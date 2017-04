INE confirma estrepitosa caída del turismo regional en febrero

-Según el último boletín del sector, el número de pernoctaciones cayó un 25,5%, respecto al mismo mes de 2016, mientras que los turistas disminuyeron en 17%. Cámaras de Turismo comunales crearán una federación con tal de dar un empuje certero a este golpeado sector económico regional.

Irene Padilla A.

Febrero pasado fue un mes negro, no solo por el humo de los incendios forestales, sino también por los efectos que esto traería para el turismo regional. Y así fue. Este sector marcó una estrepitosa caída en O’Higgins, según los números publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su último boletín de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico.

Según el reporte, en febrero la región marcó la variación anual más baja del país tanto en pernoctaciones como en la llegada de turistas, los dos principales ítemes que miden el turismo nacional. En cuanto al número de pernoctaciones (noches que los turistas se quedan en una zona), la caída fue de 25,5% respecto a febrero de 2016, mientras el número de llegadas (personas que visitan la región), disminuyó en un 17,7%, comparada al mismo mes del año pasado. En cifras concretas, a febrero la región sumó 80.549 pernoctaciones muy por debajo de las 102.613 que llevaba a igual mes de 2016, mientras en número de turistas solo alcanzó 35.409, 10 mil personas menos comparadas con el año pasado. En cuanto a las zonas turísticas, Pichilemu fue la comuna líder en pasajeros marcando en febrero 14.275 personas, seguido por Rancagua y otras comunas con 10.543, y Valle de Colchagua con 8.926 visitantes. Mientras que en tipo de alojamiento, fueron los hoteles del Valle de Colchagua los más golpeados en dicho mes con una caída de 11%. En el caso de otros tipos de alojamientos (como hostales y pensiones), estos vivieron una contracción sólo en Pichilemu llegando a un registro de 0,44% negativo según indicó el INE.

Tras los problemas surgidos por los incendios forestales pasados, han sido las propias Cámaras de Comercio y Turismo y los operadores turísticos los que se han puesto a trabajar en estrategias para poder enfrentar esta crisis.

En el caso de Pichilemu, Danilo Robles presidente de la Cámara de Turismo local, explica que el incendio fue clave para comenzar una alianza estratégica con el municipio que les permitirá concretar un proyecto de difusión y rebajas para mantener la oferta turística durante los próximos meses. “El jueves comenzamos a trabajar en un programa de recuperación del turismo con difusión a nivel nacional. También sumamos a todos los comerciantes que quisieran participar de un programa que llamamos ‘Pichilemu Rebajado’, en que todos los restaurantes, hoteles, residenciales, harán rebajas especiales para esta temporada que será de recuperación del turismo, este programa tendrá una duración de dos meses. Así también para el Rally Mobil de este fin de semana logramos conseguir recursos que van directamente a publicidad durante la transmisión del Rally”.

Al mismo tiempo, explica que la estrategia no quiere dejar a ningún actor del turismo fuera. “Estamos en contacto con las líneas de buses que llegan a Pichilemu para analizar una rebaja. Está todo conversado y falta la aprobación de recursos además de poner publicidad en los buses que tengan relación con esta campaña, para que la gente diga que está más barato”.

En el caso de las Viñas de Colchagua, cuya reconocida Ruta del Vino también sufrió las consecuencias de los incendios forestales, Maite Rodríguez, gerente del gremio, explica cómo a través de la difusión y la Fiesta de la Vendimia fue posible reactivar ese sector. “Se trató de activar mucho a través de publicaciones en medios de prensa nacionales y se invirtió en medios con la Fiesta de la Vendimia. Cerrando marzo eso se ha logrado, hubo un aumento por lo que hay muchas expectativas hacia Semana Santa”. Además detalla cómo se espera mantener la temporada en los próximos meses. “La idea es extender hasta abril la temporada estival y después la temporada se mantiene con los brasileros que vienen a la nieve y pasan a las viñas. Con todo este trabajo de los últimos meses el mensaje es que en Colchagua no hay problemas y que se puede hacer la Ruta del Vino de manera normal”.

PROMOCIÓN

Durante la emergencia, el Ministerio de Economía a través de Sernatur se comprometió a entregar un completo plan de apoyo de las regiones afectadas por el incendio forestal. Según los protagonistas del turismo regional, nuestra región ha sido la más afectada del país y sin embargo no ha tenido mayor ayuda en este sentido. Por ejemplo, Danilo Robles explica que en su momento “tuvimos reuniones donde nos iban a apoyar con proyectos, pero en realidad lo que hemos logrado es un trabajo con el municipio, pero de lo que prometió el Gobierno no ha llegado nada”.

En tanto, la representante de Viñas de Colchagua indica que es alarmante el poco interés que hay de la autoridad por promocionar nacional e internacionalmente la región. “Hubo una feria de Sernatur la semana pasada y ha sido la única actividad pública que se ha hecho. Además de eso, no se ha hecho nada de promoción. Somos la única región con nada de promoción. El año pasado las viñas realizaron una promoción de vinos en Rio de Janeiro de cuatro días y les propuse (a Sernatur regional) que hiciéramos una promoción de destino, pero nada”.

Por su parte, Fernando Miranda, presidente de la Cámara de Turismo de Rancagua indica que el nivel de inversión es tan pobre que ni siquiera la capital regional cuenta con los recursos suficientes para impulsar actividades que permitan acrecentar el turismo. “El municipio de Rancagua no tiene un departamento de Turismo y muchas comunas cercanas tampoco lo tienen. El alcalde Soto logró formar una oficina de turismo y patrimonio con escasísimos recursos, con dos personas a cargo que siempre se encuentran con la disyuntiva de no tener recursos. El año pasado quisimos celebrar el Día Nacional del Vino con una fiesta en el sector de Paseo Estado donde invitaríamos a las viñas y expositores gastronómicos pero no hubo recursos y tuvimos que postergarlo, como muchos otros proyectos”. Por eso el dirigente enfatiza que el golpe sufrido tras los incendios sirvió para que las cámaras de turismo de las diversas comunas de la región hayan tomado la decisión de asociarse y crear una federación que permita negociar con el Gobierno y así mejorar la promoción nacional e internacional de O’Higgins. “No quiero ser pesimista, pero nuestra región es la menos visitada como destino turístico. Por eso tenemos la intención de formalizar una federación regional de turismo, donde se reúnan todas las cámaras comunales, para obtener información de lo que está pasando y al mismo tiempo poder tener más peso en la mesa. Las autoridades de Gobierno deben entender que este es un recurso fundamental para el crecimiento de nuestra región”, sentencia el dirigente quien asegura que la Federación de Cámaras de Turismo de O’Higgins será oficializada dentro de los próximos 40 días.

El Rancagüino solicitó información a Sernatur O’Higgins respecto al Plan de Reactivación Turística comprometido en enero, sin embargo no hubo respuesta.