Próximo lunes la DC decidiría la expulsión del diputado Rincón

Hasta altas horas de la noche del lunes el Tribunal Supremo de la falange dirimió sobre la posibilidad de expulsar o no al parlamentario de nuestra región de sus filas tras conocerse un caso de agresión intrafamiliar del año 2002, sin embargo no emitió un veredicto. La situación es tan delicada que la decisión podría generar rupturas en la tienda o poner un tema ético de discordia en plena candidatura presidencial de la senadora Carolina Goic. Un grupo de casi 200 mujeres democratacristianas están esperando que el parlamentario sea sancionado por el partido.

IRENE PADILLA

Durante las últimas semanas todo el escenario político esta en movimiento, no solo definiendo las candidaturas presidenciales de este año sino también las parlamentarias. Y uno de los casos más delicados es el que vive el diputado DC Ricardo Rincón, líder del falangismo local, quien enfrenta por estos días una encrucijada dentro de su propia colectividad.

El tema comenzó el año pasado cuando el Tribunal Supremo de la DC acogió la demanda de una decena de militantes quienes exigieron que se pronunciara sobre el caso de violencia intrafamiliar del año 2002 protagonizado por el parlamentario y su pareja de entonces, Carolina Hidalgo, del cual quedó constancia en la justicia civil de la época .

A pesar de haber pasado 13 años desde los hechos, la historia fue traída nuevamente a la luz en 2016 por el diario electrónico El Mostrador y generó una fuerte polémica dentro de la Nueva Mayoría y en especial en la propia Democracia Cristiana. Si bien el parlamentario intentó a través de su defensa que el Tribunal Supremo de ese partido no admitiera la causa, de todas maneras el TS de la Democracia Cristiana acogió la demanda. “La actuación del camarada Rincón, constatada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, vulnera lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 del estatuto del partido, el cual señala que ‘se entenderán que son infracciones al estatuto o falta a la disciplina, y por lo tanto sancionables, aquellos actos u omisiones voluntarias imputables a militantes determinados que ofendan, atenten o amenacen los postulados básicos del partido proclamados por estos estatutos” , expresaba el documento del Tribunal Supremo

Según el abogado Francisco Tapia, las acusaciones de los militantes que solicitan la expulsión del parlamentario serían más que contundentes “la existencia de una sentencia dictada por un tribunal civil y ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la cual se acoge la denuncia en contra del Diputado Rincón, se oficia al Registro Civil para que el Diputado Rincón sea incluido en el registro de condenados por violencia intrafamiliar y se lo obliga a ir a terapia sicológica por 6 meses. Ante ese antecedente tan poderoso, el Diputado Rincón se torna absolutamente indefendible”.

En este marco el pasado lunes a las 18.30 horas comenzó la sesión del Tribunal Supremo que entregaría un veredicto final sobre la continuidad en la militancia del diputado Ricardo Rincón. La sesión duró hasta por lo menos la medianoche, sin embargo no hubo un fallo, y la próxima semana nuevamente el Tribunal Supremo se reunirá para determinar el futuro del parlamentario.

UN PARTIDO EN ASCUAS

Nicolás Muñoz es uno de la serie de 15 militantes que ha seguido el caso ante el Tribunal Supremo del partido. Muñoz indica que este lunes la jornada fue maratónica pero que sin embargo, nada salió en limpio “ yo estuve afuera del Tribunal ayer porque se suponía que se iba a a entregar un veredicto pero no fue así. Hay mucha preocupación de mucha gente por ver lo que va a pasar porque pareciera al ver el caso que cualquier cosa que no sea expulsarlo es como inexplicable , entonces hay que esperar con que solución saldrá el TS”.

Según fuentes regionales de la DC la situación del diputado por el distrito 33 es complicada y en la resolución del Tribunal se juega buena parte de la estabilidad del partido. “Hay miembros del Tribunal que responden a Ximena Rincón (hermana del diputado) y a la ex vicepresidenta Maria Soledad Lucero. Por otro lado esta Carolina Goic que no quiere a Rincón pero su rol de presidenta del partido le impide presionar al TS, pero ella considera que el futuro del PDC depende del respeto a la institucionalidad”, explica un dirigente local.

Y asi es, el caso Rincón ha llegado justo en un momento crucial de la DC, cuya Junta Nacional de proclamación de la senadora como candidata única a primera vuelta se decide el próximo 29 de abril. Para Goic los temas de género y de violencia contra la mujer son esenciales dentro de su propuesta de campaña y el caso Rincón resulta más que incómodo. “A mí me parece que todas las situaciones de violencia y agresión hacia las mujeres son inaceptables en este país, vengan de donde vengan, y que nosotros tenemos que dar una señal muy clara al respecto de aquello”, ha sido la frase con que la senadora y candidata presidencial ha enfrentado las cámaras durante los últimos meses ante este tema.

Un antecedentes clave que maneja solo la presidenta de la DC y el Tribunal Supremo es un informe de la Comisión de Ética del partido que no se ha hecho público hasta la fecha. En este informe se resume la posición de estos comisionados respecto al caso del diputado como un antecedente más a la hora de juzgar su continuidad en el partido: “Desgraciadamente no hemos tenido acceso al informe pero si me han comentado que se pronuncia en que no puede haber un diputado de un partido con ese prontuario. Yo lo que esperaría es que ese informe se haga público, porque si se hace público todos los militantes podremos saber lo que piensa la Comisión de Ética porque si no es así, no podemos saber cual es la conducta que debe tener un militante”, detalla Nicolás Muñoz.

MUJERES DC PIDEN SANCIONES

El caso del diputado tendría tan encendidos los ánimos de las militantes de ese partido que se han organizado para expresar al Tribunal Supremo su posición de condena absoluta al ejercicio de la violencia, especialmente por quienes tienen cargos de representación popular. Maria Luisa España, consejera nacional de la Democracia Cristiana, asegura que son ya 176 las mujeres DC que quieren expresar un voto político por el caso, de cara a la Junta Nacional del 29 de abril. “En estos minutos estamos pidiendo las conclusiones de Comisión de Ética pero lo que hemos conversado hasta ahora es que el tema no se centra solo en el diputado, sino que nosotras como mujeres democratacristianas creemos que no es posible tener un caso de elección popular y mentir públicamente sobre un hecho que esta constatado que es que el diputado fue acusado de violencia intrafamiliar hace hartos años, hay un juicio y un dictamen que se hizo y él dice que no es verdad. Eso para nosotros es grave al igual que la violencia intrafamiliar en sí misma, y nosotras decimos que queremos una Democracia Cristiana donde ni hombre ni mujeres actúen de forma violenta ni con sus familias ni en un espacio público ni privado”.

Respecto al pronunciamiento del Tribunal Supremo, que se volverá a reunir el próximo lunes 17 de abril por esta causa, España indicó lo siguiente: “En lo personal como militante lo que espero del TS es que haga justicia y revise las cosas más allá de los costos políticos que esto pueda tener , y puede ser que el Tribunal pueda expulsarlo o sancionarlo pero espero que actué de acuerdo a la doctrina DC , sin embargo obviamente que si saliera cero falta, al menos para las mujeres del partido sería gravísimo”.