Ricardo Lagos: “Creo que la institución del pituto (en el Estado) hay que erradicarla drásticamente”

A solo días de haber presentado un compilado de su programa llamado “Piensa en Chile: propuestas para conversar” el ex presidente se entrevistó con diario El Rancagüino donde abordó nuevas iniciativas en descentralización, eficiencia del aparato estatal, y desarrollo del sector agrícola que ya planea implementar de ser electo para un próximo periodo de cuatro años.

IRENE PADILLA A.

Entre la incertidumbre del refichaje y la mulitplicidad de postulantes a La Moneda dentro de la Nueva Mayoría, Ricardo Lagos avanza en la programación de su campaña a las primarias de julio, esta vez presentando un texto llamado“Piensa en Chile: propuestas para conversar” que compila las principales iniciativas que el ex presidente pretende implementar si es electo para el periodo 2018-2021.

En el marco del lanzamiento de este trabajo, Lagos se dió un tiempo para conversar con Diario El Rancagüino y abordar aquellos que temas que incumben especialmente a nuestra región como es la modernización del aparato estatal, la descentralización y el desarrollo de la economía, en especial la agricultura que es el área que más empleo entrega en O’Higgins.

En el texto “Piensa en Chile: propuestas para conversar”, usted afirma que de ser electo , durante esos cuatro años de gobierno cada región de Chile deberá trazar un Plan Regional de Ordenamiento Territorial que será la base y guía del proceso de descentralización ¿De qué trata específicamente este trabajo?

R: “Es muy importante en el tema de descentralización, primero, pensar cómo somos capaces de tener un cierto ordenamiento territorial y qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir avanzando; cómo hacemos una coordinación entre diversos sectores y descentralizar. En ese sentido es importante entender que los temas van a ir cambiando rápidamente. Entonces lo primero que decimos desde el punto de vista institucional es establecer una Secretaría Ejecutiva para la Descentralización, de manera que establezca acuerdos entre ministerios y servicios públicos que se van a descentralizar. La descentralización obliga a tener un secretariado que desde arriba pueda impulsar el proceso de transferencia de procesos públicos – que es la medida número dos- a las regiones, porque sin eso qué saca usted con elegir un Gobernador Regional, que requiere personal, requiere recursos, pero lo más importante, requiere atribuciones, y aquí tiene que haber un cronograma de transferencias para cada una de las 15 regiones. Luego, tenemos que ver qué hacemos en materia de financiamiento, cuál va a ser el nivel de autonomía en el gasto para los respectivos gobiernos regionales”.

En su propuesta usted pretende modernizar el FNDR y crear un nuevo Fondo de Convergencia …..

R: “Exactamente, se plantea la posibilidad de un Fondo de Convergencia que es un mecanismo que se crea porque hay brechas muy importantes de territorios rezagados al interior de cada región, y esto en parte lo resolvía el FNDR. Si este fondo se va a distribuir, bueno, cómo aseguramos a las zonas rezagadas dentro de la misma región, y este es un tema muy crucial”.

¿Entonces este nuevo fondo regional iría a igualar la cancha dentro de la misma región?

R: “También, porque si en la región se dice, ‘claro todo se lo lleva Rancagua o Rancagua -Machali’, empieza una discusión sobre qué pasa con Rengo y con otras comunas, y para que le voy a explicar lo que son ese tipo de situaciones. Por eso me parece que esto es muy importante”.

En este nuevo plan de desarrollo territorial ¿cuál será el rol que tendrán los municipios en la descentralización?

R: “Ahí paso un aviso, porque es muy importante el tema de la participación ciudadana en el desarrollo social. Mientras usted descentralice, la comuna es el primer ente de la República con el cual tiene contacto más directo el ciudadano, por lo tanto, debemos ver cuánto el municipio está disponible para darle participación al ciudadano directamente . Acá hay algo muy importante que es cómo usted empodera al ciudadano en su relación con el municipio. Y el municipio puede decir, quiero debatir con los ciudadanos cuantos recursos doy a educación y cuanto a salud y hago una interacción y eso implica como fortalezco una entidad municipal que permita el desarrollo ciudadano”.

Pero ¿esto significará más influencia de los municipios en el desarrollo de la región?

R: “Claro, pero eso significará también que hay alguien desde arriba que empareje respecto de los distintos municipios, cuál es su nivel de ingresos, (por ejemplo) terminar la vieja discusión para que las empresas paguen sus patentes donde se generan los recursos o donde está la mayor actividad y no en una comuna del barrio alto de Santiago porque ahí está la oficina matriz, ese es un tema muy crucial”.

