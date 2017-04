Explosión de vapor de agua habría dejado a tres trabajadores heridos

La empresa ubicada en el sector oriente de la capital regional sufrió un desperfecto en uno de sus hornos eléctricos lo que habría provocado una estruendosa explosión.

Juvenal Arancibia D.

Cerca de las 6 am del lunes, una estruendosa explosión de gases y vapor de agua, al parecer debido a un desperfecto en el sistema de refrigeración de agua de uno de los hornos eléctricos de la fundición ME Elecmetal (ex Fundición Talleres) y que en primera instancia habría resultado con 3 trabajadores heridos.

Según el parte policial, a las 5:55 de la mañana se habría registrado el incidente que dejó como resultado a un trabajador policontuso y dos trabajadores con quemaduras de tipo B y A, respectivamente, ambos fuera de riesgo vital.

De la misma manera, Carabineros informó que la aparente causa del accidente se debió a una filtración de agua producto de una aparente fatiga de material en una tapa de los hornos eléctricos de la empresa, de esta manera el agua al hacer contacto con el material incandescente al interior del artefacto habría provocado una acumulación de vapor de agua a muy alta presión, derivando en la liberación explosiva y repentina de los mismos.

ME Elecmetal

Durante la tarde y una vez que la empresa finalizó las reuniones técnicas, Rodrigo Ugalde, Gerente de ME Elecmetal aclaró que efectivamente hubo trabajadores afectados pero le bajó el perfil a las primeras informaciones señalando que solo uno de los colaboradores que a esa hora se encontraban cerca del horno afectado resultó con lesiones de carácter leve en su cara principalmente, por lo que fue derivado hasta su casa con el respectivo reposo.

De la misma manera, el gerente aseguró que al interior de la compañía están tranquilos y los respectivos departamentos están realizando los sumarios pertinentes y levantando todos los datos consistentes con aclarar el origen del desperfecto, probando y verificando las válvulas del sistema de refrigeración de los hornos.

Finalmente, cabe destacar que el accidente se produjo en los patios nuevos de la metalúrgica.