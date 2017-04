Teatro Regional ahora divide posiciones en el Consejo Regional

El alcalde Eduardo Soto expuso ayer ante la Comisión de Cultura de la instancia, en el marco de las supuestas irregularidades ocurridas en el espacio. Consejeros de la Nueva Mayoría criticaron el eje de su alocución, mientras que algunos de la Alianza ni siquiera tomaron la palabra. Desde ese lado, sólo intervinieron Felipe García-Huidobro y Emiliano Orueta.

Marcela Catalán

Este martes en la mañana se realizó la postergada Comisión de Cultura del Consejo Regional (Core), a la cual fue invitado Eduardo Soto (independiente, ex UDI), en su calidad de alcalde de Rancagua y presidente de la Corporación de la Cultura y las Artes de la ciudad. Esto, en el marco de la investigación de Fiscalía por supuestas irregularidades ocurridas en el Teatro Regional, cuando Marcelo Vidal ejerció como su director ejecutivo.

La reunión comenzó pasadas las 11:30 horas con una presentación del edil en la que se refirió a los espectáculos llevados a cabo en dicho recinto y en toda la comuna, incluyendo número de espectadores. Si bien se destacó el trabajo hecho por el espacio y los logros alcanzados por éste, cores de la Nueva Mayoría y la independiente Cristina Marchant le reprocharon dar una cuenta pública sobre el tema. A su juicio, ése no era el propósito del encuentro, sino que ahondar en la indagación encabezada por el ente persecutor.

Durante su intervención, aparte de resaltar la gestión del Teatro Regional, el alcalde aseguró que antes de su administración no había compromiso con el área cultural de la ciudad. “Más allá de los intereses ideológicos, nos interesa la opinión de la comunidad”, le dijo a los críticos de su actuar en el caso. Además garantizó que son escasos los aportes de la mesa para las actividades en esta materia, en relación a otros recintos del país, agregando que todavía deben decidir si contribuirán con nuevos dineros. También añadió que “todas las rendiciones (anteriores) han sido presentadas al Gore sin observaciones, sólo falta la entregada la semana pasada (…) Sólo faltan por rendir $42 millones por el periodo 2016-2017”, comentó minutos antes.

Igualmente, la autoridad declaró que el CNCA no pone recursos “de ninguna naturaleza, cosa que sí ocurre” en otros sitios de la nación.

Acerca de cómo se enteró de las supuestas irregularidades ocurridas en el Teatro Regional, Soto contó que detectaron “una serie de inconsistencias” en el contexto de una revisión de los efectivos gastados. “Informamos al directorio (de la corporación), pusimos los antecedentes a través de la Fiscalía, ingresamos la querella e informamos de manera oportuna al Concejo Municipal. Desde nuestro punto de vista, hemos hecho lo que cualquier autoridad sensata tenía la obligación de realizar”, acotó.

A continuación enseñó unas declaraciones emitidas a un canal regional por el presidente del Core, Fernando Verdugo, además del diputado Felipe Letelier. En éstas el primero argumentaba que el Gore debía hacer lo posible por “recuperar el teatro”, cuestionando las condiciones en que su administración fue entregada a la corporación, en tanto el legislador criticaba que el edil fuera quien presidiera esa misma instancia. En su opinión, aquello se traducía en que debe rendirse cuentas a sí mismo. Integrantes de la mesa pidieron desestimar estas aseveraciones, por no encontrarse Verdugo para poder defenderse.

POSICIONES DIVIDIDAS

Otros también criticaron que Soto acudiera a la instancia, después de dos meses de que fuera invitado públicamente. Él se defendió, esgrimiendo que la semana pasada no pudo asistir por tener que concurrir a la Fiscalía. Además adujo que fue citado con apenas tres días de anticipación.

Respecto a que el Gore pone escasos recursos en cultura, Manuel Barrera (PS) respondió que jamás han recibido postulaciones de proyectos donde la corporación les solicite dineros para financiar actividades de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil, como tampoco del coro ni del grupo folclórico que promueven. “Jamás se lo negaríamos”, complementó. Acto seguido, le preguntó sobre la integración del intendente y de un representante del Core en la corporación, acuerdo al que se llegó durante el periodo de Juan Ramón Godoy como intendente.

Soto le contestó que la autoridad actual en el cargo ya se sumó a dicha mesa, es decir, Pablo Silva, lo que no habría sucedido con Verdugo en representación de los consejeros. “Fue invitado, no concurrió y no dio explicaciones de ninguna naturaleza”, le enrostró.

Barrera lo conminó a responder por qué no escucha a su Concejo Municipal en el marco de este debate, a lo que el alcalde refutó que “las declaraciones de los concejales son propias de su estado de ánimo, de las sensaciones que tengan. Si algo he aprendido en la vida es a escuchar. Cuando son temas de su competencia, tengo la obligación de hacerlo, pero cuando se inmiscuyen en temas en los que no tienen atribución, he señalado cuáles son sus límites”.

