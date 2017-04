“Ley Cholito”: Las claves del proyecto que por primera vez regula la tenencia de mascotas en Chile

Listo para su último trámite en la Cámara Baja quedó este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad por el Senado. Entre sus postulados por primera vez se creará un registro nacional con dueños que se harán responsables ante la justicia de sus mascotas. Al mismo tiempo, la nueva legislación aplica desde multas hasta penas de presidio para quienes maltraten o causen la muerte de un animal.

IRENE PADILLA

El abandono y maltrato de los animales en Chile es un flagelo contra el cual la sociedad está tomando cada vez más conciencia. Por ello, el 2009, el senador Guido Girardi, junto a los ex legisladores Jorge Arancibia, Carlos Kuschel, Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide, patrocinaron la primera Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, la que hoy está a punto de salir del Congreso y ser promulgada por el Ejecutivo. La iniciativa que tuvo una lenta discusión, se convirtió en un símbolo de las agrupaciones animalistas, especialmente luego del escalofriante caso de violencia sufrido por Cholito, un perro callejero que fue muerto a golpes en una galería de Santiago. En este marco y ante la urgencia de contar con una norma que regule estos hechos, el Senado aprobó por unanimidad la ahora llamada Ley Cholito, la que tiene por objeto regular las obligaciones y derechos que corresponde a quienes sean responsables de animales de compañía, tanto respecto de las mascotas, como en lo relativo a la responsabilidad que a aquellos les cabe por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de las acciones de éstas.

Durante la sesión realizada el pasado 12 de abril los senadores destacaron especialmente el trabajo de cientos de chilenos que de manera anónima luchan cada día por el cuidado de los animales, especialmente de los callejeros. “Quiero hacer un sentido homenaje al joven estudiante de Técnico Veterinario en Valparaíso, Camilo Navea quien falleció asesinado por defender un perro callejero. También quiero recordar hoy el trabajo de las instituciones centenarias en materia de protección animal y para ellos mi homenaje”, indico el senador Francisco Chahuan. Por su parte la senadora Lily Pérez quiso subrayar la importancia de que el país cuanto antes adopte una cultura de respeto por los animales , poniendo el acento en la necesidad que el Estado financie iniciativas en este sentido “este es un tremendo avance como legislación, pero hago un llamado de atención porque se avanza en la tenencia responsable y el cuidado de animales y mascotas: el proyecto en sí no resuelve el problema si no hay un cambio cultural con respecto al trato frente a los animales. Es importante impulsar campañas educativas y advierto que le falta financiamiento”.

DUEÑOS RESPONSABLES Y CARCEL ANTE EL MALTRATO

El parlamento a través de la legislación aprobó la versión macro del proyecto, sin embargo será el Ministerio del Interior el encargado de redactar el reglamento final de Tenencia Responsable de Mascotas, el cual deberá ser adoptado por cada municipio del país, a través de sus respectivas ordenanzas municipales sobre este tema. La nueva ley establece en primer término la obligación de que quien tenga una mascota deba registrarlo a través de un chip de identificación, ya que desde ahora los dueños asumirán responsabilidades civiles ante la justicia por sus animales. Al mismo tiempo, la ley sanciona a quienes abandonen animales, quienes no provean de salud, alimentación y condiciones de habitabilidad a sus mascotas, así como a quienes los abusan o asesinan a quienes se les aplicara penas de cárcel, entre otros preceptos.

Patricia Cocas , presidenta de la organización ProAnimal y quien siguió el camino del proyecto por siete años indicó que la nueva Ley de Tenencia Responsable será un cambio rotundo para el país: “Esta es una ley en la que hemos trabajado muchísimo, hemos pasado de todo, en algún momento fue un proyecto de ley para legalizar la reproducción y el exterminio masivo de animales y trabajamos mucho para evitar eso y lograr lo que está saliendo hoy que es un proyecto de ley bastante integral que busca cambiar la conducta de los chilenos y le va a cambiar la cara al país también”. Cosas detalla que uno de los grandes avances fue aplicar penas de cárcel para quienes cometan maltratos graves contra un animal “en un último momento se logró incluir un artículo que sería como una Ley Cholito express que hace más drásticas las sanciones ante el maltrato animal, especialmente los más graves, porque si bien logramos que el maltrato animal tuviera la figura de delito, las penas iban desde la multa hasta la cárcel y hoy la ley define los casos de maltrato y estos solamente tendrán pena de cárcel, por lo tanto el juez no va a poder aplicar la multa que es lo que generalmente hacen los jueces. Casos de maltrato grave son por ejemplo mutilación, muerte, y otras varas circunstancias, por ejemplo el caso Cholito sería un caso gravísimo”, destaca la dirigente.

La reconocida animalista también agregó cómo será el proceso de implementación de la ley una vez esta se promulgue “el Ministerio del Interior va a redactar la política de tenencia responsable y los municipios la van a implementar. Los temas principales son la esterilización masiva de animales, la educación en tenencia responsable, incentivar la adopción, y desincentivar la reproducción, regulación a criaderos y lugares de compra venta de mascotas, y hay medidas muy interesantes como obligar el registro de todas las mascotas, las que deberán ser chipeadas y cada municipio tendrá el registro, así si el animal está en la calle y genera problemas, los dueños podrán ser sancionados. Las persona deben inscribir perros y gatos y si alguien no inscribe su mascota se expone a multas de 30 UTM (1 millón 400 mil pesos)”.

