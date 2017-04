Obispo Alejandro Goic: “La campaña presidencial tendrá que tomar en cuenta el clamor social”

El pastor criticó el exceso de codicia de algunos y resaltó que se deben buscar los caminos para lograr mayor justicia social.

Flor Vásquez

Lleva 38 años como obispo y ahora, a sus 77 años de edad, es el más antiguo del país. Monseñor Alejandro Goic lo cuenta como un hecho curioso. “Durante 7 años fui el obispo más joven de Chile, entré con 39 años. Y ahora soy el más antiguo, todos los que están en la Conferencia Episcopal fueron nombrados después de mí. Pero además, ahora soy el más viejo”.

¿Qué se siente?, le preguntamos. “Que la vida pasa -responde-. Cuando cumplí los 75 años presenté mi renuncia, pero el Papa Francisco me pidió que continuara un tiempo más”.

En la entrevista con El Rancagüino, monseñor Goic aborda diversas temáticas. Al referirse a la situación económica y política del país, señala con fuerza: “Creo que la campaña presidencial tendrá que tomar en cuenta el clamor social de pensiones más dignas para los adultos mayores”. Critica el exceso de codicia, advierte que Chile es uno de los países en que existe más inequidad y que se debe buscar los caminos para lograr mayor justicia social.

– ¿Qué cambios ha habido en las parroquias y pastorales de la Diócesis?

– A nivel diocesano el principal cambio ha sido el de vicario general. El Padre Bernabé (Silva) llevaba 16 años en ese cargo, me presentó su renuncia y él va a continuar como presidente del directorio de la fundación Caritas y Pastoral Social, que es una de las tareas más importantes que tenemos a nivel social. Además va a asumir una parroquia más pequeña, la de San Agustín de Hipona, en el sector norte.

Asumió como vicario general y párroco de “El Sagrario”, Gabriel Becerra, quien estaba en la parroquia San Agustín de Hipona. Es un sacerdote de poco más de 50 años, fue formador en el seminario, con estudios en la Universidad Católica, en la Facultad de Teología; además es capellán de la Brigada Aérea y va a continuar en ese servicio.

En la Parroquia El Carmen había 4 sacerdotes, uno fue nombrado obispo, otro se fue a Colombia a una comunidad que tiene la orden Madre de Dios allá y los otros dos se fueron a Santiago. Llegaron dos nuevos sacerdotes y el párroco es Marcelino Lorca. Oscar Blanco fue nombrado Obispo de Calama; a mí me correspondió consagrarlo obispo el año pasado.

También hubo cambio de párroco en Rengo; se fue el padre Pedro y asumió el padre Esteban Monsalve. En la parroquia San José Obrero (población Granja) se fue el padre Gerónimo y asumió el padre Casimiro Martínez, que había estado 12 años atrás. Volvió; es un sacerdote de mucha experiencia, nacido en España, pero lleva muchos años en Chile.

En la parroquia El Carmen de San Fernando, asumió Antonio Pérez; se fue Mauricio Cavada

– ¿Cuál es la función del vicario general?

– El vicario general es el colaborador directo del obispo; cuando éste no está es la máxima autoridad de la Iglesia local. Tiene una serie de funciones que el Derecho Canónico específica.

– ¿Por qué en la Diócesis no hemos tenido obispo auxiliar?

– Yo había pedido un obispo auxiliar cuando era presidente de la Conferencia Episcopal, pero por diversas razones no se accedió a mi solicitud. Ahora, a estas alturas ya no lo pido, porque como usted sabe ya renuncié (al cargo de obispo). Cumplí los 75 años en marzo del 2015, pero el Papa el año pasado me pidió que siguiera. Ahora me volvió a reiterar que siga, por cuánto tiempo no lo sé.

– ¿Cómo se siente para continuar con su trabajo pastoral?

– Me siento, gracias a Dios, entusiasmado por trabajar, por hacer este trabajo que siempre me ha fascinado, sobre todo el contacto con la gente. Hace unos días estuve en el sector Tierra Chilena, en el embalse Convento Viejo hacia el interior. Allí inauguramos una preciosa capilla, hecha por la misma comunidad en honor a San Pedro Nolasco. Sentir el cariño de la gente, cómo viven su fe, es reconfortante.

