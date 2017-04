Seremi de  Energía, Alicia Barrera Lagos: “El llamado es a usar leña seca,  permitiendo el uso sostenible y eficiente de la leña en nuestra Región”

El balance de la Política de Leña, arroja resultados positivos en O´Higgins. El Fondo Más Leña Seca, en sus versiones 2016 y 2017, beneficiará a más de 70 leñeros de la zona.

Por: Por: Patricia Morales Serazzi

Con el fin de evitar el uso de leña húmeda, disminuyendo las enfermedades respiratorias y la contaminación atmosférica, y fomentando el uso sostenible de esta fuente energética, el Ministerio de Energía, trabaja con leñeros y leñeras en la producción y comercialización de leña seca durante todo el año.

Frente a la importancia de implementar la Política de Leña en la Región de O´Higgins, la Seremi de Energía, Alicia Barrera Lagos, destacó que “esta medida se dio a conocer en el año 2016 cuando la Presidenta Michelle Bachelet, junto al Ministro de Energía, impulsaron la Política de Leña y sus Derivados para Calefacción, con el objetivo de promover el uso sustentable y sostenible de este recurso renovable, rescatando su valor como fuente energética, con un valor cultural y uso ancestral. En la Región de O´Higgins, un 57 % de los hogares usa leña para calefacción, y en las zonas rurales, se utiliza además, para cocinar y preparar alimentos”.

Asimismo, La Seremi de Energía, destacó que el uso de la leña seca contribuye a mejorar las condiciones atmosféricas, disminuyendo la presencia de enfermedades respiratorias, como la bronquitis crónica, “las enfermedades respiratorias es uno de los efectos adversos del uso de la leña húmeda, lo que es altamente contaminante para la calidad del aire. En regiones como la nuestra, donde contamos con un Plan de Descontaminación Atmosférica, el cual durante esta fecha se encuentra en su Gestión de Episodios Críticos, es fundamental que las personas reciban información y colaboren con este llamado que se hacemos desde el ministerio de Energía, y de todos los servicios que forman parte del Comité Interministerial de Leña”.

“El año pasado lanzamos el Fondo Más Leña Seca, donde se beneficiaron leñeros y leñeras de las tres provincias de la Región de O´Higgins, entregando a los productores y comercializadores recursos y capacitaciones para que ellos pudiesen aprender a usar técnicas para producir y vender leña con menos de un 25 % de humedad. Además, de la construcción de centros de acopio y entregas de técnicas de secado”. dijo Barrera.

Avances de la medida

“Hemos logrado conseguir avances en la Política de Leña en la Región de O’Higgins, donde se ha establecido una red de trabajo y colaboración permanente con los leñeros y leñeras de la Región, los que no sólo han accedido al Fondos Más Leña Seca, sino que además, han establecido una relación técnica y de capacitación con las distintas entidades de Gobierno, relacionadas y vinculadas al tema de uso de la leña seca y sus derivados para calefacción”, señaló Barrera,

Asimismo, Alicia Barrera señaló que en la Región existe actualmente un Comité interministerial que sesiona de forma periódica, “está compuesto por el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y CONAF”.

Llamado a preferir leña seca

“Hacemos un llamado a los consumidores para que no sólo usen leña seca, sino que también compren en establecimientos formales y establecidos de venta de leña que no tengan una humedad superior a un 25%, y que la compren por unidad de volumen y no por peso, ya que esto incentiva la venta de leña húmeda. También es importante destacar que la leña debe proceder de bosques con planes de manejo, asegurando así, la procedencia legal de esta, de esta manera se impide la degradación de nuestros bosques, pérdida de bosques nativos o desertificación”, enfatizó la Seremi de Energía.

Finalmente, Barrera se refirió al tema de los leñeros y leñeras afectadas por los incendios forestales y dijo que “existen recursos y herramientas para que estos puedan procesar y producir leña y comercializar, no obstante, vengan de bosques que han sido siniestrados. Este año se están formalizando leñeros que nos están ayudando a implementar esta Política de Leña Seca que fueron afectados en la declaración de catástrofe en el periodo estival en la Región”.