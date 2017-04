En seminario de Universidad Santo Tomás: Emprendedores fueron homenajeados en encuentro de innovación

– La actividad es parte de las actividades de cierre del proyecto FIC Innovate O´Higgins, donde expusieron dos destacados especialistas en emprendimiento.

El pasado miércoles 29 de marzo en la Pista Municipal de Pichilemu se llevó a cabo el seminario denominado “Enfrentando desafíos desde la innovación”.

La actividad es el último de su tipo del proyecto FIC “Transferencia Innóvate O’Higgins: Red de Difusión” ejecutado por la Universidad Santo Tomás y financiado por Gobierno Regional de O´Higgins y su Consejo regional.

La actividad buscaba motivar a los empresarios, innovadores y jóvenes a tener una mira más abierta a la innovación y sustentabilidad al iniciar nuevas empresas o actividades económicas. En el encuentro expusieron

Sebastián Gatica Director de Colab, laboratorio innovación social de la universidad católica, quien hablo sobre la importancia de la innovación en el mundo actual.

Además Andrés Illanes Sotta, de Ranco Cherries, mostró las nuevas tendencias del mercado y los cambios de paradigma producto de las nuevas tecnologías.

Uno de los distinguidos del evento fue Jorge Espinoza, director regional de Sernatur O’Higgins, por su apoyo a los empresarios del sector turistico. “En primer lugar es importante señalar que desde el punto de vista de la administración de lo que significa Sernatur el reconocimiento que nos han entregado por haber participado durante todas estas jornadas colaborando con el desarrollo y el éxito de este proyecto, es muy importante, ya que la actividad turística ha sido también relevada dentro de toda esta jornada y justamente lo que buscamos hoy en día, tanto desde el ámbito público y privado, como desde la academia es que la actividad turística se releve dentro de la región como está dicho en nuestra estrategia regional, que nos indica que este es uno de los ejes importantes para la región, y que por supuesto desde ese punto de vista debemos hacer esfuerzos conjuntos desde el ámbito público y el privado para apoyar las iniciativas de los empresarios turísticos, apoyar los destinos, apoyar a los actores involucrados, para mejorar nuestra gestión y convertirnos en un polo de desarrollo turístico en un destino con experiencias exitosas”

“Yo creo que justamente el sector turismo es un sector que congrega una cantidad de alternativas que permiten un desarrollo de iniciativas, que buscan generar alternativas innovadoras para turistas que están buscando ese tipo, aquellas oportunidades que los llevan a conocer territorios distintos y actividades distintas”

El coordinador del proyecto Innovate O´Higgins, el rector de Santo Tomás sede Rancagua, Manuel Olmos, señaló que “Muy contento creo que se cumplen los objetivos del proyecto, no solo estamos concluyendo esta actividad sino que estamos concluyendo un proyecto que comenzamos hace un año y llegamos a la población objetiva, jóvenes de toda la región ya que los seminarios abarcaron las tres provincias y a través de ellos logramos cumplir los objetivos que teníamos para este proyecto”

“Estoy muy satisfecho, esperamos haber puesto un granito de arena en lo que es la promoción de la innovación en la región de O’Higgins, una vez más agradecer todo el apoyo que tuvimos del equipo de diario El Rancagüino la verdad es que sin este apoyo hubiese dio muy difícil, llegar a las 33 comunas que fue el objetivo y que cumplimos con creces, capacitamos a más de 300 personas, fueron 20 fascículos y 10 programas de televisión de gran calidad y que van a quedar para el futuro, como fuente de consulta para los jóvenes, emprendedores e innovadores de la región de O’Higgins”

Por su parte Geraldine Fuentealba, represéntate del Gobierno regional de O´Higgins manifestó en el encuentro que “estoy feliz, por un lado ver a jóvenes entusiasmados con la capacidad de hacer consultas de estar interesados en los temas que hoy día se trataron y también en la calidad de los expositores en especial en lo que se trabajó en términos de innovación social, para nosotros como Gore es un tema nuevo por lo tanto nos ayudó mucho a clarificar conceptos y de cómo poder implementarlo en la región y generar iniciativas en esta línea, así que me voy súper contenta. Gracias al trabajo que hizo la universidad y diario El Rancagüino”.

Los premiados del evento: Empresa Savira, empresario Francisco Duboy, Cabañas Los Bosques de Matanza, Escuela de Pailimo, Colegio Charlie School, emprendedora Cecilia Masferrer, emprendedor Michel Escobedo, innovador Schards Seron Ortiz, académico José Acosta y Agencia Innova Difusión.

