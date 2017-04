Wladimir Román: “La Llegada de Macaya al distrito no influye en mi decisión de ser diputado”

Proclamado como precandidato por el distrito 15, el ex Intendente aseguró a El Rancagüino que su apertura valórica lo alejó de la UDI mientras que su nicho social le entrega un altísimo potencial para resultar electo. Al mismo tiempo Román hizo un mea culpa de cara a un nuevo Gobierno de la centro derecha “ esta vez hay que dejar esa articulación en que los partidos políticos o el parlamentario de turno se lleva los ministerios y designa cargos”

Por: IRENE PADILLA

Las piezas, de cara a las parlamentarias de este año, ya se están moviendo en los distritos 15 y 16, las nuevas divisiones territoriales que entregarán nueve diputados a la Región de O’Higgins. En este contexto uno de los precandidatos ya fichados que buscará un cupo en la Cámara Baja es Wladimir Román, ex intendente de O’Higgins quien hace algunas semanas fue proclamado por Evópoli para competir el próximo 28 de noviembre.

Román, quien durante los últimos años se ha dedicado a su trabajo como abogado, asesorando especialmente a organizaciones y vecinos de la región, explica que hoy su nombre se enfrenta a un desafío no menor que es el de ser parte de la lista parlamentaria de Chile Vamos la que buscará alcanzar al menos dos escaños en el parlamento en la zona más poblada del Libertador.

En este sentido indica que la situación para su tienda política, Evópoli, no es fácil, ya que hoy existen intensas negociaciones en la oposición donde los partidos históricos del sector quieren tener más posibilidades en el distrito 15, algo que definirá el futuro de su candidatura: “ Hay que ver las negociaciones a nivel nacional que es algo bastante complejo porque la UDI y Renovación Nacional pidieron todos los cupos de este distrito, lo que para mí es injusto, espero que eso se resuelva teniendo en consideración los candidatos que tienen opción de salir y no solo con la mirada de cupos parlamentarios.

Hoy ni la UDI ni RN tienen tres candidatos, por lo tanto, encuentro un poco egoísta de su parte estar pidiendo los tres cupos” parte diciendo Wladimir Román quien está consciente de que un distrito más grande (une los antiguos 32 y 33) traerá una campaña más difícil para quienes hoy no están en el Congreso “creo que la fusión de distritos es complejo porque ayudan a las personas que hoy son diputados y no mucho a la democracia. El gobierno diseñó una reforma electoral para beneficiar a sus parlamentarios y eso es algo que tengo absolutamente claro, porque evidentemente es muy difícil para cualquier persona que hoy no tiene cargos en política, hacerse conocer en un distrito que es más grande. Ahora, entendiendo eso, mi campaña va a ser auto sustentada en el fondo, mi trabajo son los recursos con que cuento para hacer campaña además de que llevo tiempo en esta región, soy de esta región y mi trabajo ha sido permanente, no solo cuando fui seremi o intendente, sino que seguí en el mundo social y eso me deja en un buen pie para postular como diputado”.

¿Cuáles fueron las razones por las cuales dejó de militar en la UDI, un partido que lo consideró un rostro importante a nivel regional entregándole la intendencia…?

“Renuncie el año pasado porque ya tenía algunas discrepancias de fondo, por un tema de principios, soy bastante liberal en algunos temas y algunas posturas mías estaban bastante complicadas dentro de la UDI por tanto pensé, si mis principios no coordinan con un partido prefiero no estar ahí. En Evopoli firmé recién en marzo y ellos me pidieron que fuera su candidato, y como aquí si hay más espacio para temas valóricos, me sumé”.

¿Cómo recibe la llegada de Javier Macaya al distrito recién presentando su candidatura? ¿No siente que Macaya le puede quitar opciones a su postulación?

“Tengo muy buena relación con el diputado Macaya, es una persona a quien estimo, pero eso no influye en nada en mi decisión de hoy en día, ni él, ni Issa Kort, es una decisión personal y que tenemos el justo derecho a tomarla. Yo hoy vivo en Rancagua y mi decisión es representar a la gente que vive acá, creo que tengo el justo derecho de postular, sin mirar las decisiones que toman otras personas . Eso no es un tema para mí.

“Creo que es una lista potente la de la UDI con Kort y Macaya, que tienen grandes posibilidades de sacar un diputado, y así también nosotros (Evopoli) creemos que la lista tendrá posibilidades de tener un diputado electo”.

En caso de ser electo diputado y que Chile Vamos fuese nuevamente Gobierno ¿Cuál es el proyecto más urgente que se debería impulsar en beneficio de la Región de O’Higgins

“Primero que se saque cuanto antes el proyecto de elección popular de Gobernador Regional, el proyecto que hoy está en el Congreso y que creo no va a salir para esta elección es un mal proyecto porque posiciona dos figuras, en primer lugar un Gobernador Regional, y a su vez un representante del Presidente de la República. Pero un Gobernador Regional electo por una gran cantidad de votos con pocas atribuciones y creo que lo que la región necesita hoy es poder de decisión, es decir, los servicios públicos tienen que pasar a los gobiernos regionales para saber dónde destinar recursos. Por ejemplo el problema de los tacos entre Rancagua y Machali, el proyecto de Carretera del Cobre cuesta 3 mil millones de pesos, el de apertura de República 3 mil más, son proyectos en los que te gastas el presupuesto regional del año.

