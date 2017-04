Ruta del Maipo implementará sistema 3×1 en Semana Santa

-El sistema se aplicará hoy desde las 14 horas y beneficiará a los vehículos que viajen desde la Región Metropolitana al sur. Además, entre 9 y 13 horas el peaje en Angostura estará a solo mil pesos en ambos sentidos, eso sí es solo para autos livianos.

Ximena Mella Urra

Como cada año se espera un movimiento importante de vehículos en carretera para este fin de Semana Santa. Para estas fechas es normal que el tiempo de desplazamiento por la principal ruta del país disminuya entre el 30 y el 40%.

Ante ello en la región, la concesionaria Ruta del Maipo anunció una serie de medidas de mitigación para hacer frente a la contingencia vial e hizo un llamado a los automovilistas a la precaución, a planificar su viaje con antelación y a estar atentos a las condiciones de la carretera para evitar accidentes, por ejemplo a través de su cuenta de Twitter (@rutadelmaipo).

Para esta oportunidad, el sistema 3×1 volverá a funcionar desde las 14 a las 00 horas para las vías que viajan hacia el sur, lo cual se repetirá el domingo 16 en sentido contrario. “Aconsejamos que planifique y anticipe su viaje en la medida de lo posible”, dijo a El Rancagüino Juan Pablo Chávez, gerente comercial de la concesionaria. “Para fomentar esto, entre las 9 y 13 horas de hoy, el peaje en Angostura estará a solo mil pesos en ambos sentidos, eso sí es solo para autos livianos y también para los que usan el telepeaje”.

Añadió que la preparación del 3×1, esto es segregación y conificación, comienza por lo menos unas tres horas antes. “Las personas que viajen desde esta región al sur se encontrarán con esta medida desde el mediodía e incluso antes. Por eso es mejor anticipar el viaje ya que pueden encontrarse con congestión y con tiempos de desplazamientos más bajos. Si bien entre jueves y viernes salen más de 90 mil vehículos de Santiago, otros 35 mil vehículos entran a esta Región Metropolitana”, señaló Chávez. “Y si bien las casetas de peaje disminuirán hacia el norte, habrán dispuestos algunos peajistas adelantados, quienes en forma manual estarán cobrando el monto del peaje agilizando así el flujo”

El gerente comercial aprovechó esta oportunidad para invitar a todos los usuarios a suscribirse al telepeaje en su sitio web www.rutamaipo.cl, con el fin de usar los pórticos automáticos que permiten no detenerse en el peaje y cruzar la zona a una velocidad que no supere los 50 k/h. Tal como explicó Chávez, esta inscripción es casi automática y en no más allá de dos horas podrá pasar el vehículo sin problemas, con el mismo cargo que es descontado de una cuenta corriente.

Además Ruta del Maipo solicitó a la autoridad disponer la restricción de circulación de camiones de 2 y más ejes en el tramo de la Ruta 5 Sur comprendido entre Calera de Tango y Pelequén (Km 122) y el Acceso Sur a Santiago, en ambos sentidos, entre el mediodía de hoy hasta la medianoche y entre las 8 y 13 horas del viernes. “Así hemos disminuido el valor de su peaje a la mitad si es que utilizan Angostura entre las 00 y 06 horas de hoy y entre igual horario en el día de mañana. Queremos que los camiones eviten ocupar esta vía con el sistema 3×1 ya que generan menores tiempos de desplazamientos en la pista única”.

Como un consejo preventivo Chávez dijo además que en caso de tener un choque por alcance pero sin lesionados, “los afectados no necesitan esperar a Carabineros o a la Asistencia en Ruta, basta que se compartan los datos entre los conductores y así poder cobrar posteriormente el seguro automotriz”.

3×1

La tercera pista por la calzada oriente se habilitará desde el antiguo peaje Angostura (Km. 57) hasta el kilómetro 70 del By Pass Rancagua. La medida será efectiva desde las 14 horas de hoy (incluso un par de horas antes) hasta las 00 horas, lo cual también se repetirá desde las 8 a las 14 horas del viernes. También operará desde el transfer del kilómetro 160 hasta el peaje Quinta (Km 162) entre las 16 y las 22 horas del día jueves 13.

Para el retorno a Santiago desde el sur, el domingo 16 de abril, también se implementará el Sistema 3×1 de Retorno a la gran capital desde el By Pass Rancagua (Km 70) hasta el antiguo peaje Angostura (Km 57).