Cambios de nombres

– ¿Y qué nombre le pondremos, Mandandirun, dirundá?

– ¡Le pondremos Cascarrabias, Mandadirun, dirundá!

– Ese nombre no le agrada, Mandandirun, dirundá. Así cantaban las niñitas que hoy ya son hasta bisabuelas o que ya doblaron la esquina, es decir, pasaron a mejor vida. Complicado problema es este de los nombres, aquí y en la quebrada del ají y se nota por la cantidad de descontentos que surgen a la hora de conversar con el que lleva un nombre que no le agrada o con los que se compadecen de quien lo lleva; otros, sin disimular, se ríen porque el prójimo se llama Archibaldo; Zoraida, Fausto, Domitila… Y desde que tenemos noticia, con la invención de la escritura, siempre ha habido gente dispuesta a cambiarse nombre. Ser artista, poeta, escritor, cantante y no tener seudónimo es casi un delito. A menudo un nombre puede sonar desagradable a nuestros oídos y tener, en cambio un lindo significado. Para muchos, Fausto tiene un sonido ingrato, pero significa feliz. En cambio, cuántos están contentos de llamarse Claudio, cuyo significado es cojo. No solo se cambian nombres los que se sienten a disgusto con el que le dieron sus padres o los que por razones del arte buscan sustituir aquel con que fueron bautizados o registrados civilmente. Los delincuentes, los integrantes de bandas terroristas, los que tienen que esconder su identidad, suelen cambiar nombre. Antiguamente, los judíos disfrazaban su origen con apellidos cristianos; Santa Cruz, Santa María, por ejemplo, aunque ha habido familias con esos apellidos y no necesariamente hebreos. Hasta las deidades solían cambiar de nombre cuando eran acogidos por civilizaciones ajenas a las que les habían dado origen. Los romanos se apropiaron de los dioses y diosas griegas. Solo les cambiaron el nombre: Hares pasó a ser Marte, Afrodita, Venus; Hermes, Mercurio, Poseidón, Neptuno, etc.

El hombre es el que pone los nombres y los cambia cuando le viene en ganas, tal vez para darle la razón a Heraclio, el que dijo que nunca nos bañábamos dos veces en el mismo río. Cuesta creer que Estambul solo se llama así desde 1930. ¿Antes? Constantinopla. Como tal fue fundada por Constantino el Grande el año 330 d. C. No obstante, existió antes con el nombre de Bizancio o Bizas. Su fundación se remonta –según algunos historiadores- al año 658 a. C. y Plinio dice que primitivamente se llamó Ligos. De donde deducimos que las ciudades también cambian nombre. Y los países… República de las Provincias Unidas del Río de la Plata, así se llamó oficialmente Argentina hasta 1853. El nombre “Argentina” se tomó del poema épico homónimo cuyo autor es el Padre Martín del Barco Centenera. (España 1602) Un poema que imita el estilo de nuestra Araucana. Después de las dos guerras mundiales basta mirar los mapas para ver como al cambiar la geografía política, se cambiaron infinidad de nombres.

Los chilenos no hemos escapado a esta fiebre de cambiar nombres. A veces por supuestas reivindicaciones, otras por revancha y otras pos capricho. Sus razones debió tener D. Pedro de Valdivia cuando dio en darle el nombre de Santa Lucía al cerrito –porque grande no es- que los indios llamaban Huelén. Así se llamó por cuatrocientos setenta y tantos años, hasta que una alcaldesa iluminada con el fervor de la etnia indígena y creyendo hacer un favor a los araucanos quiso devolverle el nombre prehistórico al cerrito: “Huelén”. Una devolución simbólica nada más. Sus atribuciones no daban para devolverle el cerro a los indios. Caprichos femeninos. Sería justo y necesario que cuando esos iluminados pretendan un cambio de nombre, e informen primero del impacto cultural que el cambio puede causar. Cuando Vicuña Mackenna salvó al cerro Santa Lucía de terminar convertido en cantera, del cual el vecindario podría sacar toda la piedra que requerían sus construcciones y lo convirtió en un elegante, grato y digno paseo capitalino, no se le pasó por la mente cambiarle el nombre. Convertido “en uno de los más hermosos paseos públicos del Continente” el Paseo de Santa Lucía fue inaugurado el 17 de septiembre de 1872. Ya en el siglo XXI, cambiar el nombre del Santa Lucía era desconocer o pasar por alto dos figuras históricas: Valdivia y Vicuña Mackenna. Pero, de yapa, el cerrito estaba ya incorporado al quehacer cultural. Hasta un poeta cubano de regia pluma, Nicolás Guillén (1902-1989) le dedicó unos simpáticos versos al Santa Lucía en sus “Tres Canciones chilenas”. (Poemas de Amor y Música de Cámara. Ed. A. Bello. Stgo. 1997) La señora alcaldesa, digo yo, no había leído nunca esa poesía de Guillén que dice:

“Cerro de Santa Lucía

tan culpable por la noche,

tan inocente de día”.

