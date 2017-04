Ayer hubo una nueva audiencia pública: Concejales de Rancagua analizan no aprobar próximo presupuesto  cultural

– El mecanismo fue planteado en la comisión sectorial de este lunes 3 de abril, cuando se reunieron con Sidarte. Lo anterior, luego de que la semana pasada parte de la mesa asegurara sentirse ofendida, porque su opinión no será considerada en la respuesta que le dará el alcalde Eduardo Soto a la organización. Ésta apunta a que los artistas de O’Higgins sean contemplados en la proyección del Teatro Regional.

Por: Marcela Catalán

Este martes por la mañana se realizó una nueva audiencia pública del Concejo Municipal, oportunidad en que el Teatro Regional aumentó la tensión existente entre los concejales y el alcalde Eduardo Soto. Lo anterior, luego de que la semana pasada el Sindicato de Actores (Sidarte) expusiera ante la instancia su petitorio de inclusión de los artistas de O’Higgins en la proyección del espacio. Y es que el martes 28 de marzo los integrantes de la mesa se mostraron disgustados por la actitud del edil, después de que la primera autoridad comunal afirmara que él les respondería en solitario.

Ese día, para analizar el tema junto a Sidarte, la Comisión de Cultura acordó reunirse este lunes 3 de abril. En dicha jornada, algunas voces plantearon que su único mecanismo legal, para poder incidir en el tema, es presionar mediante la aprobación del presupuesto sectorial.

En cuanto a lo ocurrido ayer, Soto insistió en que Sebastián Piñera posibilitó la construcción del Teatro Regional durante su periodo en La Moneda. Esto, según él, luego de que dos intendentes de la entonces Concertación, hoy Nueva Mayoría, trabaran los avances en la materia. En ese sentido, argumentó que quienes se oponen a su gestión “pretenden escribir la historia con la mano izquierda”, agregando que el recinto, gracias al trabajo comandando por su persona, ha sumado reconocimientos internacionales y la venia de la crítica.

Respecto a la investigación por presuntas irregularidades, supuestamente acaecidas cuando Marcelo Vidal fue director ejecutivo del inmueble, Soto sostuvo que “la historia y Contraloría determinarán cuáles son las responsabilidades” y quiénes deben responder por las mismas. Además garantizó que las organizaciones siempre han podido ocupar la construcción. “Uno puede conversar con gente que tiene la capacidad de oír”, deslizó a continuación, en una crítica velada a quienes cuestionan el manejo de las estancias de Avenida Cachapoal.

“EL ALCALDE NOS CONSIDERA MENTALMENTE VULNERABLES”

Si bien reconoció sentir “una profunda admiración” por los logros alcanzados por el Teatro Regional, la concejal Pamella Jadell igualmente reprendió a Soto por su modo de abordar la problemática. “Eso no quita que no nos pueda escuchar (…) Siento que usted nos considera mentalmente vulnerables”, disparó. Reglón seguido objetó el sentido de las audiencias públicas, si es que, en sus decisiones, el edil no tomará en cuenta el parecer de ella y de sus pares.

“Me tiene choreado que siempre tire palos para atrás (a los gobiernos pasados). Cree que Rancagua nació con él”, contestó el también ex alcalde, Carlos Arellano, a la actual autoridad. En la ocasión le espetó que tampoco tiene derecho a “ningunar” a las organizaciones sociales que no comparten su punto de vista. Por su lado, Danilo Jorquera juzgó a mal que el ex UDI siguiera hablando incluso cuando los concejales hacían uso de la palabra.

Luego le enrostró que prestar oídos a entidades como Sidarte contribuye al ejercicio de la participación ciudadana en la política. Acto seguido agregó que recién se conocerá la verdad sobre la administración de Marcelo Vidal, cuando sea público el informe respectivo de Contraloría. Del mismo modo le criticó que los concejales suelen informarse de los cambios de funcionarios por los medios de comunicación, como habría sucedido con la llegada de María Francisca Pizarro a la dirección artística de la Corporación de la Cultura y las Artes. “Hasta cuándo aceptamos que tengamos que enterarnos por la prensa. Sería bueno saberlo por acá”.

En relación a la respuesta oficial que le entregará a Sidarte, el edil aseguró que “será la misma que les di en la audiencia pública” de la semana anterior.

OPINIONES POST CONCEJO

Concluida la reunión, Silvia Santelices recordó que los concejales pretenden establecer “una mesa de trabajo para tomar las decisiones en conjunto”, mientras Pamela Jadell insistió en que el alcalde no está tomando en cuenta el parecer de la mesa. “Sigo pensando si tiene o no sentido que vengamos a la audiencia pública. Nuestra opinión debiera ser vinculante”, arguyó.

También reiteró que quizá la aprobación del presupuesto cultural es el único mecanismo para poder presionar. “Fue un acuerdo unánime de los concejales que estábamos ayer (lunes en la comisión), en cuanto a que estamos fuera de la información existente, porque lo de hoy (martes) fue como resolver un acertijo. Entonces, si ésa debe ser la medida (enfrentarse por el presupuesto), no nos queda otra. Estamos aquí para exigir que nos den explicaciones sobre lo sucedido y no para enterarnos por la prensa”, advirtió.

Carlos Arellano compartió su posición. “(El rechazo de recursos) no ocurrirá durante este año, porque hoy actuamos con dineros visados en la administración anterior, con la que no tenemos nada que ver, pero es la única forma para que podamos manifestar nuestra visión. Yo voy a mantener mi palabra, a no ser que haya cambios sustanciales en la participación de las organizaciones de la región en el Teatro Regional. Si no, mi voto será en contra”.

En la misma línea, Danilo Jorquera declaró que continuará con dicha postura. “Es la única forma de poder obligar a quien no quiere escuchar a los demás. Es la única manera de llegar a negociar o conversar”.

El concejal también aseguró que el alcalde no ha dicho la verdad sobre el origen de la construcción del espacio de Avenida Cachapoal. “Es mentira que si no fuera por él, el recinto no existiría, como tampoco que el gobierno anterior a Sebastián Piñera negó los recursos”. Respecto al funcionamiento de las audiencias públicas, criticó el modo en que él y sus pares han sido tratados. “Quien dirige el Concejo Municipal, debe darle el carácter democrátivo y participativo. Pero si Soto no quiere entregar la palabra, no lo hace. Eso demuestra cómo es”, remató.

Terminada la audiencia de este martes, Diario El Rancagüino intentó conversar con el alcalde Eduardo Soto sobre el posible rechazo de dineros para cultura. No obstante, a través del Departamento de Comunicaciones del ente edilicio, la autoridad declinó referirse al asunto.