O’HIGGINS: ﻿Ecos de una dolorosa caída en el sur

Cristián Arán y sus jugadores, entregaron sus impresiones de la derrota por 2-0 frente a Deportes Temuco.

Ricardo Obando

Segunda derrota consecutiva acumula O’Higgins y, además, tres fechas sin conocer de victorias. Esa sola situación, alejó al equipo de una lucha donde estuvo muy enfrascado, pero, la cima del torneo, se ve muy lejos a pesar de ser solo cinco puntos los que los separan de Deportes Iquique.

En la reciente caída, en Temuco, el equipo celeste no jugó bien, quizás mostró su peor fútbol en lo que va del Clausura, y eso le significó, a los dueños de casa, tener mejores opciones para llevarse el partido.

Tras el 2-0, el técnico Cristián Arán, comentó que antes del gol inicial y “en esos primeros minutos nos habíamos acomodado bien”. Luego del tanto de Lucas Campana (15’), apuntó, “tuvimos algún desacople, y después el partido se nos hizo siempre cuesta arriba”.

A su vez, y englobando su análisis en una sola frase, puntualizó que “la realidad es que nos costó jugar, y creo que por ahí pasó el partido”.

Además, dijo que, en su vuelta al Monasterio Celeste, “nos vamos con la sensación de que teníamos todo para funcionar mejor, para ganar, y no lo aprovechamos”.

Junto con ello, estableció algunas luces de alerta sobre lo que ocurrió, y que se ha repetido en dos juegos consecutivos, Audax Italiano y Temuco. “La preocupación tiene que ver con una cuestión futbolística, por cómo logramos generar fútbol”, expuso, finalizando sus palabras asegurando que “nos costó mucho en los últimos dos partidos y tenemos que tratar de volver a ser el equipo que fuimos a lo largo de un año y un par de meses”.

COMETIMOS ERRORES

En tanto, en el plantel, un discurso similar. Por ejemplo, el volante Juan Fuentes (junto a Albert Acevedo los mejores en este partido), comentó que “nosotros le hicimos el partido fácil, cometimos errores”.

Ahora, aseguró que, en estos días, “esperemos levantar esto porque, el próximo fin de semana, se nos viene un nuevo partido”.

Por su parte, uno que recibió tarjeta amarilla y que no estará frente a Everton por acumulación de amonestaciones, Alejandro Márquez, dijo que se van “molestos, porque veníamos a buscar los tres puntos y no conseguimos nada. Tuvimos un partido no muy bueno, ellos nos llegaron un par de veces y nos concretaron”. Además, aseguró, “ellos metieron más y nos ganaron de manera justa”.

En tanto, el trasandino Martín Rolle, dijo que, hasta el gol de Campana, “el partido lo teníamos controlado y en la primera distracción nuestra nos convierten. Después se nos hizo cuesta arriba, solamente tuvimos un par de situaciones de pelota parada, y el equipo no fue lo bastante profundo para poder hacer algo más”.

Lo preocupante, manifestó, dice relación con que “el equipo tiene momentos buenos, pero no los logra mantener a lo largo de un partido”.

Finalmente, el portero Miguel Pinto, dijo que, de cara a lo que viene, “lo que sí tenemos que cambiar la cara enormemente para el próximo partido, la gente que viaja a ver al equipo no merece un partido como el que hicimos”.