Respecto a los perros llamados vagos o callejeros, Patricia Cocas indicó a los medios que la gran mayoría de los animales callejeros sí tienen dueño, por ello la Ley de Tenencia vendrá a poner fin a quienes de manera irresponsable crían sus mascotas “aunque la gente no lo crea en Santiago el 93% de los perros tiene un dueño la gran cantidad de animales que vemos en la calle tienen dueños irresponsables generando problemas porque son territoriales y se reproducen, al mismo tiempo hay perros abandonados, y el proyecto apunta a cerrar la llave de la reproducción descontrolado y que cada chileno tenga su perro en su casa. En el caso de los perros abandonados, el municipio será el que debe rescatar, no recolectar, sino rescatar a los animales que están en una situación de vulnerabilidad y los deben entregar a organizaciones de protección animal para que los rehabiliten para lo cual las organizaciones podrán optar a fondos para realizar esta labor”.

Finalmente Cosas explica que el proyecto no ha estado exento de polémica ya que la gente desde ahora tendrá que hacerse responsable de manera real de las mascotas a su cuidado. “ Si alguien tiene animales desde ahora tiene que pasearlos con correa, recoger sus fecas, que el animal tenga espacio, que se le den alimentos y no este expuesto al sol o la lluvia todo el día, así también preocuparse de condiciones para que estén en condiciones adecuadas y no perturben a otras personas. También se regula el uso de bozal para perros peligrosos, la contratación de seguro de daños contra terceros, cierres perimetrales adecuados para que el animal no vaya a otras zonas e incluso la evaluación sicológica del dueño del animal. Esto generó mucha controversia, pero la gente tiene que entender que por no inscribir, por reproducir de manera indiscriminada estamos como estamos con problemas de salud pública; aquí debe haber un cambio y esta ley apunta a eso porque va a generar un cambio radical”.

LAS 11 CLAVES DE LA LEY CHOLITO

1.-Define la tenencia responsable de mascotas o animales como el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota o animal de compañía, y que consiste, entre otras, en registrarlo ante la autoridad competente cuando corresponda, proporcionarle alimento, albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar y no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida, además de respetar las normas de salud y seguridad pública que sean aplicables.

2.-Los Ministerios del Interior, de Salud y de Educación, dentro de sus respectivas competencias y con la colaboración de las respectivas municipalidades, estarán a cargo de la promoción de la tenencia responsable de mascotas o animales de compañía, a fin de asegurar su bienestar, la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

3.-Encarga a un Reglamento la determinación de la forma y condiciones en que se aplicarán las normas sobre tenencia responsable. Dispone las regulaciones mínimas que deberá contener el Reglamento, en materia de control y protección animal, así como las características para calificar a ciertos especímenes caninos como potencialmente peligrosos y las condiciones especiales para la tenencia de perros calificados en esta categoría.

4.-Cada municipalidad deberá dictar una ordenanza sobre la tenencia responsable de mascotas, la que se ajustará al reglamento que sobre la materia se dicte, prohibiéndose el sacrificio de animales como método de control de su población.

5.-Toda persona que tenga el dominio, la posesión o bajo su cuidado animales de compañía, será responsable de su cuidado, higiene y seguridad, debiendo responder civilmente de los daños que éstos causen. Todo responsable de una mascota estará obligado, entre otros deberes, a la adecuada identificación de la misma y de su dueño y a su inscripción en el registro respectivo.

6.-Sanciona el abandono de animales, el que será considerado maltrato y crueldad animal, facultando a las municipalidades para rescatar a todo animal que no tenga identificación encontrado en sitios de uso público, con el objeto de entregarlos a alguna de las organizaciones de protección animal registradas legalmente, para que éstas procedan a sanitizarlos, esterilizarlos y reubicarlos al cuidado de alguna persona que asuma su tenencia responsable.

7.-El Ministerio del Interior deberá mantener y administrar los siguientes registros que se crean: de mascotas o animales de compañía; de animales potencialmente peligrosos de la especie canina; de personas jurídicas sin fines de lucro promotoras de la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía; de criadores y vendedores de mascotas o animales de compañía; de criadores y vendedores de animales potencialmente peligrosos de la especie canina y, de centros de mantención temporal de mascotas o animales de compañía.

8.-Todo responsable de un animal deberá responder civilmente de los daños causados por éste, exceptuándose los casos de ejemplares caninos que causaren lesiones graves o dieren muerte así como el que ingresare a un domicilio sin autorización de los moradores ni justificación alguna o con el propósito de cometer delito.

9.-Agrega la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, multa de 10 a 30 UTM e inhabilidad absoluta perpetua para tenencia de animales, al que como resultado de la acción u omisión produjere al animal lesiones que menoscaben gravemente la integridad física o su muerte.

10.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrá priorizar la educación para la tenencia responsable de animales, a fin de controlar especialmente la población canina y felina, procurando, además, que para este efecto se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el control sistemático de fertilidad de los mismos y de factores ambientales relacionados, y el registro e identificación de estos animales domésticos.

11.-Toda persona que sea amenazada o perturbada en su vida, salud o integridad, por un animal de compañía, podrá denunciar el hecho, sin mayor formalidad, ante el Juez de Policía Local competente, a fin de que éste, en el más breve plazo, adopte las medidas que estime necesarias para eliminar dicha amenaza o perturbación.