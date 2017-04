Desde 2013 que no sabe de triunfos en Las Condes:  O’Higgins va por una victoria que, en San Carlos, le ha sido esquiva

El conjunto de Cristián Arán necesita de los tres puntos para seguir prendido en los puestos de avanzada. De lo contrario, podría ver la definición del campeón desde lejos.

Por: Ricardo Obando

La cancha de San Carlos de Apoquindo, no ha sido de grandes victorias para O’Higgins. Es más, el conjunto celeste no suma tres puntos frente a la Universidad Católica jugando en Las Condes desde 2013, cuando con Berizzo en la banca y con dos tantos de Luis Pedro Figueroa, se quedaron con el triunfo.

Por eso, el duelo de esta noche (20.00 horas), cobra importancia tanto en lo histórico como en lo actual. El equipo dirigido por Cristián Arán deberá volver a Rancagua festejando para poder seguir en la lucha por la cima del torneo, de lo contrario, se tendría que conformar con ver la definición del campeón desde lejos.

UNA FINAL

Esta tarde, en Las Condes, el partido para el Capo de Provincia será una final, lo mismo que contra Everton la semana pasada.

El no tener margen para ceder puntos en los cinco partidos que restan, obligan a O’Higgins a hacer un partido prácticamente perfecto para sumar. Para ello, dijo el portero Miguel Pinto, “es tiempo de no olvidarse de lo que hicimos algunas semanas atrás, de no olvidarse de lo que nos dolió ese partido y lo que causó en nosotros. Creo que no es tiempo de olvidarse, porque si no ponemos actitud y trabajo, no nos va a alcanzar”.

Es más, apuntó que solo deben enfocarse en su trabajo, porque “tenemos que sumar puntos, ya que, siempre que nos ponemos a mirar la tabla nos desenfocamos en lo que tenemos que hacer”.

Además, Miguel Pinto recordó que “nosotros estamos en una línea muy delgada, por la posición en que estamos, hay equipos que se pueden meter donde estamos nosotros y podemos quedar décimos. Quizás, para los de arriba, la presión no es tanta como para nosotros”.

Por eso, puntualizó, “no tenemos margen de error, así como lo pudieran tener Colo-Colo e Iquique”.

Ahora bien, respecto al rival de esta noche, expuso que no ve problemas en que Mario Salas alterne jugadores pensando en la Copa Libertadores, porque “creo que el plantel de Católica se preparó para jugar los dos campeonatos, tienen el capital para hacerlo”.

De paso, señaló que el escenario para esta noche se asemeja a lo que vivieron la semana pasada. “Es cómo llegamos nosotros después de Temuco, con nuestra gente y queríamos mostrar otra cara. Así van a llegar, y para nosotros va a ser un partido muy difícil y muy lindo, porque nos puede llevar a algo muy bueno”, dijo.

Junto a ello, expresó que “queremos demostrar que somos un equipo de provincia que quiere ser grande. Es un partido que se espera durante el campeonato y esperamos hacerlo bien”.

Finalmente, el ex internacional chileno manifestó que, como plantel, “tenemos que sentirnos orgullosos también de estar ahí, por tercer campeonato consecutivo, estar peleando en los puestos de avanzada y tenemos que demostrarlo contra Universidad Católica”.

UN DURO RIVAL

En tanto, en los días previos al partido de hoy, el volante Martín Rolle, dijo que “será un lindo partido, ante un rival complicado, más allá de la situación que tienen en el campeonato”.

A su vez, el “10” del equipo, comentó que, en San Carlos de Apoquindo, “se nos presenta una nueva oportunidad para prendernos y meter presión a quienes están arriba de nosotros”.

Ahora bien, respecto a las complicaciones con las que se pondrán encontrar en la cancha de la UC, Rolle aseguró que “más que nada porque van a querer ganar en su casa y seguramente no van a querer terminar tan abajo. Nosotros vamos con nuestras armas y con nuestra ilusión”.

UN PROBABLE ONCE

Ayer, cuando el club publicó la nómica de convocados, hubo sorpresas. Durante la semana, se habló de que Fabricio Fontanini, Alejandro Márquez y Pedro Muñoz volvían. Pero, solo uno fue incorporado. El atacante oriundo de Las Cabras podría actuar hoy, no así el defensor trasandino y el volante temuquense, que quedaron al margen de la lista.

En ese sentido, el técnico Cristián Arán podría volver a tener en cancha el equipo que jugó más minutos contra Everton.

Esto es con Miguel Pinto en el arco; Yerson Opazo, Albert Acevedo, Raúl Osorio y Nozomi Kimura en defensa; Juan Fuentes, Marco Medel y Martín Rolle en el medio terreno; Francisco Arancibia, Pablo Calandria y Cristian Insaurralde en ofensiva.

En tanto, en el rival, ayer se anunció que el técnico, Mario Salas, privilegiará la Copa Libertadores, dejando en el banco o fuera de la citación a Toselli, Álvarez, Kalinski, Fuenzalida, Buonanotte, Noir y Silva. Así, formaría con Franco Costanzo; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Guillermo Maripán, Alfonso Parot; Carlos Lobos, César Fuentes; Christian Bravo, Carlos Espinosa, Fernando Cordero; y Roberto Gutiérrez.

Cabe consignar que, el árbitro del encuentro será Patricio Polic. Sus colaboradores serán Raúl Orellana, Jorge Cortés y como cuarto juez fue designado, Carlos Ulloa.

En la historia frente a la UC, O’Higgins ha jugado como visitante 60 partidos. De ellos, consiguió 13 triunfos, cayó en 33 oportunidades e igualó en 14 ocasiones. En tanto, los celestes han marcado 67 goles y han recibido 116 estocadas. En tanto, en San Carlos de Apoquindo, los celestes registran cuatro victorias, siete empates y 14 derrotas.

Los últimos partidos en la precordillera

2012 (19 de agosto): Universidad Católica 1-0 O’Higgins.

2013 (21 de septiembre): Universidad Católica 1-2 O’Higgins.

2014 (31 de agosto): Universidad Católica 2-2 O’Higgins.

2015 (13 de mayo): Universidad Católica 3-1 O’Higgins.

2015 (15 de septiembre): Universidad Católica 5-0 O’Higgins.