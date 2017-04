Abogado  de Ejecutivos de CGE: “La medida cautelar representa un precedente peligroso”

Cristián Muga, calificó como “injustificada y desmedidas” las medidas cautelares decretadas a dos trabajadores de la empresa eléctrica que se encuentran con prisión preventiva por su supuesta responsabilidad en parte de los incendios forestales de la región de O´Higgins ocurridos en la temporada estival pasada.

El pasado martes 18 de abril en el Juzgado de Garantía de Peralillo se realizó la audiencia de formalización de tres ejecutivos de la empresa CGE por sus posibles responsabilidades en cinco focos de incendios que ocurrieron en la pasada época estival en la región de O´Higgins.

En la audiencia el magistrado, José Ruiz, determinó la medida cautelar de prisión preventiva a dos de tres ejecutivos de la empresa eléctrica. Se trata de Pablo Yáñez Mardones, sub-gerente técnico regional de la compañía, y José Patricio Reyes, jefe de mantenimiento en Santa Cruz. Mientras Esteban Vucetich, gerente de operaciones de CGE Distribución, quedó en libertad ya que el juez determinó que no presentaba responsabilidad directa a los hechos imputados.

Con respecto a los resultados de la audiencia, Cristian Muga, abogado defensor de los ejecutivos de CGE, se manifestó sorprendido por la severidad de la medida cautelar que según sus palabras “sus representados no son un peligro inminentes para la sociedad. Ellos no se levantan por la mañana con la intensión de provocar incendios”, el defensor además manifestó que, tanto Yáñez como Reyes, son profesionales de trayectoria y que siempre han cumplido con las medidas de seguridad de la empresa, agregando que “recordemos que CGE es la única empresa de servicios básicos que tiene un sistema de emergencia”, el que corta la electricidad automáticamente cuando ocurre algún accidente, “lo que ha ayudado a que los incendios provocados por cables de electricidad, según informe de Conaf, no superen el 2% de los siniestros en la región”, explicó la defensa.

Muga además manifestó que la empresa y sus ejecutivos, siempre han tenido toda la disposición de aportar a la investigación y que lo seguirán haciendo en los 120 días que se fijaron la nueva etapa investigativa. Además informó que en los próximos días presentarán una apelación a la medida cautelar ya que para los imputados esta es “inapropiada y desmedida”, “Nos parece totalmente desmedida y sin precedentes la orden de prisión preventiva para dos de nuestros ejecutivos, en circunstancias que tanto la empresa como sus ejecutivos, todos de larga trayectoria profesional en el sector eléctrico, han estado a disposición para entregar todos los antecedentes requeridos en la investigación”, manifestó el defensor.

Muga manifestó su preocupación por las medidas cautelares hacia sus defendidos, ya que según sus palabras “presentan un referente preocupante en la legislación chilena, donde cualquier profesional encargado de algún sistema como por ejemplo la mantención de un semáforo, al fallar este causando un accidente, el profesional sea acusado y terminando en prisión”. Explicando el profesional que “esta tesis jurídica, no sólo afecta a la actividad eléctrica sino cualquier actividad humana que conlleve riesgos. Desde ahora, ingenieros, profesores, conductores, reguladores, fiscalizadores y autoridades en general, a quienes se les impute una omisión en sus deberes, ya no responderán por culpa y por los daños que se originen, como lo hacen en cualquier país moderno, sino que responderán por dolo y pagarán con cárcel por sus omisiones”.

Finalmente el abogado manifestó que tiene “la convicción de que a sus trabajadores no les asiste responsabilidad penal alguna y espera seguir demostrando en el proceso esta certeza, a través de la entrega de antecedentes y argumentos que desvirtúen la tesis de la Fiscalía”.