Sin contar las obras literarias nuestras (crónicas, novelas, poemas) en las cuales el cerro se llama Santa Lucía y no Huelén. Hasta una tonada cantada por los Huasos Quincheros con letra de María Angélica Ramírez tiene el cerro; pero el cerro Santa Lucía. Cuando llegó de España esa estupenda estatua ecuestre de D. Pedro, (de Pérez Comendador) se la ubicó en la subida norte del cerro. Vino otro alcalde y decidió que, por si le cambiaban el nombre al cerro, lo mejor era que Valdivia no lo supiera y la trasladó a la Plaza de Armas. Menos mal que no le han cambiado el nombre a la estatua.

Hablando de tonadas, todos, incluso quienes nunca han ido a Valparaíso, lamentan que por culpa de una cantora –Violeta Parra- el famosísimo y trillado vals (eso parece) “La Perla del Pacífico”, naufrague porque a otro iluminado se le ocurrió cambiarle nombre a la Av. Pedro Montt. ¡Qué poco respeto por la Historia y por ese presidente de Chile! ¡Mala suerte! D. Pedro Montt hizo un buen gobierno. (1906-1910) Murió en Alemania, sin terminar su periodo (Bremen, 1910) y no dejó descendencia que pudiera hoy defender sus méritos para que una avenida porteña “como no hay otra igual” siga llevando su nombre. Nos quejamos de que los chilenos no tenemos identidad. Qué identidad vamos a tener si cambiamos pan por charqui. Muy artista sería Violeta Parra incluida su “Gracias a la Vida”, pero el país no lo construyen los cantores, sino los que trabajan como hormigas.

Otro ejemplo. En 1972 –a toda prisa- se concluyó un edificio horrible que quedó casi metiéndose en la Alameda. Fue la sede de un de esas “cumbres” para la Educación. (Unctad, sigla hoy indescifrable) Es una torre de 23 pisos y el gobierno militar la bautizó con el nombre de Diego Portales. Hasta hace poco fue sede del Ministerio de Defensa. En manos de Bienes Nacionales y según lo que afirma la prensa, el Diego Portales “pasaría” a llamarse Edificio de la Ciudadanía. (Asno de muchos, lobos lo comen, dice el refrán”. Por lo pronto ya se le ha cedido un piso completo a la Fundación Víctor Jara. De ahí a que el inmueble lleve el nombre del cantautor no hay más que un paso. (En 45 años, tres nombres)

En nuestra compleja ciudad que, no lo olvide, fue fundada primero con el nombre de Villa de Santa Cruz de Triana, también se cambiaron nombres. En “Tres Plazas de Rancagua” (El Rancagüino, 28 de nov. 2016) recordábamos que la actual plaza Marcelino Champagnat (Estado con Ibieta) fue Plazuela de San Francisco, luego Plazuela Villa Triana. Se intentó con la Alameda una interpolación de plazas en el bandejón central, felizmente sin éxito. Así pasan desapercibidas la Plaza de los Derechos Humanos en cuyas columnas truncadas ejercen su derecho los grafiteros, y la Plaza de los Derechos del Niño con un costoso cohete “espacial” de cobre y una serie de arcos. Si la Alameda lleva el nombre de O’Higgins, pues que lo sea íntegra y no se le saquen pellizcos. En una ciudad que crece desmesuradamente no es necesario cambiar nombres a las plazas o a las calles. Esos personajes que están en la lista de espera, sean artistas, deportistas, filántropos, etc., sirvan para dar nombre a calles y plazas de la ciudad que se expande y no eliminemos a un nombre para reemplazarlo por otro. (A veces, de menor valor histórico) Sucede que en los cambios, solo el nuevo sale ganando. El antiguo se anula. No se educa así a nuestra genta. Sabia fue la medida de honrar la memoria de los héroes del 1 y 2 de octubre de 1814, colocando sus nombres en las calles que forman el casco antiguo de la ciudad. Eso constituye tradición. Ojalá que no caigamos en el absurdo juego de los cambios. Al contrario, que sepamos revisar nuestro pasado para reparar las omisiones y dar preferencia a los hombres y mujeres de nuestra ciudad y región. El pasado no tiene por qué estar divorciado del presente. Es un asunto de criterio y de buen gusto al que no se debe renunciar.



Mario Noceti Zerega