Si tú tienes el presupuesto del MOP, de Serviu más una ley de rentas regionales, tú tienes más recursos y si tienes más recursos tienes un poder de autonomía y decisión mayor”.

Su posición entonces ¿es sacar de plano figuras como el delegado presidencial y la entrega de ministerios clave al Gobernador?

“El delegado presidencial no debe existir, y si tu no pasas el MOP, el Serviu y el Ministerio de Desarrollo Social al Gobernador Regional , no tiene mucho sentido. Los senadores de la boca para afuera dicen que apoyan el proyecto de reforma pero llegado el momento no lo apoyan porque es una competencia eventual para ellos en el futuro, y aquí hay que dejar esa pelea chica fuera de la discusión”.

DE VUELTA AL GOBIERNO

Según las encuestas analizadas hasta la fecha, el ex presidente Sebastián Piñera es quien lidera los sondeos, y a pesar de que será parte de las primarias de Chile Vamos, es casi seguro que su candidatura tiene serias posibilidades de hacer que la oposición vuelva a La Moneda. En este sentido, Wladimir Román , quien fue seremi e Intendente entre 2010 y 2014 explica que el 27F, fue el sello del Gobierno anterior y que de ganar, este segundo aire debe buscar el desarrollo de O’Higgins “ el gobierno pasado quedó marcado por reconstrucción y fue súper edificio, son 26 mil viviendas las que se alcanzaron a entregar en 4 años y eso nos marcó, pero queda por hacer una política regional mucho mejor, se desarrolló un Plan O’Higgins, obviamente el gobierno que siguió por no ser del mismo color político lo dejó fuera, pero por la estructura creo que los proyectos se tienen que hacer desde la región hacia afuera y en eso se falló en el anterior gobierno y en este”.

En el comidillo político local son conocidos los roces entre RN y la UDI, la entrega de cargos clave para este último partido durante el gobierno de Piñera dejó mal herido a Renovación Nacional y se piensa que esta división les podría pasar la cuenta. ¿Cuál es su evaluación respecto a este fenómeno y cómo cree se debería enfrentar en caso de volver a ser Gobierno?

“Eso es un hecho cierto, no podría negar algo que es evidente, yo fui parte de uno de esos partidos en el periodo presidencial anterior y es cierto los que señala, respecto a los resquemores internos, pero más allá de los partidos políticos, a mí me tocó como intendente nombrar varios cargos y los que me tocó nombrar a mi -salvo un par de casos por ahí que vinieron de Santiago contra mi decisión- la mayoría fueron personas de la región con características técnicas muy buenas

¿Y qué pasaría ahora con las designaciones partidarias o de los parlamentarios más poderosos?

“Hay muy buenos profesionales en la región que creo hay que darles las labores técnicas dentro de las seremías y la intendencia, y dejar de mirarnos lo zapatos y seguir la articulaciones que algunos le critican mucho a la Nueva Mayoría, de que se llevan los ministerios y servicios públicos por partido político o que los designa el parlamentario en su momento, hay que darle mayor importancia a la gente de la región que se haya destacado en un área en particular para que ellos guíen el trabajo hacia adelante”.

Aborto

“No creo que una niña de 11 años este habilitada para ser madre”

El actual diputado de Chile Vamos por este distrito, Issa Kort , se ha destacado por su posición categórica en temas valóricos, especialmente en cuanto al aborto, donde su frase ‘Si la niña de 11 años quedó embarazada, su cuerpo está preparado’, generó un escándalo nacional. Usted afirma que dejó la UDI por temas valóricos, en ese sentido ¿cuál es su posición respecto a este tema, y en qué se diferencia de Issa Kort?

R “En el aborto con respecto a las tres causales la diferencia esta con que yo creo que si había que regular en la primera causal que tenía relación con el peligro de vida de la madre, no me habría opuesto a que esa causal se regulara ya que es algo que existe dentro del Código Sanitario y es súper razonable que se haya regulado. En la causal de inviabilidad fetal, creo es una causal demasiado abierta, no hubo una definición clara, podríamos llegar a abrir la posibilidad de terminar abortando niños que no tienen un problema mayor y que podrían vivir. Y en el caso particular del embarazo por violación, creo que es un tema complejo y no me hubiese opuesto a discutirlo, yo tengo mi posición, yo tengo hijas, y me hubiese gustado que se partiese al revés en ese caso, generando proyectos de apoyo a la madre que queda embarazada para que pueda decidir si quiere o no seguir con el embarazo, porque el aborto no soluciona el problema sicológico de la madre

“Es un tema súper complejo, pero no creo que niñas de 11 ó 12 años estén habilitadas para ser madres, porque el daño que se puede causar es mayor, esa causal hay que analizarla de mejor manera, hay menores sistemáticamente violadas por sus familiares, y eso se oculta y no se conoce hasta que el embarazo está muy adelantado y no se denuncia, entonces hay que discutir el aborto sin sesgos ideológicos ni religiosos porque son temas muy complicados”.