Clúster Agrícola: “El Estado debe ayudar a desarrollar la agricultura de precisión”

Para mejorar la economía nacional, dentro de sus propuesta el ex presidente Ricardo Lagos incluye la definición de siete clusters o sectores claves dentro de los cuales esta la fruticultura. En este sentido, 12 años después de dejar La Moneda, Lagos cree que los agricultores han sido capaces de llegar a un importante desarrollo exportador . “Chile ha logrado posicionarse a nivel agrícola de una manera sorprendente en los últimos años. Antes estábamos contentos exportando duraznos, ahora usted no exporta solo duraznos, exporta una determinada variedad de duraznos y además ese durazno ahora es orgánico que le da un valor distinto (…) La agricultura orgánica requiere un mucho mayor esfuerzo pero una vez que usted lo logra, por la misma hectárea de tierra que le daba una utilidad de dos dólares, esa misma hectárea ahora le produce una utilidad de ocho. Recuerdo un agricultor que exportaba al por mayor almendras y nueces, hasta que fue a ver a Estados Unidos que hacían con estos productos. Ahora el exporta almendras envasada en cajas muy bonitas para poner en los frigobar de los hoteles. Eso es agricultura de precisión, ahí viene usted con una agricultura inteligente con un sentido distinto. Y el Estado tiene que ponerse para generar nuevas tecnologías y seguir precisando cuáles son las nuevas cosas ”.

Uno de los grandes debates que vive la agricultura hoy es la Reforma al Códigos de Aguas ¿ cuál la propuesta que usted hace en este sentido?

R: “Creo que el agua será el gran debate de siglo XXI. Una reforma es a la larga, y debe ser parte de la descentralización y para este caso la descentralización es por cuenca . En países europeos , la administración del agua se hace a través de las cuencas y son los usuarios de las cuencas los que determinan la utilización de las aguas. Hasta llegar a eso, falta mucho, pero por ahora me parece indispensable establecer el mecanismo para que el Estado pueda recuperar. Cuando usted da una merced de agua, es para que se utilice, no para que usted espere que lleguen tiempos mejores y se la paguen más”.

Pero qué se hace con el temor de los regantes de que el Estado les venga a decir para quien es el agua y cómo se usa…

R:”Por eso es tan importante el sistema de cuencas, porque usted tiene fuerzas privadas ahí. En una misma cuenca habrán agricultores, mineros, o un modesto campesino que tiene dificultades para un plan de riego y habrá que ver como apoyarlo y para qué hablar de las grandes obras de Estado, y allí en la Sexta Región tienen embalses que han sido fundamentales en el desarrollo agrícola”.

“ El aparato del Estado no está para ser capturado por ningún grupo (político)”

Durante una de sus últimas entrevistas usted afirmó que el Estado debe se convertido en una maquinaria más eficiente y en ese marco, sostuvo que a veces hay un exceso de organismos. Al llevar este tema a lo regional, si es electo Presidente como pretende lidiar con costumbres que ya se han tomado las regiones como ver el Estado como un botín político con un exceso de asesores, entre tantos otros problemas.

R: “Primero creo que hay que hacer una revisión muy profunda del aparato del Estado, porque van surgiendo necesidades y para enfrentar esas necesidades normalmente se crean nuevas entidades. Entonces después de un tiempo, esas entidades que se crearon en un momento, una vez ese momento ya pasó, ahora son otras las demandas, y por lo tanto creo que hay que hacer una revisión de entes que ya no corresponden dado el nivel de desarrollo del país .

“Lo segundo, lo que usted dice: el aparato del Estado no está para ser capturado por ningún grupo. Entonces esto de decir, repartámonos esto, no, eso no puede ser. Aquí en el Estado tiene que ser la meritocracia la que se impone, creo que tenemos que estar atentos a la necesidad reforzar, y que no aparezca esta situación que usted menciona donde se entiende que determinados puestos públicos son la justa retribución de la patria que se hace a aquel que… No! No se trata de eso”.

Para puntualizar, en regiones como esta hay profesionales que no postulan a cargos ofrecidos por el Estado porque saben que a pesar de poder ganar la plaza en un concurso, algún político influyente definirá a quien se le debe dar el puesto. De ser otra vez Presidente ¿qué medidas tomará usted ante este fenómeno?

R: “Creo que la institución del pituto hay que erradicarla drásticamente, porque la única forma de recuperar confianzas es por hechos más que por palabras y mientras no haya una percepción de que hubo un cambio profundo, la gente va a seguir estando desconfiada de lo que se hace del punto de vista del ámbito público. Y claro usted necesita un Estado potente, eficiente, sin grasa, pero eso requiere ser capaces de detectar dónde hay grasas para poder eliminarlas, y eso creo que requiere un ejemplo desde arriba hacia abajo, y también una ciudadanía activa que desde abajo sea capaz de decir las cosas que le parece inadecuadas”.