Cuña Alumnos,Josefa Barra, 8vo básico

“Me pareció bastante interesante porque está enfocada en el futuro y en nuestra generación, en un futuro de innovación, se acerca a lo que yo quiero estudiar entonces me ayudó a orientarme, estoy decidiendo si estudiar ingeniería o cardiología”

Fernanda Zúñiga, 8vo

“Me pareció bueno está totalmente enfocado en lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad, está cambiando el mundo y nosotros, esta generación, lo tenemos que ordenar”

“Me parece muy bien que se hagan este tipo de seminarios en pueblos o ciudades como Pichilemu, ya que no se compara con Santiago y como pueblo más pequeño no tenemos acceso a este tipo de cosas, me parece bien que a través de este tipo de experiencias se pueda informar a las nuevas generaciones que somos nosotros de lo que es la innovación”

Cuña Andrés Illanes, Gerente de finanzas de Ranco Cherry y emprendedor

La verdad es que me encanta, a mí me gusta mucho el tema de la innovación y emprendimiento y me encanta que vengan jóvenes, ellos están llamados a cambiar el mundo, a emprender e innovar y me encanta poder transmitirles que se atrevan, que se den la oportunidad de al menos intentarlo.

El mundo cambió, como trate de explicar, la cancha está pareja, hay oportunidades, ya no hay tanta diferencia en temas como ‘dónde estudiaste’ o ‘qué apellidos tienes’, está abierto el mundo para hacer cosas y tener éxito en lo que uno se proyecte y desafíe.

Creo que son las cosas que hacen falta, de transmitirle a todos que la innovación es importante, que no es algo único para la gente que estudia en universidades o cosas así que todos tenemos la capacidad de innovar y emprender, es cosa de atreverse.

Cuña Cecilia Masferrer, algueras de Navidad

Me gusta mucho que se estén preocupando del tema de innovación sobretodo el incorporar a los jóvenes que son el futuro, la renovación natural de nuestro país y del planeta, me gusta que ellos puedan usar su propia creatividad e innovar.

Respecto a reconocimiento recibido: “Es un trabajo que no se hizo de la noche a la mañana, son siete años, sido un trabajo durísimo pero hoy en día logramos los resultados esperados en el sentido que encontramos el mercado a un comercio justo, que si provoca un impacto social, y que también se de la sustentabilidad y la innovación”

Cuña Álvaro Álvarez, profesor colegio Charly School

De partida agradecer al proyecto Innóvate, la presencia de nosotros es muy importante, es primera vez que niños de 8vo básico se presentan a un seminario y quedaron fascinados, no solamente con la temática de innovación, que es muy importante tratarla, sobretodo en nuestra región que está muy carente de ella, sino que también poder mostrarle a las nuevas generaciones cuales son los caminos a seguir para marcar la diferencia, hoy en día hablamos de distintas generaciones que están trabajando, y que veamos en estos nativos digitales cuál es el mundo al que se van a enfrentar, de verdad que es para ellos una herramienta importantísima, y es un desafío para nosotros los profesores, poder guiar a los chicos en este rumbo.

Tenemos que agradecer la invitación que nos hicieron en este proyecto, nosotros nos hemos sumado con dos uno que es sobre los estudios de la laguna Petrel y el otro respecto a los cielos celestes, siento que el proyecto ha dado luces del camino que debe seguir la región, siento que es importante que digamos ‘ok, aquí estamos presentes y tenemos gente que esté haciendo innovación’ y desde allí poder fomentarla, en este seminarios hemos conocido a los protagonistas, siento que la reflexión es allá, tenemos que ser protagonistas, el mundo cambio y tenemos que ser parte de ello”

Empresarios de Savira

Pablo: “La verdad es que ha sido bastante interesante porque entregan herramientas que son imprescindibles para los que estamos empezando, entregan tips bastante importantes en lo que es la innovación y como dicen innovar es llevar a cabo la creatividad, y nuestro emprendimiento lo hemos hecho en la elaboración de los productos

Karla: En la elaboración de los productos y en arriesgarse, yo con eso me quedé súper pegada, en cumplir mi sueño y no cumplir el sueño del jefe en cierto modo, eso nos lleva a que hay que tirarse a la piscina, en eso estamos, trabajando día a día, ser perseverante.

Respecto al reconocimiento

Karla: Estamos felices por eso, porque es el premio al esfuerzo de nuestros hijos, nosotros y nuestros familiares

Pablo: La verdad es que no ha sido un camino fácil como se dijo en una de las presentaciones a veces hay que lidiar con lo que dicen las leyes, servicio de mi puestos internos y para nosotros ha sido a veces un poco complicado, pero la perseverancia es la clave del éxito.