive, responderá quien esté ahí. Si vive solo, encontrará una citación para ser censado en el local de su comuna.

¿Qué pasa si van a una vivienda y no hay nadie?

Ojalá todos estén en sus viviendas; para eso es el feriado irrenunciable. Si no se encuentran allí porque justo salieron al almacén o donde un familiar, por ejemplo, el censista llegará a ese hogar, llamará, tratará de ubicar a sus residentes, dándose cuenta de que allí sí viven personas, porque también podría tratarse de una vivienda desocupada, en arriendo o venta, lo que será consignado como tal. Pero si no es así, el encuestador le consultará a un vecino si allí habita gente. Si le dicen que sí, hablamos de una vivienda con moradores ausentes. Por ende, el censista hará todo el recorrido y a su término volverá para encontrar a esas personas. De lo contrario, para poder censarlos, les dejará una citación al local operativo de la respectiva comuna.

Si al momento del censo me encuentro en otro hogar, ¿igual debo ser entrevistado?

Claro. Cuando el censista llegue, preguntará cuántas personas durmieron la noche anterior en esta vivienda, debiendo encuestar a todos quienes pernoctaron en ese inmueble durante la noche anterior. Si por alguna razón llegó gente, pero dicen que no pasaron la noche ahí y no los entrevistaron en la otra vivienda, entonces el censista debe hacerlo.

Cuando se vayan a sus viviendas y si llegan los censistas a estas otras propiedades, las personas deben informar que ya los censaron en otro lugar, donde durmieron.

Sin embargo, si el 18 de abril pernoctaron afuera y no alcanzaron a llegar los encuestadores a esos sitios, y luego se fueron hasta donde viven y ahí llegaron los censistas, los atiendo, les digo que no dormí ahí, pero que no me han entrevistado. Lo relevante es que el censista debe encuestar a toda persona que no ha sido censada.

VOLUNTARIOS Y OMISIÓN DE PREGUNTAS

¿Cuándo es la fecha límite para tener a todos los voluntarios necesarios?

El 18 de abril. Hasta el último momento, inscribiremos y capacitaremos censistas. El requisito es tener cédula de identidad y segundo medio aprobado, además de ser mayor de quince años.

¿Cómo hacerse voluntario?

Pueden ingresar a la página www.censo2017.cl y hacer click donde dice “Inscribirme como voluntario”. La otra alternativa es bajar la aplicación “Censista 2017” a sus teléfonos Android para inscribirse. Hay juegos de trivia, preguntas, entre otras cosas.

¿Los voluntarios reciben pago?

Los empleados públicos estamos mandatados por ley a participar, porque hacer el censo es labor del Estado. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo. En cambio, todas las otras personas son voluntarias y por ello reciben compensación monetaria de $15 mil para el censista y de $25 mil para los supervisores. No se trata de un pago, porque ése te entrega cuando se concibe como la realización de un trabajo.

¿Cuántos encuestadores se requieren a nivel regional y nacional?

En la región, alrededor de 30 mil censistas. En el país, cerca de 500 mil.

¿El censista debe ser recibido dentro de la vivienda o puede encuestar en la puerta?

El protocolo indica que no debe ingresar a la vivienda, por su propia seguridad y también por la de las personas de la vivienda. Hay situaciones especiales, como que quizá lo inviten a tomar once o desayuno. Estas situaciones ocurrían anteriormente en los censos, aunque no habrá problema si entran.

No obstante, siempre hay que tener cuidado. Ellos recorrerán los sectores con un supervisor, quien observará los lugares donde andará el censista, por si sufren alguna dificultad o tienen dudas.

¿Se puede omitir alguna respuesta?

Lo ideal es que no, porque tenemos una Ley de Secreto Estadístico. Ésta protege al informante respecto a todo lo que diga, ya que no podemos entregar su información personal. A su vez, esta normativa obliga al informante a entregarnos la información. Lo ideal es que lo realicen voluntariamente. Tengan la seguridad de que la entrega de esos antecedentes obedece a objetivos estadísticos, a ningún otro. Pero si alguien se niega a responder, no hay forma de obligarlo en términos operativos, aunque quizá sí en los legales.

¿La persona puede seguir respondiendo el resto del cuestionario?

