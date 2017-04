Acusaciones de Violencia Intrafamiliar: Diputado Rincón recibe amonestación escrita de la DC

– El Tribunal Supremo de ese partido anunció que el parlamentario no sería ni expulsado ni suspendido por el caso de acusaciones de violencia intrafamiliar que lo aquejan. En este marco la presidenta de la colectividad, Carolina Goic, anunció que la mesa nacional propondrá reconsiderar la repostulación del parlamentario el próximo 29 de abril , situación que fue rechazada de plano por la dirigencia regional.

IRENE PADILLA A.

Ayer lunes el Tribunal Supremo determinó una amonestación escrita para el diputado Ricardo Rincón en el marco del caso de violencia intrafamiliar en el cual estuvo implicado en el año 2002 y de la cual fue sobreseído. Desde que el caso fuera traído a la luz pública por la prensa en agosto del año pasado, un grupo de militantes de esa tienda solicitaron la expulsión del parlamentario del partido ya que su conducta traspasaba las reglas del Código de Ética falangista. Sin embargo, a pesar de ello, el fallo que fue anunciado a las 21.00 horas del lunes resultó solo en una amonestación escrita, lo que generó una oleada de reacciones, entre ellas la renuncia de dos miembros del Tribunal Supremo: el abogado Luciano Foullioux y la consejera Maria Cecilia Cáceres.

Al momento de explicar los motivos de la decisión, el presidente del Tribunal Supremo DC, Andrés Parra indicó que “después de un detallado análisis de los antecedentes que se hacen llegar al tribunal, este resuelve lo siguiente: respecto de la petición de expulsión, se rechazó por 13 votos contra 1 por no haberse acreditado ante los tribunales competentes el hecho de que Rincón haya agredido a su pareja”. La decisión del Tribunal Supremo generó sorpresa y molestia en la parte querellante, ya que la decisión iba en contraposición a lo que el propio Consejo de Ética democratacristiano había expresado por unanimidad, indicando que “con su conducta contraria a la ética, el diputado Rincón ha contribuido a dañar la credibilidad moral de su partido y a degradar así el nivel de confianza público en el sistema político”.

En este sentido, Nicolás Muñoz, militante DC y uno de los demandantes explicó “queremos ver el fallo completo, porque nos parece muy raro que un Tribunal que decide supuestamente en derecho le quite valor a una sentencia judicial ejecutoriada y que consta para público conocimiento hace bastante tiempo. Esta resolución se contrapone de forma directa con la resolución de la Comisión de Ética, (pero) ya llegará el momento de la instancia de decisión política del partido, de darse cuenta que tiene en una mano una sentencia reglamentaria que le da la razón al diputado, y una sentencia basada en la ética que establece que hay un cumplimiento de la ética legal y colectiva que es mínima en un partido político”, concluyo el militante.

LOS APOYOS Y LOS DETRACTORES

Durante la deliberación del Tribunal Supremo y una vez entregado el fallo, un grupo de entusiastas militantes DC de la región apoyaron con pancartas y gritos al diputado Ricardo Rincón. El piquete contó con el apoyo de varias figuras locales como los alcaldes Tulio Contreras de Placilla y Carlos Soto de Rengo, además de mujeres concejales y dirigentes sociales del distrito 33. Todas, expresando su apoyo irrestricto al parlamentario, con cánticos como: “Si se meten con Rincón, no conocen la región”

Las divisiones eran evidentes entre los militantes, y las declaraciones de la propia presidenta de la colectividad Carolina Goic vinieron a aumentar las disputas. Ello porque una vez superada la instancia del Tribunal Supremo, la senadora salió al paso y anunció que someterá a la Junta Nacional del próximo 29 de abril la posibilidad de modificar los estatutos éticos de la DC con el fin de que quienes hayan sido condenados por violencia intrafamiliar, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, una iniciativa que podría dejar a Ricardo Rincón fuera de carrera para este año. “ Nos queda la instancia política para hacer este planteamiento. El voto político tiene que ver con las reglas que nos damos como partido y los requisitos que ponemos a los candidatos. Nosotros dijimos en las municipales que ningún candidato que había sido condenado por faltas graves a la probidad sería nominado, eso nos costó perder una gran comuna, Maipú, pero fuimos coherentes y con lo que yo me comprometí, cumplí. Los que hoy hacemos la invitación, y lo hacemos en plural junto a las mujeres que me acompañan, es a que aprobemos un voto político que modifique nuestros estatutos y establezca que nadie que tenga una condena por violencia intrafamiliar pueda ser candidato de la DC”.

