70% de la fauna nativa rescatada del megaincendio se recupera favorablemente

Una treintena de ejemplares, entre aves, mamíferos y reptiles fueron sacados de la zona de emergencia por el SAG con heridas y quemaduras profundas. Si bien algunos murieron durante el tratamiento buena parte de ellos se ha recuperado y volverán a su hábitat de origen, como el caso de un gato guiña que se transformó en un símbolo del trabajo de rescate en nuestra región.



IRENE PADILLA



Cuando las primeras lluvias empiezan a producirse en los bosques quemados de la Cordillera de la Costa llega la hora de evaluar algunos de los episodios más dolorosos del megaincendio del verano: la muerte masiva de animales silvestres a causa de las llamas. Durante la emergencia, decenas de médicos veterinarios coordinados por el Servicio Agrícola y Ganadero y el Colegio Médico Veterinario de Chile se dieron a la ardua tarea, no solo de ayudar al ganado afectado por el desastre, sino que también y especialmente a rescatar a los pocos sobrevivientes de la fauna nativa que vivían en los cerros afectados por las llamas.

Zorros, coipos, aves de caza, fueron parte de las especies rescatadas, muchas de ellas en peligro de extinción. A tres meses del incendio hoy la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello, uno de los tantos organismos de atención veterinaria que de manera inmediata prestó ayuda a nuestros animales quemados, ya dice con orgullo que el gato güiña, un hermoso felino que fue rescatado en Pumanque con profundas quemaduras y daño respiratorio y ocular hoy esta ad portas de volver a ser reinsertado en su hábitat:“ Sus quemaduras ya sanaron, sus ojos ya no presentan ninguna patología, y esta semana se cambió a uno de nuestros recintos Soft Release'” donde el contacto con humanos es mínimo (…) Es una enorme felicidad para nosotros mostrarles el resultado de meses de esfuerzo, ya que siendo víctima de los incendios que hubieron en el verano pasado, era uno de nuestros pacientes con peor pronóstico. Sin embargo, gracias al enorme esfuerzo de nuestros profesionales, pasantes, practicantes y voluntarios, hoy ya se encuentra en etapa de pre-liberación”, comunicó la UFAS a través de redes sociales, una noticia que avala con satisfacción Diego Ramírez, encargado de Vida Silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero de O’Higgins: “ La mayor contingencia que hemos tenido este año fueron los incendios, y en Nilahue Barahona fue que se rescató esta guiña, uno de los felinos chilenos en peligro de extinción que es una especie emblemática porque es el felino más pequeño de Sudamerica y quedan muy pocos, especialmente en la zona central, entonces fue uno de los casos que requirió mayor cantidad de atención, lo derivamos al centro veterinario del UFAS y ahí afortunadamente se le hizo tratamiento de todas sus lesiones y ha tenido una evolución muy positiva”.

El experto en fauna nativa indicó además que buena parte de los animales rescatados en los operativos de emergencia han tenido una evolución positiva “para estos incendios recatamos cerca de 31 ejemplares diferentes de fauna lo que fueron rescatados y derivados a centros de rehabilitación, de estos el 70% tuvo un tratamiento exitoso, el resto lamentablemente debido a la gravedad de sus lesiones por las quemaduras y problemas respiratorios que contrajeron por el incendio, fallecieron, ya sea en el lugar de tratamiento primario que fue la posta veterinaria de Marchigüe, o fallecieron en el transporte o en el centro de rehabilitación mismo ”.

VOLVER AL BOSQUE

Respecto al futuro de estos ejemplares que pudieron sobrevivir gracias a los cuidados de sus rescatistas, Diego Ramírez del SAG explicó que hay distintas alternativas : “la mayoría podrá ser reintroducida, pero eso requiere un proceso largo de rehabilitación, y se hace cuando no tienen lesiones mayores que les dificulten la actividad que ellos hacen naturalmente, por ejemplo en el caso de las aves, mientras puedan volar, cazar y obtener sus presas, todas las condiciones para desenvolverse, nosotros las liberamos , pero hay un porcentaje menor que quedan con lesiones graves y de permanencia, ya sea fracturas en las alas de las aves que les impiden volver a volar, o lesiones oculares que les impiden volver a ubicar sus presas, en esos casos, esos ejemplares lamentablemente tienen que sobrevivir en cautiverio. Ahí lo que se hace es derivarlos a un centro de reproducción para que se junten con otras especies en cautiverio y las crías que ellos tienen se pueden liberar al medio. Y la otra opción es derivarlos a centros de exhibición como zoológicos o instituciones que hagan educación ambiental con ellos” .

En cuanto al invierno que se aproxima, el encargado de Fauna Silvestre regional afirmó que aquellos ejemplares que lograron sobrevivir al megaincendio en el bosque, lo más probable es que hayan encontrado un nuevo ambiente donde vivir y reproducirse “ lo que nosotros alcanzamos a rescatar no debe ser ni el 1% de la pérdida general que hubo de fauna, por lo tanto hubo una gran mortalidad , fue un impacto tremendo para la fauna de la zona central. Lo que sucede ahí es que las especies sobrevivientes empiezan a buscar sus nuevos nichos donde encuentren presas,o ejemplares de su misma especie para hacer núcleos reproductivos; se genera toda una acomodación ecológica. Los ejemplares, que sobrevivieron y quedaron heridos es muy probable que hayan muerto; los que sobrevivieron hasta esta época, entrando al invierno, ya debieran ser individuos que están completamente adaptados, así que es te es un invierno más que no debería causarles mayor problema si ellos ya han encontrado sus nichos ecológicos”, sentenció Diego Ramírez.