Seremi de Educación: “San Fernando debe reintegrar 621 millones al Ministerio de Educación”

Hernán Castro indicó que el martes 18 de abril vence el plazo para que la municipalidad devuelva los millonarios recursos del fondo FAEP que no pudo rendir. Si no cumple con la devolución, el municipio no podrá recibir estos dineros durante el 2017.

IRENE PADILLA A.

Tras dos informes de Contraloria y dos rendiciones objetadas finalmente la Municipalidad de San Fernando deberá devolver cientos de millones de pesos al Ministerio de Educación, recursos pertenecientes al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, cuyo gasto no pudo justificar. El seremi de Educación, Hernán Castro, indicó al respecto que “nosotros pedimos a partir de ayer que se hiciera reintegro de las platas del FAEP 2015, ello debido a que San Fernando hizo dos rendiciones de cuentas pero no pudo argumentar o poner las pruebas de los gastos, por lo tanto, ya no podemos seguir estirando más el tema y se ha decidido que dentro de los próximos 5 días hábiles se haga el reintegro a la cuenta corriente de la secretaría ministerial. Son 621 millones de pesos los que San Fernando tiene que devolver”

Al mismo tiempo el seremi Castro subrayó que de no reintegrar los recursos, los antecedentes del tema pasarán a la justicia “si eso no ocurre vamos a poner los antecedentes en el Consejo de Defensa del Estado, ello porque hay un sumario de por medio “, asi también el seremi indicó que mientras los más de 600 millones no sean devueltos, la Municipalidad de San Fernando no podrá acceder a más recursos de este fondo “ hay una instrucción no solo para San Fernando sino para todos los municipios, por lo tanto San Fernando esta claro que si no rinde o no devuelve los recursos, no tiene FAEP”.

Por último el Secretario Regional Ministerial sostuvo que hace semanas esta trabajando en una mesa técnica integrada por diversos actores involucrados en la crisis educacional de San Fernando con tal de buscar una solución a los problemas financieros de la Corporación Municipal de esa comuna. “ Yo me he reunido con profesores y la Cormusaf en una mesa de trabajo que no se ha roto, los profesores saben que estamos tratando de resolver el tema porque estamos tratando de transparentar las dotaciones, la situación financiera, temas que a los asistentes y a los docentes les preocupaba mucho. Pero también quiero ser franco en que estamos tratando de buscar una solución, pero tampoco la idea es reventar el sistema, el Ministerio quiere cooperar, por ejemplo la plata del FAEP destinarla al pago de deudas, pero en la medida en que tengamos las cuentas que corresponden encima de la mesa, y eso significa transparentar” sentenció Hernán Castro