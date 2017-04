En construcción de Capilla Gaudi en Rancagua: Seremi de MOP desmiente perdidas de dineros por insolvencia de empresa constructora

Con apenas dos meses de comenzadas la obras la empresa encargada detuvo su trabajo y a obra alcanzó a ejecutarse sólo en un 2 % con movimiento de tierra y excavaciones.

Por Patricia Morales Serazzi

Frente a los recientes cuestionamientos que se han suscitado de algunos parlamentarios sobre las acciones destinadas a fiscalizar los contratos y el proceso de licitación para construir la Capilla Gaudí en Rancagua, la Seremía de Obras Públicas dio a conocer su postura en relación a que la empresa ha reconocido que tiene problemas de solvencia económica y que hizo el trámite para solicitar la quiebra, presentando una solicitud a Contraloría.

La Seremi del MOP de OHiggins, Natalia Sánchez aclaró sobre la situación de la empresa que faltó sinceridad en ella en el proceso de licitación “respecto a la solicitud de insolvencia de la empresa Iccos Limitada nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia. Aquí no hay ninguna situación irregular de que no se haya fiscalizado a la empresa, es uno de los imponderables que ocurren en este tipo de grandes contratos. El tema de la fiscalización en los registros de inscripción donde las empresas entregan su documentación no es algo que pase por el proceso de licitación para contratar una obra, ya que es un requisito. Lo que aquí paso fue que hubo falta de sinceridad de la empresa que debió decir antes de partir las obras que tenía algún tipo de problemas de dineros. Hasta que empezaron las obras la empresa desde un punto de vista administrativo cumplía con todo”.

“Desde que partió la licitación Contraloría reviso los antecedentes de la empresa, no solo a nivel regional, sino que a nivel Nacional. Respecto a los dineros no le hemos entregado un peso a la empresa de los más de 5 mil millones, solo pagamos sueldos e imposiciones a los trabajadores. La empresa avanzó un 2 % en su ejecución, ósea no estamos hablando de algo incidente en el presupuesto de la obra. Ya que son dineros que ya están decretados por el presupuesto que proviene de FNDR y sectorial MOP. En ambos casos están decretados para el año 2017, por lo tanto aquí no existe perdida de dineros. Lo que si se afecta son los tiempos de ejecución, mientras no sepamos que esto se resolverá a través de una nueva licitación, que podría ser pública o de trato directo o un traslado, no sabremos cuando continúa la obra”, dijo Natalia Sánchez.

Asimismo, la Seremi señaló que “estamos analizando distintos escenarios para ver cuál sería el más conveniente y beneficioso de acuerdo a la normativa y a lo que puede sugerir contraloría. Nos interesa que la ciudadanía tenga la información fidedigna ya que se ha tergiversado lo que está ocurriendo, ya que la obra alcanzó a ejecutarse sólo en un 2 % con movimiento de tierra y excavaciones. Cabe señalar que nosotros no le hemos pagado ningún peso a la empresa, lo único que hemos pagado son las imposiciones y el sueldo a los trabajadores, porque por normativa cuando una empresa no paga nosotros podemos hacerlo directamente. Mientras esto no se resuelva lo que queda de estado de pago sigue ahí”.

Respecto a la fiscalización del MOP en terreno de la obra, La Seremi informó que desde el primer día hábil de abril el inspector del MOP vio que habían trabajadores en la obra, pero que no había movimiento y que la empresa había retirado muchas maquinarias. “En ese momento se empezó a registrar en el libro de obra lo que estaba ocurriendo y comenzamos a exigir a la empresa que dentro de 24 horas debían retomar el control de las faenas. Después comenzamos a monitorear el trabajo en terreno mediante una inspección fiscal, para saber si la situación se mantenía o cambiaba. Sin embargo, esto no se retomó, es por esto que nos contactamos con la empresa y ellos nos dijeron que el día 5 de abril habían hecho una presentación a tribunales para solicitar la bancarrota de la empresa. Hasta este jueves 13 de abril no había pronunciamiento todavía de tribunales para declarar o no la quiebra”.

Obras que continúan sin movimiento, y que la Seremi ha dicho que “debemos seguir contando los días de obra paralizada, y ver si de acuerdo a nuestras normativas técnicas se nos permite iniciar procesos administrativos que por un lado podrían poner el termino anticipado del contrato o a las boletas de garantía que tenemos bajo nuestra administración. Y por lo tanto iniciar un nuevo proceso de contratación dependiendo si hay alguna justificación vía trato directo o una nueva licitación pública”.

Traspaso de las obras

La empresa Iccos Limitada tendrá la posibilidad de hacer una solicitud formal indicando a quien se le debe hacer el traspaso de la obra “existe la posibilidad de que el MOP tenga la facultad administrativa de hacer un traspaso de la obra a otra empresa, ya que Ficcus debe hacer una solicitud formal para esto. Y nosotros lo evaluaremos. Existe un escenario favorable para que otra empresa interesada pueda seguir adelante con el contrato. Solo nos vemos afectados en el tiempo, entendiendo que la obra de inicio a comienzos de enero”, sostuvo la Seremi del MOP.