La mayor alegría que experimento como obispo es durante la visita a las parroquias, me emociona ver cómo los hermanos laicos se preocupan de mantener su comunidad cristiana.

ENCUENTRO CON EL PAPA

– ¿Por qué debió irse el padre Eduardo Morín?

– El pertenece a una sociedad misionera de padres canadienses; quedaban pocos en Chile y sus superiores en Canadá tomaron la decisión de cerrar la presencia en nuestro país. En Canadá van a trabajar con los migrantes que han llegado por esta corriente migratoria que hay en el mundo. A Eduardo lo despedimos con una misa a fines de enero y le entregamos la cruz de la Diócesis, que se ha entregado a pocas personas, entre ellas a Héctor González (ex director de El Rancagüino) y al padre Bernabé. Eduardo fue un gran aporte para mí, personalmente, fue mi brazo derecho en la cercanía con el mundo del trabajo, con las organizaciones de los trabajadores, en los temas de justicia social. No era fácil reemplazarlo. Estamos armando un equipo que va a encabezar el diácono Genaro Díaz; un hombre que tiene mucha cercanía con la gente; participó hace unos días en la marcha contra las AFP.

– ¿Los sacerdotes no están en las AFP?

– Los sacerdotes tenemos una mutual propia del clero, en que cada uno impone una cantidad y el obispado impone por cada sacerdote para la jubilación. Yo estoy recibiendo una jubilación, de casi 300 mil pesos.

– ¿Cómo estuvo su último encuentro con el Papa Francisco?

– La visita ad limina fue notable, tuvimos tres encuentros con el Papa. Primero fue un encuentro de tres horas, solos con él los obispos de Chile, en un diálogo muy franco y abierto. Las visitas con los dos Papas anteriores fueron más formales. El Papa Francisco nos dijo yo soy un hermano obispo de ustedes y quiero conversar; cada uno planteó un tema. Fue muy hermoso.

El segundo encuentro fue también de tres horas, con el Papa y 10 cardenales, de los más importantes de sus colaboradores. Ahí estudiamos cómo evangelizar nuestro país en este contexto en que vivimos. Porque el Evangelio es siempre el mismo, pero la diferencia es cómo se evangeliza hoy, con la realidad actual. Después vimos el tema de la comunión de toda la Iglesia, de todos los fieles; analizamos también esta situación que nos ha hecho tanto daño, el tema de los abusos, cómo tenemos la decisión clara de luchar para erradicar ese mal fe la Iglesia. Yo presido el Concejo Nacional que aborda estos temas; a mí me tocó informar lo que hemos estado haciendo al respecto.

Y el tercer encuentro con el Papa fue durante una misa en la capilla Santa Marta de la residencia en que vive. Fue el último día de la visita, a la salida despidió uno por uno a los obispos. Era como estar en casa, habla el mismo idioma, tiene sus modismos argentinos que nosotros conocemos; y es de una gran simpatía. Siento que el Papa, sin decirlo, nos invita a ser pastores cercanos, sencillos, acogedores, preocupados de los problemas de la gente. Creo que él es un estímulo para nuestro ministerio.

– ¿Cuándo viene el Papa a Chile?

– En principio, pero no lo confirmó, está pensando que el año 2018 podría hacer un viaje a Perú y a Chile; el 2019 a Uruguay y Argentina. Lo va a confirmar en su momento; por ahora no hay una fecha, no hay una seguridad de su visita.

– ¿Este año en qué va a poner énfasis en la labor pastoral?

– Vamos a seguir con la preocupación por implementar los acuerdos del sínodo. Pero la prioridad va a ser el mundo de los jóvenes porque el Papa convocó a un sínodo para el año 2018, en octubre. El Papa ha comprendido muy bien que tenemos que poner el acento en la familia y en el mundo juvenil. El gran desafío es cómo se evangeliza a los jóvenes hoy, con toda la tecnología moderna que usan. Ya llegó un primer documento que debemos responder con los jóvenes, una serie de preguntas, para que con eso, que se va a hacer en todo el mundo, se pueda preparar un material de trabajo que después se va a estudiar en todas las diócesis del mundo y con lo cual se va a elaborar un documento para el sínodo.

