En Región de O’Higgins: Post Censo permitirá resolver problema de viviendas no encuestadas

San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, Pichilemu y Rancagua serán algunas de las comunas donde se realizará el nuevo operativo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Patricia Morales Serazzi

Este pasado miércoles 19 de abril de 2017 se realizó el Censo abreviado 2017, el cual movilizó a todo el territorio nacional e incluyó el conteo y caracterización de todas las viviendas y habitantes del país. Un proceso que si bien se realizó con completa normalidad, no estuvo ausento de algunas complicaciones. Si bien hubo demora en algunos sectores aislados y un retraso en la llegada de las credenciales a los locales, uno de los problemas mayores fue la falta de voluntarios que no se presentaron. Frente a esta ausencia de censistas muchas familias no pudieron ser consultadas, lo que de acuerdo a información entregada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las ubicaría dentro de las viviendas que deberán ser encuestadas en un nuevo proceso, el “post censo”.

La región de O’Higgins está trabajando en esto, es por eso que se ha desarrollado mediante el apoyo de municipalidades la recopilación de la información de estas viviendas.

El director Regional, Héctor Becerra Moris, dio a conocer que “respecto al pasado Censo el director del INE destacó que “Rancagua cuenta con mayor porcentaje de viviendas no censadas, lo que se relaciona con la mayor cantidad de personas que viven en esta comuna. El tiempo que nos demoremos en censar estas casas dependerá del clima que tengamos en los próximos días, además es importante rescatar que en relación a la seguridad del post censo los voluntarios portarán una credencial y un peto identificador del INE y Carabineros de Chile a quien se les ira informando de lo que vayamos haciendo”.

“Es un proceso normal que ocurre, es por esto que estamos haciendo levantamiento en algunos sector de Rancagua con apoyo de funcionarios públicos de servicios públicos y municipios, lo que permitirá hacer en forma más rápida este levantamiento. Estamos trabajando con San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, Pichilemu y la Capital Regional”, dijo Héctor Becerra.

Un teléfono de contacto

Como parte de este proceso, aquellas dueños de hogar que no fueron censados tendrán la oportunidad de llamar a un fono consulta para dar a conocer esta situación y agendar una nueva visita. Para muchos de los casos en que las viviendas no fueron censadas los voluntarios dejaron una citación pegada a las puertas de las casas, indicando la dirección de la oficina donde cada ciudadano no censado deberá acudir a contestar el formulario, plazo que culminará el próximo 28 de abril. Sin embargo, a causa de la falta de censistas en las comunas algunas viviendas no censadas no cuentan aún con esta información “estas personas pueden ir directamente a nuestras oficinas o en algún momento iremos a visitarlos”, dijo Becerra.

Si el censista no se presentó en su hogar, usted debe llamar al “800 777 777” o también al “101” de Chile Atiende para dar a conocer la situación y agendar una nueva visita.

Otra opción para completar el cuestionario es ingresar al sitio oficial del Censo 2017, registrándose y completando los campos solicitados para ser considerado como “censado”.

Las personas que no contesten el cuestionario podrían pagar a sanciones monetarias que van desde los $7.587 hasta los $151.740, según la Ley 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).