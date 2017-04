Diputado Javier Macaya se declara a un solo paso de competir por Rancagua

Sabiendo lo riesgosa de su decisión, el parlamentario asegura que acompañar a Issa Kort en el corazón del Cachapoal es un desafío estimulante, en el marco de una decisión que ya tomó, y que solo queda sea ratificada por Chile Vamos.

Así también sostuvo que esta candidatura podría ser un paso para ir más allá en sus aspiraciones políticas “si el colectivo lo quiere, me encantaría ser Senador”, indicó.

IRENE PADILLA

Hace ya algunas semanas el rumor se iba agudizando; un comentario generalizado de que Javier Macaya, diputado emblemático del gremialismo por el antiguo distrito 34 no competiría nuevamente por la misma zona. Sus declaraciones y actividades donde expresaba preocupación por temas netamente rancagüinos como el Teatro Regional y la fallida construcción de la Capilla Gaudí, era, para muchos, señales inequívocas de que Macaya dejaría su territorio para postularse por Cachapoal.

Para aclarar la situación que vive hoy, el parlamentario accedió a conversar con Diario El Rancagüino, donde explicó que por su parte la decisión del cambio de distrito está tomada y que se basó en la solicitud de las bases regionales, así como en jugar estratégicamente para entregar mayor representación parlamentaria a la UDI. “Estoy recorriendo el nuevo distrito 15 y estoy evaluando seriamente la posibilidad de competir en este nuevo distrito, obviamente si se me da la posibilidad y conformamos los equipos de trabajo, porque es fundamentalmente un proyecto colectivo, eso es súper importante recalcarlo. Además hay que acordarse que esta era una región donde en su momento la UDI tuvo cuatro diputados, ahora somos tres y que tenía un senador que aún lo tenemos. A futuro uno tiene que esperar llegar a lo mismo considerando además que este distrito 15 aumenta en uno el número diputados”, explica el parlamentario quien agrega que “la decisión no depende solo de mí, depende de muchos dirigentes de base con los que he estado trabajando, y que me han solicitado evaluar esta posibilidad, y obviamente depende de cómo terminen las negociaciones de Chile Vamos a nivel país por los cupos parlamentarios en Chile y la región, pero yo estoy evaluándolo seriamente”.

El distrito 15 es más grande territorialmente y más masivo, donde usted no es conocido ¿No siente que esta decisión de postular por esa zona incluso lo hace arriesgar su cargo en el Congreso?

“Yo no tengo dudas de que el cambio de distrito supone muchísima más dificultad que haber permanecido en el lugar donde soy más conocido, o sea, yo tengo un nivel de conocimiento claramente mayor en Colchagua donde he sido diputado, pero pienso que no solamente en la política, sino que en la vida, los desafíos difíciles son los más lindos y los que le dan sentido a la vida. Permanecer en la comodidad de un cargo, es también tratar de no mirar donde uno puede ayudar más en los objetivos colectivos de futuro y esos tienen un norte súper claro que son por un lado las parlamentarias, pero también la candidatura presidencial de Sebastián Piñera que es el objetivo más importante de nuestro sector en noviembre. Creo que puedo ayudar más para reforzar la candidatura de Piñera en un distrito donde perdimos un diputado”.

Esta decisión tan drástica ¿es una forma de tantear terreno para convertirse quizás en el próximo Senador de la UDI por O’Higgins?

Siempre he creído en la renovación de la política, de hecho la primera vez que fui elegido diputado, suscribí un compromiso con otros diputados de no ir a más de dos elecciones seguidas en el mismo lugar, y estoy cumpliendo ese compromiso a pesar que muchas veces esos compromisos en el caso de los políticos, quedan en palabras de buena crianza. Yo no me veo 20 años en el mismo cargo como algunos casos que tenemos en Chile y la región, y si en el futuro se pueda dar otra cosa, me encantaría, lo evaluaría, reitero siempre que sea un proyecto colectivo y no individual”.

EL FUTURO UDI DE COLCHAGUA

La sorpresiva decisión de Javier Macaya de cambiar su distrito, sin duda ha generado sentimientos encontrados en Colchagua y Cardenal Caro ya que los rostros políticos fuertes de la derecha no sobran. La principal carta de Chile Vamos en la zona sería el diputado Ramón Barros quien aún no ratifica su repostulación. El cupo UDI de Javier Macaya podría ser tomado por el ex consejero regional Mauricio Donoso, mientras que de Renovación Nacional y Evópoli aún no hay ni siquiera atisbos de posibles candidatos, a solo meses de las elecciones. A eso se suma que esa zona ya cuenta con la postulación de Alejandra Sepúlveda, una de las candidatas potentes de la región, que podría dejar a la centro derecha con solo un escaño para todo el distrito 16.

