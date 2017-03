Teatro Regional: Petitorio de Sidarte genera tensión entre Concejo Municipal y alcalde Soto

El concejal Danilo Jorquera criticó que el edil responderá en solitario a las demandas de los artistas locales. “Todos nosotros fuimos elegidos, de manera democrática, sólo para escuchar lo que a él se le ocurre”, disparó. Pamela Jadell tampoco compartió el modo en que la primera autoridad comunal ha manejado el tema.

Marcela Catalán

En una audiencia pública celebrada ayer, el Sindicato de Actores (Sidarte) de O’Higgins expuso ante el alcalde Eduardo Soto (Indp. Ex UDI) y el Concejo Municipal, para presentar sus requerimientos sobre cómo debiera incluir el Teatro Regional a los artistas locales. Esto, luego de las presuntas irregularidades ocurridas en el mencionado espacio de Avenida Cachapoal.

La actividad se llevó a cabo luego de que Sidarte se encontrara antes con el edil y presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes. Según ha trascendido, en dicha oportunidad la autoridad dio por descartada la posibilidad de que la organización gremial sea parte del directorio que administra el teatro, entre otros recintos de la ciudad.

En cuanto a la intervención ante el concejo, ésta recayó en Valeria Zapata, delegada regional del sindicato. En la oportunidad recalcó la importancia de que el Teatro Regional contemple descuentos en sus entradas para adultos mayores y estudiantes, además de disponer de dependencias donde los artistas visuales, artesanos y audiovisualistas puedan exponer, entre otras cosas.

Si bien la presentación de Sidarte se desarrolló en completa calma, tras las palabras de la dirigenta, el modo en que se les respondería oficialmente generó tensión entre las autoridades. En esa línea, Danilo Jorquera (PC) cuestionó al alcalde por querer contestar el petitorio sin contemplar la opinión de los concejales. A raíz de aquello, se propuso volver a tratar el tema en la Comisión de Cultura del lunes 3 de abril, a las 16:30 horas.

SIN ESPACIO PARA SINDICATOS

En relación a los puntos abordados por Zapata, el alcalde Eduardo Soto destacó que el Teatro Regional cuenta con “precios diferenciados”, además de ser uno de los espacios del país “con más espectáculos” de distinto tipo. “Ella no está debidamente informada o no quiere ver lo que hemos construido en el recinto”, espetó.

En cuanto a la posibilidad de que Sidarte participe del directorio de la Corporación de la Cultura y las Artes, lo descartó de modo tajante. Y es que a su juicio, la entidad “no es una representación de sindicatos”.

“El teatro es para la cultura, sin apellido y sin ideologías de por medio, estando abierto a todas las expresiones artísticas donde la comunidad advierte que se trata de artistas de calidad”, manifestó.

El edil además reprochó que el movimiento solicita tópicos que deben ser atendidos por otros organismos. “Ella está confundida, cree que éste es el Cnca y nos pide cosas que le corresponde ejecutar al gobierno. El teatro tiene mucha presencia de artistas, con mayúscula, tanto internacionales, nacionales y regionales. Ella está preocupada por el sindicato”, le enrostró.

En tanto, Zapata recalcó la relevancia de contar con descuentos para adultos mayores y estudiantes, aparte de garantizar la asistencia de los artistas al espacio, en pro de que puedan nutrirse y conocer el trabajo de sus pares.

“Bajar los valores de las entradas, hacer convenios, generará más público para el recinto. Es algo de perogrullo para la tercera edad, ya que existe en todos los espacios de este tipo. Entregar tickets gratuitos no es que no sea suficiente, sino que es parte de las políticas de integración de instituciones como ésta. Los tickets actuales apuntan a ciertas personas que los pueden costear. En el caso de las personas mayores, todos conocemos cuáles son sus pensiones y el problema detrás”, sostuvo.

En referencia a la reunión a realizarse el lunes 3 de abril, la dirigenta se mostró esperanzada. “Conoceremos la visión del Concejo Municipal, porque hoy (ayer) ellos mismos se refirieron a que quien responderá nuestro petitorio será el alcalde. Por eso espero que avancemos en estos temas y solucionemos los asuntos de fondo”.

DARDOS A SOTO

Consultado sobre la disertación de Zapata, Jorquera reiteró sus críticas a Eduardo Soto. “Comparto plenamente lo expuesto. Habría sido espectacular que esto hubiese ocurrido cuando se formó la Corporación de la Cultura y las Artes, pero se creó del mismo modo en que hoy ha tenido lugar la participación ciudadana. Es decir, con una autoridad principal que no permite intervenciones de otros, sólo las de un grupo cerrado que resuelve qué hacer. Este movimiento hace un gran esfuerzo por venir hasta acá, se dan el tiempo para organizarse y trabajar con sus pares, pero para que no haya ninguna respuesta”, esgrimió.

En ese sentido, recordó el debate suscitado por el proyecto que pretende techar la Medialuna Monumental de Rancagua. “La gente disconforme con financiar esto con platas públicas, lleva dos meses esperando un pronunciamiento: aún no se les contenta. Hoy les dijeron que ello ocurrirá en 15 días más, pero quien lo hará será él, el señor alcalde todo poderoso, no el conjunto del Concejo Municipal. Es decir, todos nosotros fuimos elegidos, de manera democrática, sólo para escuchar lo que a él se le ocurre. Si alguien está en desacuerdo, no le deja hablar. Y si un funcionario o cercano suyo no tiene su misma opinión, como pasó con el secretario general de la Cormún, lo echan”, disparó.

Por su parte, Pamela Jadell (UDI) aseguró compartir los requerimientos planteados por Sidarte y tuvo una apreciación similar acerca de la posición del edil en esta discusión. “No sólo son las demandas de los artistas, sino que igualmente uno las escucha en la calle. En cuanto a la audiencia, estoy un poco decepcionada de las declaraciones del alcalde, sobre que será él quien se pronunciará y dará la respuesta. Me hubiese encantado entregar mi parecer y me cuestionaré participar en una segunda o tercera audiencia pública, porque no se justifica la asistencia de nosotros, los concejales”, arguyó.

“Me frustra no poder llevar la opinión de las personas que represento. Si revisamos el protocolo de la audiencia pública, es cierto que los concejales no podemos dar nuestro juicio, pero debiese existir una instancia donde lo conversemos y debatamos en relación a este tema”, advirtió.