EL CHILE DE HOY

– ¿Cómo se ve Chile de afuera?

– Sin duda, cuando uno ve la realidad del continente y del mundo, Chile todavía es un país donde podemos vivir en paz y en relativa armonía. Los que estamos aquí sabemos los problemas que tenemos y nos duelen. Pero cuando uno compara nuestro país con otros del continente vemos que estamos todavía en una situación privilegiada.

Pienso que en este año de elecciones de Presidente, parlamentarios y consejeros regionales, tenemos que crear una conciencia fuerte de que hay que trabajar por los grandes temas que preocupan a la gente: las pensiones, la seguridad, la dignificación del trabajo, sueldos dignos, la atención de salud y otros. Cuando uno conversa con los políticos, todos dicen estar por eso. Creo que llegó la hora de lograr que los focos de corrupción que lamentablemente han existido y existen, se aborden con fuerza y se tomen las medidas que correspondan. Pero no pensemos que el país es corrupto total, yo creo que no. Son focos a los cuales hay que prestarles atención y tomar las medidas que correspondan. Este es un país que todavía tiene una reserva moral; la invitación es a trabajar para superar los desafíos que presenta la realidad.

Creo que la campaña presidencial tendrá que tomar en cuenta el clamor social de pensiones más dignas para los adultos mayores. Es importante que en los programas de gobierno se estudie en serio ese tema. Es muy simple decir no más AFP o sí, que sigan; lo que hay que hacer es buscar una forma más solidaria de lograr pensiones más justas. En el sueldo mínimo se llegó a los 250 mil, pero con el alza del costo de la vida eso es demasiado mínimo, debería ser de 400 mil pesos. Hay que seguir trabajando para hacer una sociedad más equitativa. Chile continúa siendo uno de los países más inequitativos del mundo, por los datos que uno lee. Por lo tanto, el esfuerzo debe hacerse para lograr un país con mayor justicia social; que esa gran mayoría que gana poco tenga mejores sueldos.

Los que gobiernan, los empresarios, los que tienen más bienes, tienen derecho a ganar, pero no en exceso. El tema de la codicia ha sido trascendente en este último tiempo; personas que parecían muy honorables por dejarse llevar por la codicia han perdido valores importantes, como el compartir, la honestidad, la capacidad de pensar en los otros. Por eso, el llamado del pastor, a aquellos que tienen el don de la fe, es que recuerden lo que dijo Jesús, no se puede servir a Dios y al dinero. El dinero es un medio, pero no es un fin. Cuando un grupo de personas hace de la búsqueda del dinero un fin, a través de cualquier medio, incluso con especulaciones, para satisfacer solo sus necesidades, se equivoca. Por eso la Iglesia tiene que ser la que permanentemente esté denunciando esta idolatría del dinero y esta codicia exacerbada que ha llevado a muchos incluso a cometer delitos. Gracias a Dios, eso se está sabiendo.

– ¿Considera importante y necesario que se sepa de esas situaciones?

– Sí. Creo que otro tema importante es que quienes somos autoridad en la Iglesia, en el gobierno, en las empresas, en las organizaciones sociales, políticas, tenemos que ser transparentes. En el mundo de hoy se sabe todo, creo que eso es bueno porque nos exige que seamos los mismos en la vida pública y privada, en la vida social y en la vida particular. Las dobles vidas en el mundo global y de información que vivimos, no tienen cabida; eso es bueno. Una de las cosas positivas de la sociedad de la comunicación es la transparencia de vida.

No al aborto

El Obispo Goic enfatizó que “la Iglesia seguirá defendiendo el derecho a la vida del por hacer. Exista o no la ley (que despenaliza el aborto), la vida es sagrada. Lo que le da sentido a la historia humana es que respetemos la vida desde su origen hasta su fin natural”.