Peralillo: Extensa jornada de audiencia por incendios forestales hace que réplicas de Fiscalía se realicen este lunes  

Durante la jornada de este jueves continuó en el Juzgado de Garantía de la comuna de Peralillo, la audiencia contra ejecutivos de la empresa CGE Distribución por la presunta responsabilidad que les cabria en la ocurrencia de los incendios forestales que entre el 4 de diciembre del 2016 y enero pasado destruyeron más de 70 mil hectáreas en comunas de Pumanque y Peralillo.

En esta causa se imputa responsabilidad en los hechos al gerente zonal de la empresa CGE Distribución, Pablo Andrés Yáñez Mardones, al subgerente de operaciones, Esteban José Vuchetich de Cheney Chirino, y al ingeniero eléctrico, José Patricio Reyes López.

Cabe recordar que, el Fiscal Regional Emiliano Arias, ha indicado que entre las causas que originan estos devastadores incendios forestales, una categoría y “que representa el 15% de las causas que han ingresado acá, pero que son los más voraces en cuanto que son los más devastadores y que se producen por la falta de una adecuada mantención del tendido eléctrico. Si bien es cierto, representan el 15% de la causa han quemado un 80% de la superficie afectada total, entonces ahí es donde está el daño”.

Arias ha afirmado que la causal por negligencia en la mantención de las condiciones del tendido eléctrico es una de las que más atañen su preocupación, y en ello tendrían directa relación las empresas relacionadas con esta fuente de energía en O’Higgins. “El tema es definir el culpable del delito, estamos desarrollando la investigación para determinar quién no hizo la pega, quien no mantuvo el tendido eléctrico cuando lo debía mantener, estos en definitiva son delitos de omisión, de no haber evitado lo evitable pudiendo hacerlo, entonces tenemos que ver precisamente donde radica la mantención del tendido eléctrico”.

En la jornada se indicó que los vientos fueron factor fundamental para la expansión del fuego en sectores como el Perdigadero, lugar donde el fuego se movió en dirección al viento en diferentes horarios que fueron descritos por la defensa.

Uno de los abogados querellantes, Mauricio Daza, en declaración al medio CNN Chile , señaló en la jornada del jueves que se recogieron versiones falsas para tratar de culpar a terceros respecto a los focos que tuvieron un origen eléctrico, para así garantizar impunidad a la empresa como a sus ejecutivos, actuando de manera dolosa, mintiendo, por lo que deben responder con el pago de indemnizaciones y también de manera ejemplar con penas que están establecidas en el código Penal y que involucra penas de cárcel efectiva.

Durante la audiencia de este jueves, la defensa detalló incendios como el de Población, el que empezó el mismo día del originado en El Carrizal, citando imágenes satelitales las que muestran la dirección de viento.

Se mostró como operan los sistemas de fusiles automáticos en lugares de O’Higgins donde ocurrieron los incendios, los que en un año saltaron 4.393 veces, existiendo más de 21 mil equipos instalados. Es así como entre el 16 de diciembre a enero del 2017, el tipo de fusible operó 1.319 veces, por lo que la defensa asegura que en la carpeta de investigación no existe un solo antecedente de que aparte del sistema citado, alguno otro de los 1.319 fusibles citados, haya provocado un incendio en la Región entre diciembre y enero. “Estaríamos en presencia de la única vez, en que un fusible opera y provoca un incendio, de las 1.319 veces que eso pasó en la Región de O’Higgins, de diciembre del 2016 a enero del 2017”, dijo la defensa.

Debido a lo extenso de lo expuesto por la defensa, se determinó que las réplicas de la Fiscalía quedaran programadas para este lunes 17 de abril.