Ricardo Rincón: “El tema de violencia intrafamiliar está descartado”

El parlamentario por el distrito 33 se refirió a los días cruciales que enfrenta en el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Aseguró además que la justicia nunca pudo acreditar que él hubiera maltratado a su ex pareja.

Irene Padilla

El Rancagüino consultó al diputado por el distrito 33 sobre su situación ante el Tribunal Supremo DC a solo días de que este pueda emitir una sentencia respecto a su continuidad en la Democracia Cristiana. Desde un comienzo el parlamentario es tajante en aclarar que él no hará presiones al tribunal a través de sus dichos.“ Yo no puedo comentar nada, tengo que seguir esperando no más, soy respetuoso del Tribunal, no puedo presionarlo, por lo que no voy a hacer comentarios respecto a cómo, cuándo y donde tiene que fallar. Lo que corresponde es esperar, los otros andan desesperados haciendo declaraciones, manifestaciones, se prestan a entrevistas y en eso llevan meses, yo no, ni una declaración y menos de algo que no se ha decidido”.

Respecto a las mujeres DC que estarían solicitando que fuera sancionado por este caso, Rincón puso en duda la existencia de ese movimiento. “ Eso es una presión indebida, es obvio, si otros se dedican a hacer declaraciones y entrevistas, eso no corresponde, si ellas quieren andar peleando solas…no hay firmas, no hay nadie de la región , que yo sepa soy diputado por la región con casi 50 mil votos, si tienen 170 firmas que las muestren, entonces no puedo hacerme cargo de eso, soy una persona sumamente seria, soy abogado y creo que la moral y la fama hay que cuidarla”. Rincón agregó que “yo soy muy serio, por eso jamás he hecho un pronunciamiento, a mi no me costaría nada usar a los militantes que me apoyan, si soy uno de los diputados más votados de Chile. Toda esta gente desesperada no son ni uno de la región, yo solo debo esperar cuando salga la resolución”.

“TODO ES UNA GRAN MENTIRA”

Consultado Ricardo Rincón acerca de cómo un tema de violencia intrafamiliar que lo involucra podría llegar incluso a afectar la campaña presidencial de la senadora Carolina Goic, el parlamentario sostuvo que “ sería atribuirme demasiada importancia, una cosa es que sea el diputado más votado de la región y uno de los más votados del país , y otra es que tenga una preponderancia electoral , un trascendencia que creo que no tengo”.

Al mismo tiempo, se refirió puntualmente al caso de violencia intrafamiliar donde su ex pareja lo habría acusado de haberla golpeado. “El tema de violencia intrafamiliar esta descartado por todos los tribunales entonces yo no me voy a hacer cargo de mentiras y cuando tenga un poquito más de tiempo voy a empezar a querellarme. No hay ni una sentencia que haya acreditado eso, ninguna”.

En ese sentido Rincón arguye que toda la polémica generada a la fecha es una farsa. “Este tema tiene 15 años, y usted me podría explicar donde están mis súper poderes que yo soy diputado de la República y candidato por lo menos hace 8 años, entonces si tengo súper poderes bueno, hace una súper nota y me pongo una capa roja a lo Superman, no! Si algo fuera cierto, un poquitito cierto, me gustaría que me explicara como pude ser candidato y diputado, pero como todo es una gran mentira, donde se pretende pasar por sentencia una acusación, una imputación, cosa que no es sentencia. ¿Por qué cree que la denunciante no sale por ninguna parte, en ningún diario ni canal de televisión? Usted cree que no la han buscado? Llámela y pídale declaraciones, por qué cree que eso no ocurre”, sentenció el parlamentario.