Caso incendios forestales primer día: Fiscales entregan pruebas que buscan la prisión preventiva de los ejecutivos de CGE

En la mañana de ayer en el juzgado de Letras y garantía de Peralillo se realizó la audiencia de formalización de la investigación llevada a cabo por los incendios de enero en las comunas de Pumanque y Paredones

Por: Alejandra Sepúlveda

Fotos: Héctor Vargas y Maxcy Gonzalez

Eran los primeros días de enero y el humo día a día tapaba el azul del cielo, dando paso a una espesa capa gris que se extendía por casi la totalidad de la Región de O´Higgins. El clima apocalíptico descrito por algunos, era muestra de la magnitud de los incendios forestales que afectaban a Pumanque y Paredones y que tras largas jornadas de trabajo que llevó semanas se pudo controlar las llamas que dejaron en ese foco cerca de 80 mil hectáreas afectadas.

Juan Ramón Parraguez se encontraba trabajando en las cercanías de San Pedro de Alcántara y cuando le avisaron que una columna de humo se encontraba cerca de sus terrenos, corrió en busca de sus animales para que las llamas no los atraparan. Luego de ponerlos a salvo volvió a sus terrenos pero ya no encontró nada. El fuego había arrasado con todo lo que había en sus 6 hectáreas.

Al igual de Juan, fueron muchos los pequeños agricultores de Cardenal Caro que perdieron sus producciones, animales, propiedades, entre otras, cosas y por ello ayer cerca de 70 personas llegaron hasta el Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo muy temprano en la mañana para conocer los por menores de la primera jornada de audiencia de formalización por los incendios en las comunas de Pumanque y Paredones.

Era una mañana tranquila, cuando a las 9:00 horas el tribunal comenzó a llenarse de afectados, abogados, fiscales y representantes de CGE, principales acusados de la ocurrencia de los siniestros por parte de la fiscalía regional.

A la audiencia, causa rol 5-2017, fue dirigida por el magistrado, José Ruiz Stanke, e imputa a el gerente zonal de la empresa CGE Distribución, Pablo Andrés Yáñez Mardones, al subgerente de operaciones, Esteban José Vuchetich de Cheney Chirino, y al ingeniero eléctrico, José Patricio Reyes López. Quienes llegaron de a uno a la audiencia y no prestaron declaraciones en ningún momento.

Las indagaciones y la prisión preventiva

Debido a la magnitud de los siniestros la Unidad de Alta Complejidad que encabeza el Fiscal Regional Emiliano Arias comenzó indagatorias para conocer las causas y responsabilidades de los incendios registrados en 23 de 33 comunas de la Región de O´Higgins. En estas investigaciones se destacaron conductas de uso negligente del fuego, tanto en quemas agrícolas como basurales y otras conductas intencionales, como así también otras figuras penales contempladas en la ley que corresponden al inicio del fuego provocado por diferentes fuentes de energía, como la energía eléctrica a través de sus redes de transmisión y distribución.

Fue precisamente esta última causa la que generó el juicio y formalización llevados a cabo en el día de ayer.

Al finalizar la audiencia el Fiscal Arias declaró estar satisfecho por la primera jornada indicando que “pudimos entregar gran parte de los aspectos más relevantes de la investigación que hemos realizado de acuerdo a los incendios forestales, justamente fuimos capaces de acreditar la causa por la que los incendios se originaron en la región y también combinar nuestra presentación con la responsabilidad que les cae directamente a las personas que asumen la representación de la empresa CGE, la que controla la distribución de energía acá en la región de O´Higgins, especialmente a las personas más devastadas por los incendios”.

El fiscal manifestó los representantes de la empresa eléctrica no prestaron apoyo a la investigación y que por eso los correos electrónicos obtenidos son de gran importancia para demostrar una posible negligencia en la mantención de las líneas eléctricas afectadas y que fueron las posibles causantes de uno de los focos de incendios más grandes de nuestra región. “Podemos demostrar que hay modificación de antecedentes relacionados con el sitio del suceso, donde la empresa no informó adecuadamente las casusas del inicio del foco como se producía una caída de una rama de árbol en tendido eléctrico ellos decían que el corte era por causa desconocida”, explicó el fiscal agregando que tiene las evidencias suficientes para formalizar a los representantes de la empresa por Incendio por omisión “por no entregar información fidedigna de las causas del inicio de los focos de incendio”, agregando además una agravando al exponer que esta negligencia se mantuvo por varios años provocando continuamente siniestros en las mismas áreas. “Nuestra posición es que uno puede entender que un evento en un año puede ser una negligencia, 6 eventos en una año también, pero que estos se repitan por tantos años eso nos lleva a responsabilidad penal”.

La fiscalía espera conseguir prisión preventiva contra los representantes acusados de la empresa CGE, además adelanto que debido a los cambios realizados en el 2006 a la legislación que habla sobre las responsabilidades de los incendios forestales, las penas de los responsables de los hechos aumentaron considerablemente.

Afectado

“Yo estaba trabajando en una empresa, el alumbrado se cortó, luego vi las llamas no pude hacer nada y perdí dos galpones y una hectárea de eucaliptos. Hoy estamos acá porque queremos recuperar parte de lo perdido en los incendios aunque sea un aporte. Ojala hubiera una indemnización aunque sea un poco”

Pruebas más importantes de la fiscalía

Pericias satelitales y de trabajo con drones para acreditar el estado actual, el del momento de los incendios y el anterior a las llamas.

Declaraciones de testigos.

Pericias de organismos especializados como Conaf y bomberos.

Representantes de CGE guardaron silencio en la primera jornada

Tanto en la audiencia de formalización como a la llegada y salida de los representantes de la empresa de CGE se mantuvieron en silencio. Por su parte el Gerente General de la empresa, Eduardo Apablaza Dau, se refirió en exclusiva a El Rancagüino la semana recién pasada, donde señala que se ha entregado toda la colaboración a la investigación de la fiscalía.

“Queremos que se esclarezca lo más rápido posible y estamos apoyando la línea de investigación. Eso sí, nos resulta inverosímil o razonable el sostener que ejecutivos de la compañía tuvieron la intensión de provocar incendios, o sea, no encontramos fundamento alguno para que se le impute una responsabilidad penal en los hechos que se investigan”.

El ejecutivo además descartó que la empresa tuviera responsabilidad penal producto de los inicios de los focos de incendios en las comunas de Paredones y Pumanque. “Descartamos totalmente la existencia de una responsabilidad penal, en toda actividad y con el volumen que tenemos nosotros siempre hay una probabilidad de un accidente pero ¿tener una intencionalidad?. Eso no nos cabe en la cabeza. Por ejemplo el jefe de mantenimiento, junto a su equipo de gente, tiene más de 17 años sin accidentes en un sector eléctrico, en una unidad donde se gestiona y es muy difícil eso; entonces nos duele a lo que ellos se han visto expuestos y en especial una persona que es de allá, de Santa Cruz. (Lo anterior en referencia a José Reyes López, jefe de Mantenimiento y Construcción CGE de Santa Cruz)”, explicó el gerente destacando que “Somos una empresa con más de 100 mil operaciones al año, maniobras en la red, actividades de mantenimiento o construcción y tenemos procedimientos muy rigurosos de seguridad. Pero como en toda actividad, siempre existe una posibilidad de accidente, eso hay que decirlo y se da en cualquier empresa eléctrica a nivel internacional”.