Representante legal de empresa que ganó construcción de Capilla de Gaudí  fue autoridad de la Nueva Mayoría

La acusación fue hecha por los diputados gremialistas Javier Macaya e Issa Kort, quienes recurrieron a Contraloría Regional para que investigue el proceso de adjudicación del proyecto. A poco tiempo de que comenzaran los trabajos, estos quedaron detenidos luego de que la empresa se declarara en quiebra.

Marcela Catalán

Hasta Contraloría Regional llegaron ayer en la mañana los diputados UDI Javier Macaya e Issa Kort, con el fin de solicitar que se investigue la licitación para levantar la Capilla de Gaudí en Rancagua. Según comentaron en la ocasión, el representante legal de la empresa que se adjudicó el proyecto está ligado a la Nueva Mayoría. Se trata de Óscar Ferrel, ex director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y otrora consejero regional.

Cabe recordar que el caso está en la palestra pública, luego de que la citada constructora se declarara en quiebra y paralizara los trabajos de la iniciativa. “El proceso de licitación ya fue revisado. Probablemente eso nos responda el MOP que esto ya fue tomado de razón por Contraloría. Sin embargo hay una serie de situaciones que nos llaman a tener dudas respecto a esta diligencia y en cuanto a la manera en que se trató de resguardar el patrimonio fiscal. Estamos hablando de un proyecto no menor, de más de $5 mil millones”, sostuvo Macaya.

“Nos llama mucho la atención que no se haya exigido una boleta de garantía, de seriedad de la oferta. Es algo que en trámites de similares entidades se realiza. También nos llama mucho la atención que, habiendo existido observaciones por parte de otras personas que postularon, éstas no hayan sido tomadas en cuenta. Más allá de que si fue o no el fondo del asunto, quizá (su consideración) hubiese evitado el escenario donde hoy nos encontramos”, acusó el parlamentario por San Fernando.

El legislador por Colchagua aseguró que “el representante legal y dueño de la empresa a la cual se le adjudicó la iniciativa, es un connotado político de la Nueva Mayoría. Él tuvo un cargo importante en gobiernos anteriores, fue director nacional de Vialidad y consejero regional de la DC en la Región del Bío-Bío”. Sus palabras aludían a Óscar Ferrel Martínez, según aparece en la página de

Ingeniería y Construcción Cosmito Limitada (http://iccos.cl/empresa.html).

“No se trata de decir que por militancia política no pueden tener empresas o trabajar, pero se deben revisar ciertos vínculos que a lo mejor pudieron generar ciertas condiciones distintas en la licitación. Por eso, nos interesa que esto se vea a fondo. Si Contraloría determina que las cosas se hicieron en derecho y de manera correcta, que sean ellos quienes lo digan. Porque de parte del MOP, todavía no hemos recibido los antecedentes que pudieron evitar esta fiscalización”, agregó.

Macaya añadió que al solicitar su insolvencia, la constructora presentó un documento donde culpó a la cartera por haber caído en este escenario. A su juicio, el organismo tendrá que responder sobre este punto. “Es parte de los antecedentes que hemos entregado”.

Otras obras paralizadas

Por su parte, Kort sostuvo que ésta no es la primera iniciativa paralizada y cuyo proceso estaba regido por el MOP. “Los trabajos de ingreso en Manuel Montt de Rancagua, fueron licitados por este gobierno, quebró la empresa y ahí están, debemos entrar y salir de la ciudad por caminos ripiados”.

Sobre el caso de la Capilla de Gaudí, el legislador por la capital regional adelantó que junto a su par investigarán “a quien corresponda y daremos a conocer públicamente todas las aristas necesarias. De buena fe hemos pedido reuniones con el ministro de la cartera, Alberto Undurraga. Tuvimos una reunión el martes pasado en el Congreso y le mandé un correo electrónico la semana pasada a la seremi Natalia Sánchez, pidiendo antecedentes. Por tanto, esto no es una jugarreta política”.

A su juicio, a principios de año, cuando se adjudicó la obra, “la empresa sabía que estaba en estado de insolvencia. Pidieron voluntariamente la insolvencia. Además culparon al MOP de esa incapacidad financiera, al retrasarle los pagos. Si veo que este proveedor no me está pagando, ¿por qué postulo a ese mismo ministerio? ¿Por qué estoy dispuesto a administrar una obra de $5 mil millones? ¿Por qué el MOP no tuvo la capacidad de dividir esta iniciativa en dos, por un lado la obra gruesa y por el otro los acabados, que pudieron ser hechos por personas mucho más idóneas?”.

El diputado agregó que, al googlear el nombre del representante de la empresa, este aparece vinculado con hechos irregulares. “Fue cuestionado en el mismo Gobierno Regional del Bío-Bío, porque aprobaba platas del FNDR y su misma empresa después postulaba. Ése es el doble estándar de la Nueva Mayoría, con el lucro y las platas del Estado”, remató.