Pablo Silva Gonzalo, trovador: “Quiero seguir viajando donde me lleve la brújula,  Dios es mi viento y guía mi camino”

Por: Patricia Morales Serazzi

Cantante e intérprete de vocación, el joven rancagüino Pablo Silva Gonzalez ha dedicado su vida a la música, hoy en una entretenida entrevista nos cuenta de sus inicios. Una larga historia de reconocimientos dentro del país, giras internacionales y futuros proyectos musicales. Próximamente prepara su nuevo disco, el cual está ligado a las tradiciones latinoamericanas.

¿Dónde naciste?

– “Yo nací en Rancagua en la población 2B allí por el año 72, mi padres también son de acá. Mi niñez la viví sin tecnológica y tuve una infancia muy feliz. Jugábamos a la pelota con mis amigos de la población, pero a los diez años conocí mi verdadera pasión “la guitarra”, y de aquí que no hicimos amigos y no nos separamos nunca más. Mis padres eran de la Granja, mi padre cuando conoció a mi madre y se vino a vivir definitivamente a la ciudad de Rancagua”.

¿Cómo nace el cantante?

– “Nace porque era un niño muy travieso, yo prefería en vez de estar en clases mirar los árboles, pájaros, la naturaleza y escuchar la música que había en mi cabeza. En ese entonces estudiaba en el colegio que hoy se llama “Manso de Velasco”. Luego una profesora me enseñó el canto y la música, allí descubrí que en casa había una guitarra, la cual era de mi padre. Yo tenía entre 9 y 10 años. Mis primeras canciones fueron sobre folclore, tango y milonga. Mi padre escuchaba música en un programa de Alodia Corral”.

¿Cómo te defines?

– “Yo me defino cantor, algunos dicen que soy trovador. Mis abuelos eran cantores a lo divino, ellos cantaban en las misas y en los funerales. Mis primeras presentaciones fueron en el colegio, pero yo estaba en la disyuntiva, ya que yo trabajaba con niños en situación de calle y estudiaba sicología. Sin embargo, mi pasión era la música. En esa etapa de mi vida aparece el referente personal del amor, Paula, mi compañera de vida, de esta unión nacieron mis dos hijas (Amanda y Amelia) y me decidí finalmente por ser interprete”.

¿Qué es la música para ti? ¿A que le escribes? De donde nace tu inspiración?

– “Yo estudié interpretación musical latinoamericana en la Universidad de Chile, de esto ya han pasado varios años ya que me he dedicado a trabajar en esto y a viajar a través de la música. He recorrido todo Chile desde Arica a Coyhaique y casi toda latinoamericano. Me invitan muchas colonias chilenas, que quieren conocer mis canciones. Para mí la música es el motor de mi vida, es lo que me ayuda a tomar aire y a abrir los ojos. Yo me inspiro en las cosas que voy viendo y lo que escucho a diario, tanto en los barrios más comunes y simples como en los más angustiados. Mi canto va dirigido a todo el mundo, a los adultos, a los jóvenes que han perdido las ganas de vivir. Quizás no les voy a cambiar la vida, pero los invito a hacer una reflexión a través del canto, quiero motivarlos a que el día de mañana tengan esperanza y motiven su camino”.

¿Qué premios has obtenido a lo largo de tu carrera?

– “Este año recibí el premio “roto Chileno” donde se premia a un personaje típico de Rancagua todos los años en conmemoración a la celebración de la Batalla de Yungay. Se destaca a alguien que sobresalga en la parte social y cultural. Este recayó en mí este año, donde fueron a mi casa a avisarme que recibí el premio. Para mi significa un reconocimiento muy importante, ya que representó a mi tierra. En este oficio es muy fácil que te ofrezcan ofertas afuera, pero me he quedado acá porque amo mi región de O’Higgins. Además he recibido varios premios en festivales, uno de ellos fue en México Ixtapan de la Sal en el año 2013. Luego me fui a Santiago de Cuba a la fiesta del Fuego, donde éramos los invitados. Allí me entregaron el premio a mejor intérprete y revelación del festival y después por haber ganado ese premio me fui el 2014 a una gira por todo Europa, donde fui a estivales a Austria, el cual ganamos y conocí diversas naciones en colonias de chilenos. También participare en México la segunda quincena de octubre, ahora voy al sector Maya, hacia Cancún y la región de Michoacán que todos los años realiza un festival donde este año es un festival en que la Región de O’Higgins es el invitado especial. Tendré como quince presentaciones, esta es la gira más larga que tengo dos meses. Es la gira más larga que he tenido en mi vida.”.

¿Cuáles son tus desafíos?

– “Mis desafíos principales son dejar bien puesta a esta región, con sus 33 comunas y que vengan a conocer el cielo más celeste del mundo, mi amada Rancagua. Quiero terminar mis próximos discos, el tercero que será sobre música latinoamericana, uno con temas infantiles y un quinto disco lo haré en homenaje a San Francisco de Asís. Este 2018 espero poder seguir tocando en las poblaciones toda la región y desde seguir. Quiero seguir viajando donde me lleve la brújula donde Dios es mi viento y guía mi camino”.

¿Cuándo asumes el cargo de Encargado de Cultura de la Universidad de Aconcagua?

– “Asumí este cargo hace tres semanas, nace por la necesidad del nuevo rector de instalar lo cultural local a los estudiantes de la universidad. Es así que fui escogido para ser el nuevo director de cultura, ya hice un festival de bandas con estudiantes de la universidad”.

Nuevas giras

El cantautor pronto comenzará una nueva gira que lo llevará a recorrer gran parte del Norte de Chile. “Esta gira consiste en visitar varias regiones, quiero llegar hasta la fiesta de la Tirana que se realiza en el mes de julio y de ahí volver para recorrer Copiapó, Caldera, la Serena y Coquimbo. Voy a participar en diversos encuentros culturales y festivales. Voy junto con Azares de Chile”.

Los artistas locales

“Acá en Rancagua existen muchos buenos artistas, existe mucho talento en la región específicamente en los jóvenes en general. Quiero trabajar con la juventud de las poblaciones, para ayudarles a que se abran más puertas y accesos para ellos, ayunando así a que existan más espacios dignos de trabajo. Con respecto a la participación de los artistas locales por ejemplo el Teatro Regional debiese haber más participación para los artistas locales. Hay muchos artistas de calidad que merecen un espacio cultural para mostrar su trabajo”.