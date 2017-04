El viernes visitarán San Carlos de Apoquindo: O’Higgins tiene entre ceja y ceja a la UC

Los celestes saben que, una victoria en la comuna de Las Condes, los mantendrá en la lucha por la cima. Ayer habló el técnico Cristián Arán.

Por: Ricardo Obando

El margen de error no existe. Discurso que se mantiene en O’Higgins de cara a la cinco fecha que restan por disputar en el torneo de Clausura y que se toma las declaraciones previas al duelo del viernes frente a Universidad Católica.

Los celestes, si quieren llegar a la última jornada con opciones de conseguir el título, necesariamente deberán vencer a un equipo que llega muy complicado tras ser goleado por Audax Italiano y que, además, tiene en mente la Copa Libertadores, lo que llevaría a Mario Salas a colocar un once alternativo cuidando a sus mejores elementos para el ámbito internacional.

“Obviamente vamos con mucha ilusión contra un equipo que, más allá del último resultado, es el bicampeón de Chile y está invicto en Copa Libertadores”, apuntó inicialmente el técnico Cristián Arán.

Junto con ello, el estratega celeste comentó que “indudablemente será una dura prueba para ver si tenemos la chance de pelear hasta el final que es lo que pretendemos”.

Ahora bien, el DT sabe bien que, hoy por hoy, el llegar a ser campeón no depende exclusivamente de lo que haga O’Higgins en las fechas que restan. En ese sentido, dijo que “aún ganando no depende de nosotros. O sea, de no hacerlo, imagino un escenario mucho más complicado aún”.

A TENER LA PELOTA

Buscando variates para afrontar este duelo, sumado a la vuelta de Alejandro Márquez de la suspensión, y la reincorporación tras superar sus lesiones por parte de Fabricio Fontanini y Pedro Muñoz, su conjunto amplía el abanico de opciones.

Es más, apuntando a dominar las acciones en San Carlos de Apoquindo, Arán puntualizó que “tenemos que tratar de que el equipo defienda bien, que ataque mejor, que cuando no pueda hacerlo, pueda mantener el control de la pelota”.

Junto a ello, destacó que ese último aspecto, “si bien no es nuestra característica, en algún momento se necesita”.

Por eso, expresó, “vamos con todas las ganas, con la necesidad de ganar y sumar tres puntos”.

Pero, todo lo anterior también queda expuesto ante un rival de fuste. Para Arán, “hay equipos que más allá de algún resultado circunstancial son siempre peligrosos y creo que nosotros también encajamos en esa categoría de equipo. La verdad, no sé con qué equipo nos vamos a encontrar imaginando que juegan, a los tres o cuatro días, por Copa Libertadores un partido determinante”.

Ahora bien, el DT expuso que “más allá de quién juege, tienen un plantel muy grande, con dos jugadores por puesto. Así que imaginamos un partido muy complicado”.

Finalmente, el casildense recordó que, su equipo, tiene cómo poder pelear el torneo en esta recta final. Es así que, aseguró, “estoy convencido que futbolísticamente tenemos con qué. Después, depende de nosotros, de los rivales, de poder demostrarlo, de poder superar al rival de turno”.

Fontanini y Muñoz

Ambos, ausentes en la última fecha, volverán a ser considerados por el técnico Cristián Arán. Tanto el defensor como el atacante, ya están recuperados del desgarro que los alejó del duelo con Temuco y Everton, en el caso del primero, y contra los ruleteros en el caso del segundo.

Ahora, bien, O’Higgins lamentará, por al menos dos partidos, la ausencia del lateral Manuel Bravo. El jugador, que debió abandonar en los 35′ del primer lapso, debido a un “esguince medial de la rodilla derecha”. Para su recuperación, se estima dos semanas y el tratamiento consiste en fisoterapia y trabajo de gimnasio bajo supervición del área médica del club.