Una vez usted definitivamente asuma su candidatura por el distrito 15 ¿Que rostros tomarán su lugar en Colchagua y Cardenal Caro?

“El diputado Barros es una persona que nunca ha dejado de trabajar en el distrito 16, él es muy conocido allá, y hay algunos que han estado trabajando durante este tiempo como Mauricio Donoso y otros, y creo que son definiciones que tienen que ir tomándose en los próximos meses, aún tenemos algo de tiempo, dependiendo de cómo culminen las negociaciones a nivel nacional”.

De todas maneras no es tanto el tiempo que queda cuando en el distrito 16 está la diputada Alejandra Sepúlveda que puede doblar con su lista fácilmente……..

“Si claro, y se está trabajando para tratar de resolverlo en las próximas semanas, pero lo que me deja tranquilo es que sí veo una base sólida de equipos de trabajo como el del diputado Barros, sumado a los equipos míos de lo que fue el distrito 34 quienes permanecen ahí y se pondrán a disposición del candidato que tiene el apoyo de las bases”.

Finalmente, cuál es su mensaje para el electorado de su antiguo distrito, muchos de ellos pueden estar bastante molestos por su decisión de ser diputado por Rancagua y alrededores….

“Primero es que no me voy, yo sigo viviendo en Placilla, llevo 7 años trabajando en San Fernando, Colchagua y el resto de Cachapoal y la única condición que puse a quienes me han planteado esta posibilidad es seguir trabajando en Colchagua . “Con esto voy a poder profundizar mi trabajo parlamentario en un distrito donde voy a tener la posibilidad de estar con mayor cercanía a los servicios públicos, me interesa profundizar mi trabajo en toda la región y mirar a futuro con un proyecto colectivo. Anteriormente, me hacías la pregunta si a futuro yo evaluó ser senador, y me encantaría, pero es algo que uno tiene que mirar con harta humildad y no estar haciendo planes y decir yo voy a ser (senador) , esto depende principalmente de que hay gente que confíe en que uno puede representar un proyecto político a futuro. Últimamente mucha gente me ha preguntado por qué estoy trabajando en otros lados y yo les digo que los diputados representamos una cuestión a nivel regional siempre, que es la cuestión legislativa, y es verdad, la superficie cambió, el distrito es otro más grande, pero uno tendrá que ser capaz de llegar a un terreno geográfico mayor y yo me siento con la energía y la juventud para hacerlo”.

“UN ERROR DE NUESTRO GOBIERNO FUE TRAER GENTE SIN VINCULACIÓN CON LA REGIÓN”

Javier Macaya se declara como uno de los más férreos adherentes al ex presidente Sebastián Piñera para quien compromete su completo apoyo durante la campaña, especialmente en el distrito 15 donde postulará. En este sentido se refirió a las negociaciones de los cupos de las listas parlamentarias, donde Evópoli, el nuevo referente del diputado Felipe Kast, siente que los históricos UDI y RN quieren dejarlos a un lado de los distritos nacionales clave, como el 15. En este sentido Macaya explicó lo siguiente “esta es una negociación nacional, no se define ni por Rancagua, ni por la Región de O’Higgins, aquí hay una mirada nacional que tiene por objetivo sacar adelante al candidato Sebastián Piñera. Evópoli es un partido nuevo, emergente, que con su diputado ha hecho cosas bastante interesantes pero también hay que ver la realidad en la que están parados los partidos a nivel nacional, y los presidentes de partidos aun no descartan que pueden ir dos listas, pero yo espero que se busque la unidad del sector”.

En caso que ustedes vuelvan a ser Gobierno ¿qué errores en la administración regional cree que no deberían volver a repetirse?

“Nosotros tenemos que dar un giro de calidad a las autoridades del gobierno regional, lo que supone elegir bien a la gente que nos va apoyar en este trabajo, y tenemos la oportunidad de elegir bien desde la región. Probablemente si uno puede asumir un error del gobierno anterior, es que muchas veces llegaron personas que no tenían ni vinculación con la región, ni vinculación con el trabajo más político, y eso hizo que muchas de esas personas hoy estén en el mundo privado. Es importante que ojalá desde el gobierno regional uno pueda proyectar un trabajo bien hecho”.