También fue consultado acerca de si es verdad que cobran al CNCA por realizar eventos en el Teatro Regional, lo cual desmintió de forma categórica. “Eso lo dijo la directora regional del CNCA (Ximena Nogueira), y me gustaría saber a quién le paga. Le pido que nos presente alguna factura hecha a la corporación, porque una cosa es lo que dicen y otra la realidad. Puedo asegurar que no hay ninguna (factura)”, declaró.

Por su lado, Cristina Marchant sostuvo que el Teatro Regional debe abrirse al resto de O’Higgins, aduciendo que éste se encuentra alejado del quehacer de Colchagua, por ejemplo. “Sé que usted tiene convenios con algunos municipios, pero para mí provincia es un espacio lejano, primero por la distancia y los costos que implica trasladar a las personas”. Luego pidió enterarse de los avances de la indagación del ente persecutor, exigiendo transparencia en el uso de recursos estatales. “Si el Core en algún momento determina no destinar dineros para el recinto, no es porque no estemos con la cultura, sino porque no tenemos las garantías para ello. Por eso debemos saber los resultados de esta investigación”.

Emiliano Orueta (RN) fue uno de los pocos consejeros de la Alianza que hizo uso de la palabra, concordando con Soto en que el presupuesto entregado para esta materia es bajo. “Hay que hacer que ingresen montos para poder mantener el teatro”, afirmó. A continuación defendió el modo en que ha actuado el edil. “Él entregó la información donde debía. Lamentablemente tenemos acusaciones de gente que busca temas populistas, como algunos consejeros ahora. Las rendiciones (al Gore) están todas al día, entonces espero que lo invitemos pronto a trabajar para potenciar el recinto”.

En una línea similar, el presidente de la Comisión de Cultura, Felipe García-Huidobro (UDI), agregó que la autoridad ya denunció las supuestas irregularidades cometidas por Marcelo Vidal, pero que aún no hay nada comprobado. “Si cometió algún delito, deberá enfrentar a la justicia. No puede ser que la acción de una persona malogre todo”, inquirió.

Desde la Nueva Mayoría, Cecilia Villalobos (PPD) consultó si es verdad que el ex director ejecutivo del recinto hizo arreglos en una propiedad privado y con dineros de la corporación. El alcalde calificó sus preguntas como “temerarias e irresponsables”, añadiendo no tener conocimientos de lo señalado. Sobre si pagaron los impuestos de las obras llevadas a cabo con elencos extranjeros, la autoridad comunal manifestó que “no hay deudas con (el Servicio de) Impuestos Internos” ni con los artistas. En ese sentido, dijo que los tributos específicos “a pagos internaciones no se aplicaron, porque fueron cancelados en Chile”.

Finalizada la reunión, el gerente general de la Corporación de la Cultura y las Artes, Cristian Urrutia, adelantó que hace dos días comenzó una auditoría contable sobre todos los recursos que maneja este organismo.

OPINIONES DE CORES

Juan Pablo Díaz

“Usted (alcalde) nos ha ninguneado una gran cantidad de veces. Nos ha tirado encima todo el ropero y con ropa más encima. Lo que siempre he pedido es lo siguiente: tuvimos 3 reuniones con el señor Vidal y una vez le pedimos que nos trajera los estatutos (de la corporación). No vino. Después solicitamos que el presidente de la Comisión de Cultura (Felipe García-Huidobro) participara en el directorio como un aporte, no como una traba (…) Este tema (de las irregularidades) nos llega por todas partes, porque lamentablemente ésta es la capital regional y política. Hay una situación puntual y esperamos que se dé una explicación (…) Tú hiciste una cuenta pública del teatro; estuve tentado de pararte”.

Manuel Barrera

“Creo que es importante para la corporación tener más actores presentes. El tema de Sidarte me interesa, del Core, del CNCA, creo que deben estar sentados en esa mesa. Conozco la realidad de la conformación de otras corporaciones, donde están presentes los rectores de la zona (…) Me parece irregular y lamento que así sea (cómo se enteró el alcalde de las irregularidades), porque conozco la buena gestión del teatro. Lamento si así es y si la justicia así lo determina (…). Lo de fondo de hoy, en la comisión, no se cumplió; el alcalde debe entender que debe abrirse, escuchar a su Concejo Municipal y a la ciudadanía, para construir un mejor teatro para la región”.

Cristina Marchant

“Estoy disconforme de las respuestas que se nos dieron y del manejo propio de nuestra comisión. Sentí que siempre se estuvo poniendo piso, se contestaba incluso antes que eel alcalde. El Core no puede ser la trinchera política de algún bando. Debemos dar las garantías propias para lo que fuimos convocados, porque además nunca hemos tenido la información oficial, sólo lo que trae la prensa”.

Felipe García-Huidobro

“Creo que se cumplieron los objetivos de esta reunión y de haber invitado al alcalde (…) Efectivamente es la responsabilidad política la que recae sobre él, quizá se pudo hacer mejor, como todas las cosas. Pero pretender que todo resulte perfecto, me parece soberbio decirlo (…) Por lo que dijo el alcalde, él le pidió la renuncia (a Marcelo Vidal) después de haber hecho la investigación, una auditoría, habiendo visto inconsistencias en algunas cifras”.