Mañana visitan La Florida: O’Higgins no contaría con Alejandro Márquez para medirse frente a Audax

Según el técnico Cristián Arán, el volante no está en condiciones de actuar desde el arranque. Eso implicaría una o más variantes.

Ricardo Obando

Dos semanas para olvidar ha tenido Alejandro Márquez. El volante de corte, pieza clave en el andamiaje de O’Higgins, tras el partido contra Iquique, tuvo que concurrir al dentista para sacar una de sus piezas molares. Aquel procedimiento se complicó, hecho que lo tuvo sin entrenar por más de una semana. A eso, se suma un corte en uno de sus pies que lo han tenido, desde el martes, realizando un trabajo diferenciado. Por ello, el temuquense está más fuera que dentro de la citación de cara el juego frente a Audax Italiano.

“Después del partido contra Iquique, no entrenó más. Una extracción de una muela lo complicó y desde el martes hizo trabajo diferenciado porque sufrió el corte en un pie”, comentó el estratega Cristián Arán.

Es más, aseguró que “no está descartado, pero hoy (ayer) está más afuera que adentro”. Es decir, sin Márquez en el medio terreno, aparece la opción de que, uno que conoce muy bien el sintético floridano, Marco Medel, asome como titular. Sobre eso, el entrenador puntualizó que “es una posibilidad, está dentro de las alternativas que estamos manejando”. Ahora bien, sostuvo además que hay otras variantes que podrían implicar, quizás, “un cambio de sistema”.

UN DURO RIVAL

En tanto, respecto al Audax Italino, rival que tendrá O’Higgins este domingo, el oriundo de Casilda apuntó que “es un equipo complicado, que intenta jugar, que intenta atacar con mucha gente”.

Por eso, recalcó que “vamos a encontrar un rival de mucha complicación por sus características”.

Inclusive, hay un punto en contra que ni siquiera el campeón de Eduardo Berizzo pudo vulnerar. Los celestes, en el reducto de Avenida Enrique Olivares, no conoce de victorias desde 2011 (3-1), y, desde ese año en adelante, ha rescatado algunos empates y se ha comido un par de goleadas. Sobre eso, Arán, dijo que “lo de la historia sin poder ganar, no es un detalle que me genere demasiado tipo de problemas, me ilusiona que el equipo gane por el hecho de hacerlo, por ser la tercera competencia en que estamos peleando un campeonato y el equipo no ha podido coronarlo con un título”.

EL SINTÉTICO

Otro aspecto, que no preocupa tanto en el plantel, es la superficie de juego. El piso sintético del estadio de La Florida, a muchos no les gusta, pero, de que hay que ir y jugar, hay que hacerlo.

Sobre esto, Arán expuso que, en materia de conocimiento de la cancha y el acostumbramiento a ella, “es parecido en el tema de la aclimatación a la altura. No estamos acostumbrados y hemos preferido ir en la semana para que los jugadores tengan ese estímulo de reconocer esa superficie”.

Ahora bien, en el Monasterio Celeste existe una cancha de este tipo, y durante estos días en más de una ocasión practicaron en ella. De paso, recordó que, en la temporada pasada, no les fue mal jugando en reductos con esa condición. “No hemos sufrido la superficie, hemos sufrido a los rivales. No me parece que nos hallamos visto tan mal con Audax, con San Luis o con Iquique, cuando fuimos a Alto Hospicio”, puntualizó.

Finalmente, Cristián Arán aseguró que “si no traemos un buen resultado, será porque no hicimos las cosas bien y no se lo podemos adjudicar a la cancha”.