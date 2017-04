Aplicación para smartphones y tablets debuta este año en la Operación Renta

-Para cumplir sin excusas con este deber tributario, está disponible esta app que hasta el 31 de marzo arrojaba más de 20 descargas. En los tres primeros días de proceso, ya se habían recibido casi 400 mil declaraciones de renta.

Ximena Mella Urra

Este sábado partió la Operación Renta 2017, proceso en el que las personas y empresas deben declarar los ingresos obtenidos en 2016 y pagar los impuestos correspondientes. La principal novedad para este año es que debutará el uso de una nueva aplicación para teléfonos móviles y tablets llamada E-Renta. Disponible para IOS y Android, la app podrá ser usada por los contribuyentes que cuenten con propuesta con derecho a declarar.

El director regional del SII, Claudio Ambiado dijo que el llamado es que las personas concurran a nuestras oficinas virtuales a realizar su declaración de impuestos. “Esperamos recibir para este año 3,4 millones de declaraciones en todo el país, mientras que a nivel regional, esperamos al menos unas 155 mil, unas tres mil más en comparación con el anterior proceso”, explicó.

Asimismo, destacó el éxito de estas operaciones, al ser en Latinoamérica los primeros en hacer esto mediante Internet. “El 99% de los contribuyentes realiza esta operación por esta vía. Por eso le recomendaría que bajaran nuestra app porque va a ser de utilidad para los casos de personas que tradicionalmente presentan su declaración para obtener su devolución. Además deben preocuparse también de actualizar su clave de acceso al portal web”, recalcó Ambiado.

La Jefe del Departamento de Asistencia del SII, Paulina Rivera, apoyó lo dicho por el director y destacó la plataforma existente para el buen cumplimiento de este deber tributario. “Nuestro portal web posee un acceso directo para hacer la declaración de Renta, con información clara y directa de cómo hacerlo, consejos prácticos y entrega de herramientas claves para evitar errores, e incluso un curso on line gratuito. La propuesta de declaración se adecúa con la información requerida según cada caso. Todo ello con la finalidad de facilitar la devolución oportuna”, puntualizó. Agregó que también pueden acudir a la central telefónica o solicitar el contacto a través del mismo sitio para poder aclarar dudas frente al formulario 22 en pantalla.

Por su parte, Alda Schiappacasse, titular regional de la Tesorería General de la República, destacó que quienes cumplan con los plazos, podrán recibir hasta 19 días antes su devolución siempre y cuando elijan la alternativa de pago electrónico, es decir, en alguna cuenta corriente o Cuenta Rut podrán recibir su dinero a través de una transferencia electrónica. “El año pasado el 92% de las declaraciones eligió la opción de depósito bancario. La meta ahora es superar el 95%”, explicó. “En 2016 la Tesorería generó 112 mil órdenes de pago equivalente a unos 54 mil millones de pesos en Operación Renta”.

El llamado de la directora es que los contribuyentes elijan esta vía ya que es más rápida, confiable y segura, ya que muchas veces los cheques no llegan a destino por no actualizar domicilio o porque el titular no se encontraba. “Desde 2012 a la fecha, tenemos unos diez mil cheques en custodia a nivel regional que no han sido ni retirados ni cobrados, que van desde los mil 200 pesos hasta uno que llega hasta los 42 millones de pesos.

CENTRO DE AYUDA

Al igual que el año anterior y gracias a un convenio de colaboración dispuesto con la carrera de Auditoría del Instituto Profesional AIEP, los contribuyentes que requieran de algún servicio u apoyo para la realización exitosa de su declaración de Renta, pueden dirigirse a la sede de esta casa de estudios ubicada en Cuevas 70, Rancagua. Allí podrán ser orientados con todo la información requerida, incluso obtener por primera vez su clave de acceso al portal web del SII, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas.