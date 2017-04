Consejero regional es sentenciado a pagar millonaria indemnización tras haber golpeado a  comerciante de Pichidegua

Fue en abril de 2012 cuando el consejero UDI Gustavo Rubio protagonizó un hecho de violencia con un repartidor de gas, historia que terminó este año en la Corte Suprema, instancia que le ordenó el pago de 8 millones de pesos por concepto de indemnización. La defensa de Rubio asegura también fue víctima de golpes, los que se produjeron en una riña que fue iniciada por el demandante.

Por: IRENE PADILLA

FOTOS:EXPEDIENTE/PODER JUDICIAL

Detalles de un hecho sumamente violento y de una indemnización que aún no se cancela a la víctima demandante, son parte de los datos del caso denunciado por personas cercanas a José Flores Urrutia , un comerciante de gas licuado de Pichidegua quien tuvo un importante conflicto con el consejero regional Gustavo Rubio, conflicto que terminó en una violenta golpiza por parte del core, como consta en los expedientes del caso.

Todo partió en 2012, cuando José Flores , quien repartía gas en diversos sectores de Pichidegua debió enfrentar la llegada de una empresa de competencia, Litugas, de propiedad del hoy consejero regional Gustavo Rubio. Según el relato de Flores ante el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, la situación se transformó en una competencia desleal; un conflicto que fue poco a poco escalando en violencia, lo que terminó en una golpiza que le fue propiciada por el consejero Gustavo Rubio y tres acompañantes, quienes lo dejaron con lesiones de carácter grave en su cuerpo, además de la rotura del parabrisas y los vidrios retrovisores de su camioneta repartidora.

Los hechos significaron un costo millonario al demandante, quien no pudo trabajar durante seis meses por estos hechos. En una primera instancia este caso llegó a la la Fiscalía de San Vicente, donde según José Piña, quien es parte del equipo legal querellante, el juez llegó a un acuerdo con Rubio para que este reparara monetariamente al comerciante de gas afectado. “La investigación penal concluyó en la audiencia de preparación de juicio oral, etapa procesal en la que el Ministerio Público arribó a un acuerdo con el imputado (es decir, Gustavo Rubio Mori) para dar término al procedimiento utilizando la suspensión condicional del procedimiento. En virtud del acuerdo, el imputado debía fijar domicilio y pagar 2.5 millones a mi cliente, (este) procedimiento es un acuerdo sólo entre el Ministerio Público y el imputado, la víctima no interviene en esta salida alternativa. Imagino que el señor Rubio tuvo incentivos para buscar este acuerdo con el Ministerio Público, ya que de haber resultado condenado, eventualmente podría haberse visto impedido de postular como candidato a CORE, en virtud de las penas accesorias correspondientes a inhabilidades para desempeñar cargos públicos y a que el acuerdo es anterior al proceso eleccionario. Ahora bien, obviamente el monto acordado entre el fiscal y el señor Rubio era completamente insuficiente, dado que no correspondía ni remotamente a los daños que realmente había sufrido mi representado. Por esta razón es que se decidió demandar civilmente”.

“El demandado nos adeuda aproximadamente 10 millones y medio de pesos, de los cuales no ha pagado nada ni ha mostrado intención alguna de pagarlo. Por ese motivo, nosotros presentamos un escrito con fecha 20 de marzo de 2017 en el Juzgado de Letras de Litueche solicitando el embargo de las dietas que Gustavo Rubio recibe como CORE. Esta petición se encuentra pendiente”, José Piña, miembro de equipo querellante

MILLONES DE INDEMNIZACIÓN IMPAGOS

La causa civil comenzó en 2014 en el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, donde en primera instancia el juez José Miguel Valenzuela constató la existencia de una riña con lesiones leves para el consejero, y de gravedad para Flores, ordenando el pago de un monto compensatario para el querellante. La causa siguió en la Corte de Apelaciones y continuó con un recurso de casación presentado por la defensa del consejero regional en la Corte Suprema, tribunal que en enero pasado, rechazó el recurso y ordenó definitivamente a Gustavo Rubio cancelar 8 millones de pesos por concepto de indemnización .

José Piña, asesor legal de la parte demandante asegura que a tres meses del dictamen el consejero regional aun no cumple con la sentencia. “ Efectivamente el juzgado de letras (con competencia civil) de Litueche, la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Corte Suprema nos dieron la razón. A esta fecha, considerando las costas fijadas por la Corte de Apelaciones de Rancagua y los intereses y reajustes que deben aplicarse a la suma determinada por la Corte de Rancagua -ratificada por la Suprema-, el demandado nos adeuda aproximadamente 10 millones y medio de pesos, de los cuales no ha pagado nada ni ha mostrado intención alguna de pagarlo (nosotros nos contactamos con ellos para ver la posibilidad de pagar extrajudicialmente, a lo que simplemente no respondieron). Por ese motivo, nosotros presentamos un escrito con fecha 20 de marzo de 2017 en la causa C-39-2014 del Juzgado de Letras de Litueche solicitando el embargo de las dietas que Gustavo Rubio recibe como CORE ( sobre lo cual, por lo demás, hay jurisprudencia). Esta petición se encuentra pendiente, ya que el Tribunal de Litueche está esperando a recibir el expediente desde la Corte de Apelaciones de Rancagua, lo que debiese ocurrir muy pronto. Dado que Gustavo Rubio no nos ha pagado lo que nos debe, embargaremos estas dietas hasta el pago completo de la obligación”.

Por su parte el abogado defensor de Gustavo Rubio, Manuel Valle sostuvo sobre este punto que “estas preguntas no serán respondidas pues hacen referencia a un proceso judicial que se encuentra en plena tramitación (pendiente) por lo que no corresponde que nos pronunciemos del mismo ante la prensa”

A su vez, la parte querellante adujo que no se quedaran tranquilos hasta que Rubio pague la indemnización determinada por la justicia civil: “ Si Gustavo Rubio no paga voluntariamente, sólo podemos embargarle bienes hasta conseguir el pago de la obligación. Por eso es que partimos por solicitar el embargo de las dietas del CORE, pero no descartamos solicitar embargos sobre otros bienes, ya que una dieta no cubre todo lo que nos adeuda y nos obligará a estar cobrando aproximadamente por 10 meses”, subrayó José Piña. Así también el especialista recalcó que a pesar de la gravedad de los hechos, y de que Gustavo Rubio tiene un cargo público de elección popular, esta causa no lo afectará en el desarrollo de sus funciones “más allá de esto, y de las consecuencias comerciales que pudiese tener, no existen otros efectos. No hay prisión por deudas, la responsabilidad penal está extinguida porque Gustavo Rubio dio cumplimiento a las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento y en consecuencia, se le decretó el sobreseimiento definitivo en la causa Penal; y, en atención a ello, no podría verse privado de sus derechos cívicos y políticos. El asunto, hoy por hoy, es meramente patrimonial” indicó el asesor legal.

UNA RIÑA DE PROPORCIONES EN PATAGUAS CERRO

Los hechos que se relatan en el expediente judicial de esta causa son de una violencia inusitada. Según el detalle de la declaración de José Flores ante el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, los hechos que sucedieron el 17 de abril de 2012 involucraron, no solo golpes de manos y puños, sino también armas de fuego y de defensa personal. “ El martes 17 de abril alrededor de las 10.45 horas, mientras realizaba mi recorrido habitual por el sector de Pataguas Cerro advierto que de un momento a otro se me cruza un jeep Mercedes Benz, de color gris y vidrios polarizados del cual descenderá Gustavo Rubio Mori, apuntando desde una distancia de 30 centímetros con una pistola, amenazándome que me disparará si no me bajo de la camioneta”. El relato de Flores continúa explicando que intentó sacar fotografías con su celular, el cual se le cayó, y al intentar recogerlo fue golpeado en la cabeza con la cacha del arma, acto que lo aturde al instante. “ Luego el señor Rubio volvió al jeep del que extrajo una resortera profesional con la cual me apuntó, de lo que logré sacar fotografías con mi celular. Al instante bajaron 3 sujetos del jeep, cuya identidad no ha sido descubierta y procedieron a rodear mi camioneta hasta que un individuo me golpeó en la espalda. Al caer, el señor Rubio se acercó con un bastón retráctil, con el cual procedió a golpearme y a darme golpes de puño y pies en conjunto con los otros tres sujetos, de lo cual apenas pude defenderme”, todo esto según el relato, ante la mirada atónita de decenas de vecinos que salieron ante los gritos, y posteriormente fueron testigos del caso ante la Justicia. Según el expediente, la golpiza para el comerciante de gas licuado significó “ una fractura nasal, lesión contusa cuero cabelludo, trauma máxilo facial, policontuso, múltiples herida y tec cerrado leve”.

En la declaración de su defensa el consejero regional afirmó que quien inició la riña fue José Flores y que él también salió herido a causa de los golpes, sin embargo el juez de Litueche desestimó su declaración aduciendo que Rubio presentó una lesión leve en la cabeza que “necesitó solo de curaciones”, y que no hizo llegar al tribunal exámenes posteriores que avalaran secuelas. Finalmente en primera instancia la corte afirmó que “así las cosas, contrastada la prueba de las partes, se puede inferir por suposición deductiva que los hechos no ocurrieron del modo que indicó don Gustavo Rubio Mori, a saber, que existió un ataque inicial de parte de don José Alejandro Flores Urrutia y que lo tuvo a él como víctima de una pedrada de grandes proporciones, que lo dejó unos instantes inconsciente y que, luego, únicamente en defensa propia, dejase a don José Alejandro Flores Urrutia con las consecuencias ya indicadas, sino más bien como lo señala don José Alejandro Flores Urrutia, a lo menos en la forma que comenzó y se desarrolló la gresca y las consecuencias inmediatas para ambos”.

A pesar de las sentencias judiciales que dictaminaron a favor del querellante, el abogado Manuel Valle, defensor del consejero regional afirma que Rubio mantiene su postura de los hechos “esta parte mantiene su versión en cuanto a que mi representado también fue víctima de golpes, los que se produjeron en una riña que fue iniciada por el señor Flores”.