Sí, el censista debe consignar todo lo que el informante le dice.

¿Qué sucede si no quiero responder ninguna pregunta?

Ocurre lo mismo. Sin embargo, el llamado es a que lo hagan y confíen, comprendiendo que el censo beneficia a todos los habitantes del país. No sólo a los chilenos, sino que también a los extranjeros, porque tanto a nivel nacional, regional y comunal, sirve para tomar decisiones de políticas públicas. Si por ejemplo un municipio debe decidir dónde instalar un jardín infantil, no puede definirlo si no cuenta con la información local sobre cuántos niños hay, y entre qué edades en determinadas zonas. El censo es el único instrumento que le puede otorgar esos datos.

¿Consultarán sobre la condición sexual?

Se pregunta cuál es su sexo, si es hombre o mujer. Estas son las únicas dos opciones.

SITUACIÓN DE EXTRANJEROS, HOSPITALES Y CÁRCELES

¿Los extranjeros también serán censados?

Todo el mundo, sin excepciones. Es muy importante el tema de los extranjeros, sobre todo cuando temen ser denunciados por encontrarse en situación de ilegalidad: confíen en que no les preguntaremos por su condición y cómo están en Chile. Sólo les consultaremos por su edad, sexo y obviamente por su nacionalidad. No les consultaremos si se encuentran residiendo como ilegales o no. Lo que sí sabremos es cuántos extranjeros hay en una región o comuna, para que el municipio tome medidas en términos de apoyar y ayudar a la gente.

¿También censarán en las cárceles y a los hospitalizados?

Gendarmería a los presos. Los hospitalizados también serán censados. Ahí encuestará un equipo especial del hospital.

¿Qué pasa con los damnificados por los últimos incendios?

Realizamos un trabajo especial con los municipios donde ocurrieron estos desastres. Por ejemplo, si se fueron a arrendar a otro lugar, llegaremos allá. Ya sabemos que hay viviendas que están siendo utilizadas para arrendar, hasta donde arribaremos debido al precenso que efectuamos en 2016, con el cual sabemos la ubicación de todas las viviendas.

Si es que han obtenido un bono o beneficio para reconstruir en el sitio, también lo sabremos gracias a que estamos en coordinación con cada municipio. Se debe recordar que el censo es levantado por el municipio, con el apoyo de todos nosotros. Por ende, ellos ya saben que, en tal lugar donde hubo un incendio, las personas siguen ahí y están construyendo sus hogares.

RAZONES DEL CENSO

¿Por qué se realiza este censo de emergencia?

Porque tenemos información oficial de 2002. Es decir, han pasado 15 años. Hubo problemas con el de 2012, por lo cual una comisión determinó que los datos recopilados no eran para un censo. Por lo tanto, se decidió hacer otro de emergencia. Por eso son 21 preguntas, las más básicas, sobre vivienda, demografía, educación y trabajo. Tenemos información muy añeja, de 2002, y nuestro país ha cambiado demasiado en los últimos 15 años. El objetivo es actualizar los antecedentes, para adoptar decisiones de manera más informada.

¿Cuánto tiempo tomará la tabulación del censo?

Los primeros resultados estarán a partir de noviembre o a fines de este año, y serán sobre población y estructura demográfica. Normalmente, el procesamiento de un censo demora mucho más. Después habrá un trabajo con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), respecto de la población total.

Lo más probable es que no encuestemos a todas las personas; en la historia, no hay censo que haya entrevistado al 100 por ciento de la gente. Es imposible, no ocurre en ningún país del mundo. Por lo tanto, censaremos al 98 o 99 por ciento, a la mayor cantidad posible de gente, y quedaremos con algunas viviendas no entrevistadas. Quienes no estén en sus inmuebles, deberán esperar a que vayan. Quizá se trate de lugares extremos, hasta donde llegaremos en otro momento.

¿Qué pasa si precipita ese día?

Si durante esa jornada o un par de días antes llueve demasiado, habiendo puentes o caminos cortados, no podremos llegar. La idea es que lleguemos en otro momento. Afortunadamente en esta región no es tan complejo. Pero más al sur, donde hay muchos ríos y canales, es más difícil. Probablemente allí no censemos a todos en ese momento.