Así también la senadora por Magallanes y precandidata presidencial, insistió que a su modo de ver el fallo unánime del Consejo de Ética de la colectividad es más potente al momento de definir las cartillas parlamentarias de este año “ yo hablo desde la convicción ética de lo que se enfrenta en estas situaciones y me quedo por lo que en unanimidad planteó la Comisión de Ética del partido, reitero, por unanimidad, donde no solo se considera lo que significa la institucionalidad sino también las repercusiones que tienen (estos casos) que son muy contundentes respecto de las implicancias; asi que aquí quiero reafirmar en lo personal en este caso en que hay un estándar ético mucho más alto hoy que tenemos todos que cumplir”.

Bernardo Cornejo, dirigente DC regional

“Creo que hay una conspiración para sacar al diputado Rincón por secretaría”

Bernardo Cornejo es consejero regional por Cardenal Caro y secretario regional de la DC en O’Higgins. Según el dirigente histórico de esta colectividad, el partido debe respetar el fallo del Tribunal Supremo por lo que criticó con fuerza la actitud de la presidenta de su partido: “ningún militante, ni dirigente puede ni debe cuestionar la institucionalidad porque eso sí que es grave, eso pone en riesgo el partido, imagínese la cantidad de fallos que tiene el Tribunal (Supremo) del partido, ha tenido muchas veces fallos a favor o en contra. La presidenta del partido caería en un error garrafal al cuestionar el fallo de un tribunal del partido que ella preside”.

Respecto a la renuncia de dos integrantes del Tribunal Supremo tras el fallo por el caso Rincón, Cornejo afirmó que no es comprensible “parece inédito que dos personas, serias, profesionales, que se hacen parte de la reglas del juego para integrar un Tribunal Supremo, porque no lograron el objetivo que ellos tenían dentro de la votación, renuncien. Imagínese si los miembros de la Corte Suprema o de Apelaciones, donde mucho de los fallos son divididos, cada vez que aquellos jueces salieran perdedores presentaran su renuncia…. creo que aquí estamos en una situación grave. Aquí lo claro es que hay un fallo contundente de 13 votos contra 1 y los fallos se respetan, nos guste o no”.

Respecto a la posición de la dirigencia regional respecto a la situación de Ricardo Rincón, el core no dudó en afirmar que la región apoyará la trayectoria del parlamentario “creo que hay una actitud mayoritaria respecto del reconocimiento del diputado Rincón. Además de ex presidente de la Democracia Cristiana regional, no hay que olvidar que el diputado tiene una trayectoria de más de 15 años en la Región de O’Higgins, donde no solamente ha sido parlamentario, ha sido una persona que ha dedicado su vida al servicio público y especialmente a su distrito, por lo tanto la DC se va a cuadrar con él, no cabe ninguna duda”.

Finalmente, consultado sobre las motivaciones de los 16 militantes que pidieron la expulsión de Ricardo Rincón de la DC, Bernardo Cornejo sostuvo que a su parecer, dentro de su partido un grupo de militantes busca sacar por la fuerza al diputado de la carrera parlamentaria de este año. “A mí me parece que aquí hubo una intención o maniobra política, no se de quien, porque quienes intervienen no son de la región, tiendo a pensar que obedece a algún lote dentro de la DC que pretende obtener el escaño de este nuevo distrito con una aspiración legítima o no legítima, pero a costa de sacar al diputado Rincón por secretaría para instalar un nuevo candidato; a mí no me cabe ninguna duda que esa situación es lo que debería estar ocurriendo porque no veo otra explicación. Más que una maquinación política, es una conspiración, porque yo no puedo entender el ensañamiento respecto de la actitud que ha tenido un grupo de camaradas de Santiago, vuelvo a insistir, de Santiago, en contra del camarada Rincón”.