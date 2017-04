Allamand sobre gobernadores regionales: “Veo muy difícil su elección en 2017, por la bolsa de gatos que tiene la Nueva Mayoría”

El senador aseguró que “el PS, PPD, PC y la DC no se ponen de acuerdo respecto a cómo sacar adelante el proceso legislativo”. En la ocasión respaldó la candidatura a diputado de Diego Schalper, nueva rostro de la derecha, para competir por el distrito 15.

Por: Marcela Catalán

“Las cartas a La Moneda surgen con mayor fuerza cuando salen de un proceso abierto como las primarias presidenciales, donde los propios ciudadanos designan. Por el contrario, cuando una coalición está tan quebrada como la de la Nueva Mayoría, no se encuentra en condiciones de hacer algo de este tipo. No le queda otro camino que tener a varios competidores en primera vuelta”. En entrevista con El Rancagüino, así defendió Andrés Allamand (RN) la realización de estos comicios, con el fin de que la derecha defina a su mejor figura para correr por La Moneda en noviembre.

Su posición discrepa con quienes consideran que el proceso podría dañar la candidatura de Sebastián Piñera, al que entrega su respaldo. Dichas voces sostienen que simpatizantes de la ex Concertación podrían darle su papeleta a uno de los contendores del ex mandatario, para impedir su llegada a las urnas a fin de año.

“A mí me correspondió participar en la primaria de 2013 y sufragaron 800 mil personas, pero ésta será incluso superior”, recordó, acerca del momento en que enfrentó a Pablo Longueira para ver quién representaba al sector para disputar la banda tricolor. “Entonces, cuando hablamos de que votarán 1 millón de personas, es nula la posibilidad de distorsión o acarreo desde la izquierda”, esgrimió Allamand.

El congresista añadió que la derecha también tendrá “una sola lista parlamentaria”, mientras que el conglomerado opositor presentará “a lo menos dos”, además de surgir una tercera del Frente Amplio. “Para dar un efectivo respaldo a un futuro gobierno nuestro, debemos mejorar nuestra representación legislativa”, destacó, acerca de las razones detrás de esta decisión.

En la misma materia, el RN afirmó ver “con muy buenos ojos que Javier Macaya quiera trasladarse desde San Fernando y competir por Rancagua, pues posee una enorme proyección”.

“Además está Issa Kort y Wladimir Román, con un pasado en la UDI, pero ahora en Evópoli. Necesitamos a los mejores 6 candidatos, quienes aporten la mayor cantidad de votos para Chile Vamos. Ojalá la lista mezcle experiencia, juventud y representación de género. Me gustaría que incluyera por lo menos dos mujeres”, manifestó.

ELECCION DE GOBERNADORES REGIONALES

En relación a si cree que este 2017 será la primera elección popular de los gobernadores regionales, el senador lo descartó. “Lo veo muy difícil, entre otras cosas, por la bolsa de gatos que tiene la Nueva Mayoría. El PS, PPD, PC y la DC no se ponen de acuerdo respecto a cómo sacar adelante el proceso legislativo”, deslizó.

Acerca de si el proyecto debería quedar aprobado en este periodo o si seguirá pendiente para el siguiente, Allamand argumentó que el problema radica en si habrá o no transferencia de competencias.

“Ahí está la madre del cordero. Supuestamente el nuevo diseño considera un gobernador regional, escogido en las urnas, y a su lado se encontrará un delegado de La Moneda. ¿Cuál de los dos será el presidente del Comité Regional de Emergencia? ‘Conozco animales de dos y cuatro patas, pero ninguno de dos cabezas”, dijo una vez Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La iniciativa está tan mal pensada y contesta tan mal a estos temas, que traspasa pocas competencias a las regiones. Las mayorías siguen en Santiago y muchas de las atribuciones que transfiere generan un inevitable conflicto entre las dos autoridades. Lo más significativo continuará en manos del delegado presidencial. Es una ley mal concebida, como todas las que ha impulsado la Nueva Mayoría”, disparó.

Schalper competirá para diputado por distrito 15

Este martes, en el contexto de las elecciones de noviembre, el senador RN Andrés Allamand llegó a Rancagua para reunirse con el presidente de la ONG Me Comprometo, coordinador de Construye Sociedad, y una de las nuevas figuras de la derecha, Diego Schalper. ¿El objetivo? Respaldar públicamente la candidatura del último, a diputado por el distrito 15. Éste reúne casi todas las comunas de Cachapoal.

“Es el nuevo Andrés Chadwick en la región, porque posee una sólida carrera profesional, una trayectoria como dirigente estudiantil y una marcada vocación social. Cuando se requiere una renovación de la política, con nuevas ideas y rostros, es fundamental apoyar a quienes vislumbro con gran proyección”, aseguró el legislador.

Consultado sobre por qué postula a este distrito y no a otro, Schalper desestimó no tener vínculos con la zona. “Gran parte de mi familia materna es de Mostazal, Graneros, Nancagua y Santa Cruz. Más allá de eso, mi profunda convicción es que quienes queremos hacer un liderazgo desde la juventud política, debemos aportar a la descentralización de Chile e ir al encuentro de las comunidades”, sostuvo.

El también abogado agregó que hace un año reside en O’Higgins, donde ha trabajado “con más de 40 organizaciones” de este lado del país. “Si bien no puedes elegir donde naces, sí puedes escoger donde trabajas y te vuelcas al servicio público”, declaró. En ese sentido garantizó que, de convertirse en diputado, sus esfuerzos apuntarán a hacer “que una zona tan cercana a Santiago, pero a veces tan lejana en cuanto a la capacidad de gestionar sus problemas, cuente con un liderazgo joven y que contribuya a disminuir los niveles de centralismo”.

“Chadwick se la jugó por su zona”, acotó Allamand, “inicialmente desde Rengo y después mediante dos periodos senatoriales. Por ende, esta región ha tenido buenas experiencias, con personas que han hecho un aporte significativo como el suyo. Que Diego haya resuelto vivir acá, es una demostración de su compromiso con la campaña”, aseguró.

En relación a si es verdad que RN le solicitó que militara en la tienda para respaldar su carrera al Congreso, Schalper lo descartó y aseguró no haber firmado por la colectividad. “El partido ha tenido la generosidad, cuando muchas veces se realizan cálculos muy pequeños (en estos temas), de abrir espacios a independientes que hemos hecho nuestra trayectoria en lo social y desde el mundo estudiantil. No he recibido presión alguna. Sólo me han dado un respaldo generoso y entusiasta, tanto las bases regionales de RN, los senadores Allamand y Espina, y muchos más que han visto en mí la posibilidad de recuperar un liderazgo a nivel regional y nacional”, remató.