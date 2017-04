Panoramas Culturales

Por Marcela Catalán

Golden Rock Bar

Este viernes y sábado, los mejores tributos se apoderan del local más ruidoso de la capital regional. Y es que hoy estarán Hypersonic y Kid B para tocar los éxitos de Oasis y Radiohead, respectivamente, aparte de la banda nacional Moorfina. En cuanto a mañana, Nobody ejecutará grandes éxitos de Rage Against The Machine, haciendo mover las cabezas de todos los fanáticos de los hombres detrás de “Killing in the name”. Para ambas noches, la entrada general está a $1000. ¿Dónde? En Alameda N°063, Rancagua.

Teatro Regional

Una cita con el campo más tradicional es la que brindará hoy el Teatro Regional, a partir de las 20:30 horas. “Noche Folclórica” es el nombre de la propuesta que el recinto ofrecerá, en una velada protagonizada por Los Huasos Quincheros, quienes a través de su música retraerán al público al mundo rural de antaño, con sus personajes, costumbres y paisajes. En la ocasión también se presentarán los Grillitos de Graneros, representando el talento de la zona.

Casa del Arte

Hoy y mañana sábado, a las 20:30 horas, la Casa del Arte vuelve a ofrecer la obra “Terapia a la Chilena” en Ibieta N°187, Rancagua. Gracias a esta comedia sobre la actualidad nacional y social, el público conocerá la historia de un hombre que ha pasado por diferentes terapias para lograr su estabilidad emocional. Eso hasta encontrarse con una psiquiatra muy particular, que lo guía por un camino nunca antes imaginado. Con las actuaciones de Cristián García-Huidobro y Ayleen Sánchez, las entradas son numeradas y usted puede hacer sus reservas al 2242604. Una observación no menor: los asistentes cuentan con estacionamiento en el Colegio Javiera Carrera.

Pero eso no es todo, pues la compañía también está dando presentaciones en distintas comunas de la región. Aquello ocurre a través de un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Cnca), gracias a lo cual este fin de semana brindarán la obra “¿Qué hace su marido de noche?”. Del chileno Luis Córdova y dirigida por Evaristo Acevedo, el montaje es protagonizado por Silvia Santelices y Mario Poblete, entre otros destacados actores. Todos encarnan una comedia de enredos donde tres maridos intentan ver, a escondidas de sus esposas, un show de bailarinas francesas. Las funciones son hoy en el Gimnasio Municipal de Palmilla, y mañana en la Sala Recinto Estación de Peralillo, ambas a las 19 horas. La entrada es liberada.

Sun Monticello

Una de las mejores voces de Chile llega al casino, con el fin de encantar a todas las románticas con canciones como “Anclada a mi corazón”, “Llévame del otro lado” y “Siempre te amé”. Es Andrés de León, quien se presentará en el recinto este sábado a las 21:30 horas. El evento está programado para realizarse en el Centro de Eventos del lugar y las entradas más económicas tienen un costo de $10 mil, a través del sistema Ticketpro y en Sun Monticello. Los socios MVG tienen un 50 por ciento de descuento en sus boletos.

Museo Regional

El artesano de Coínco Francisco Ramos vuelve a visitar el Museo Regional. Y es que en 2016 y gracias a un nuevo Fondo de Cultura, pudo seguir elaborando más carruajes a escala, los que estarán a la vista del público durante todo abril. La iniciativa incluye reproducciones de menor tamaño de coches de fines del siglo XVIII y XIX, incluyendo el presidencial, y una copia del que ocupó Casimiro Marcó del Pont, entre otros.

Y desde el próximo miércoles 12 de abril, los fanáticos del espacio también podrán apreciar la muestra “Reconstrucción de una Geografía Insurgente”, de los artistas regionales Viviana Cerda, Giovanna Ruz y Rafael Ruz. La exposición incluye 36 obras pictóricas en gran formato, 12 por cada artista, cuyo tema se refiere a la investigación del paisaje de la zona. La entrada es liberada para las dos exposiciones.

Documental

Este sábado 8 de abril, a las 16 horas en la Biblioteca Eduardo de Geyter -Avenida Cachapoal N°90-, MiraDoc estrenará en Rancagua el documental “Niña Sombra”. La producción aborda el camino a la ceguera de la directora María Teresa Larraín, tocando de paso la falta de oportunidades que afecta a las personas con capacidades diferentes. La cinta igualmente podrá ser apreciada el sábado 29 de abril, a las 16 horas, además del miércoles 12 y viernes 21 de este mes, a las 18:30 horas. La entrada general está a $1000, mientras que estudiantes y tercera edad cancelan $500.

“Niña Sombra” ha recibido múltiples distinciones, entre éstas, al Mejor Documental Nacional 2016 del Círculo de Críticos de Chile, y el Premio al Documental del Mes en el Festival DocsBarcelona, España.



Casa de la Cultura

Hasta el 31 de abril puede ver la exposición “De lira popular” en el espacio de Avenida Cachapoal, donde encontrará una propuesta que contiene poesía popular femenina y xilografía. La iniciativa incluye versos de Myriam Arancibia y de Daniela Sepúlveda, más conocida como La Charagüilla, además de ilustraciones de Claudia Salas. El ingreso es liberado.

Encuentro en Pichilemu

La Agrupación de Audiovisualistas de la capital de Cardenal Caro da la bienvenida al segundo “Encuentro de Artistas de Pichilemu Artefacto: Contenidos Colaborativos”, que se realizará mañana 8 de abril en el Canal Comunitario Canal3 -ubicado en Angel Gaete #591-, desde las 16 horas.

La cita contará con la participación de diversos artistas de la comunidad, con música en vivo a cargo de D.M.T (Deminina Trío), Ariel Muñoz y Pablo Carvajal. También habrá exposiciones fotográficas de Washington Saldías y Álvaro Vergara, además de presentarse la nueva obra literaria de Lautaro Vergara. Igualmente se exhibirá material audiovisual y contarán con muralismo en vivo.