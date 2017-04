Reclaman por muerte de perro que se dejó a cuidado de hotel “Kanino”

Dueña del can presentó el caso en Sernac y en la PDI. Representante del hotel señaló que se cumplieron todos los protocolos.

Por: Flor Vásquez

Bernardita Guerrero quiso hacer público lo que le sucedió con una de sus mascotas, un perro de nombre Homero que dejó al cuidado del hotel Kanino, lugar donde falleció a causa de una falla hepática e intoxicación. La dueña del animalito considera que hubo negligencia en el cuidado de su perrito, por lo que hizo una denuncia en el Sernac y en la PDI.

La afectada indicó que “yo confiaba que mis perritos estarían muy bien cuidados; me equivoqué. Uno espera un rasguño, una peladura, pero no que me lo entreguen muerto intoxicado y sin explicación concreta”.

Relató que el sábado 18 de febrero, “vinieron a buscar a Homero y Lotto; los dos se fueron sanos.

El 23 de febrero en la noche, estando en Chiloé, mi hija recibe un llamado del hotel Kanino, para comunicarnos que Homero había sufrido un ataque de epilepsia. A Homero le daban ataques más o menos cada tres meses, por lo cual el veterinario no quería medicarlo aún por lo espaciado de los ataques”.

Agregó: “Al rato volvimos a llamar y nos comunican que al parecer Homero estaba intoxicado con algo, por lo cual una (médico) veterinaria se lo lleva a su casa para observación. No entiendo cómo en un lugar donde se supone que no puede tener nada que sea tóxico o peligroso para los animalitos, mi perrito haya comido algo así; ¿cómo pudo comer algo tan mortal si los cuidaban?”.

Añadió que el día 24 les informaron que se habían llevado a su perro a una clínica veterinaria, ubicada en avenida República. Puntualizó que llamó al veterinario de dicha clínica, quien le indicó que Homero estaba con una intoxicación muy grave que le comprometió el hígado, por lo cual le estaban realizando una terapia de sueño, tratamiento con suero, oxígeno y drenaje para que orinara y botara las toxinas. “Mantuvimos contacto en el día, no mejoraba. Falleció en la madrugada del día 25 de febrero.

Nosotros llegamos el día 26; nos entregaron a un perrito, que estaba sano días atrás, y en ese momento lo entregan muerto, todo revenido en sangre y sin explicación. No tengo palabras para expresar el dolor por la muerte de mi perro, compañero incondicional e inseparable”.

Del Sernac le respondieron que recibieron su reclamo N° R2017M1366688, con fecha 08/03/2017 y que el proceso de su reclamo se terminará el 5 de abril de 2017 como plazo máximo. Le acogieron la presentación, indicándole que “una vez analizados los antecedentes se puede indicar que sí, usted puede reclamar porque la Ley del Consumidor le da derecho a recibir un servicio de calidad y a que las empresas respondan si hacen mal su trabajo, por ejemplo: si por un descuido o negligencia, le causan algún daño o si la empresa no ha cumplido su deber”.

RESPUESTA DEL HOTEL

Daniel Guzmán, representante del Hotel Kanino, entregó su versión respecto del caso del perrito fallecido. Indicó que “durante la estadía de Homero se cumplieron con todos los protocolos establecidos y conocidos por el cliente para el cuidado de las mascotas en el hotel. Homero era un cliente habitual que se quedaba en el hotel y como a todos los huéspedes se les hace llenar una ficha al ingreso, en la cual se solicita información de los dueños y de las mascotas, información de comportamiento, visitas al veterinarios y dolencias o enfermedades que puedan haber tenido”.

Añadió que “en este caso, la dueña no señaló en el formulario de ingreso, que su perro sufría de epilepsia y que no estaba siendo tratada. Homero el día 23 de febrero, al final de la tarde, comenzó con convulsiones en su canil. Al detectar esto el cuidador se comunicó inmediatamente con la médico veterinaria, quien acudió de inmediato al hotel para atender a Homero. Las convulsiones durante la noche no pasaron y su estado no mejoraba; es por eso que se derivó a otra clínica veterinaria. Homero falleció la noche del viernes 24 de febrero”.

Afirmó que “en todo momento se mantuvo comunicación con la dueña y las acciones que se fueron tomando fueron comunicadas y acordadas. Dentro de las posibles causas de muerte que se establecieron de acuerdo a la signología clínica y exámenes de sangre estaban intoxicación y falla hepática”.

Guzmán subrayó que “es importante consignar que en el hotel NO se ocupa rodenticida, insecticida ni plaguicida, No se encontró ningún elemento en el canil que hiciera sospechar de una intoxicación, en los caniles continuos se encontraban otros perritos que no tuvieron ninguna signología clínica”.

Finalmente, expresó: “Se le ofreció a la dueña realizar una necropsia para estudiar con mayor detalle cuál fue la causa precisa de muerte de Homero, a lo cual no accedió. Incluso se ofreció exhumar el cadáver para realizar el estudio y tampoco accedieron. Se ofrecieron las condolencias y se explicó la situación personalmente. La dueña tiene acceso a nuestros teléfonos de contacto y acceso al hotel en todo momento”.