Este sábado 29 de abril: Divas de Giacomo Puccini conviven en gala lírica del Teatro Regional

Los fragmentos más destacados de óperas como “Madame Butterfly”, “La bohème”, “Tosca” y “Turandot”, serán escuchados en una sola producción. Ésta fue preparada por el recinto local, con el fin de acercar el género al público de la zona

Marcela Catalán

“En la hora del dolor, ¿por qué, por qué Señor, por qué, por qué me pagas de esta manera? He dado joyas para el manto de la Señora, y he dado mi canto a las estrellas, que brillaban tan radiantes. En la hora del dolor, ¿por qué, por qué Señor, por qué me pagas de esta manera?”, se lamenta Floria Tosca cuando percibe su destino y el trágico final de su amado, en una de las arias más célebres del mundo de la ópera.

Es “Vissi d’arte”, pieza que forma parte de “Tosca”, uno de los montajes más laureados del género y que sonará este sábado 29 de abril, a las 20:30 horas, en la gala lírica del Teatro Regional. “Heroínas de Puccini” es el nombre de la producción que ha seleccionado los más destacadas y populares fragmentos, de las composiciones del citado maestro italiano.

Las encargadas de traer nuevamente a la vida estas arias son las sopranos Pamela Flores, Cecilia Frigerio y Camila Rivero. Junto al tenor Leonardo Pohl, interpretarán los roles protagónicos de la mencionada ópera, como también de “La bohème”, “Manon Lescaut”, “II Trittico”, “La Rondine”, “Gianni Schicchi”, “Edgar”, “Turandot” y “Madame Butterfly”.

“Después suyo el mundo cambia, apareciendo la música del cine y otros formatos. La importancia de Giacomo Puccini radica en eso, en ser el último romántico. Todas las arias de sus óperas son muy melódicas, melancólicas y representan el carácter de distintas heroínas. La gracia de este montaje es que por primera vez serán cantadas todas en una sola obra, entonces el público tiene la oportunidad inmejorable de disfrutarlas, aprender y, en una sola jornada, oír lo mejor de él”, explica Salvatore Pellizzari, productor y director artístico del espectáculo.

El tenor Leonardo Pohl encarnará los personajes masculinos de los títulos. “Él interpretará al galán de turno, porque habrán duetos de amor”, añade. La santiagüina Carolina Arredondo los acompañará desde el piano y habrá un cuarteto de cuerdas para ejecutar las partes cantadas.

“También se han incorporado danzas para fragmentos muy significativos como la transfiguración, la muerte de Butterfly, el amor imposible y otras situaciones que, por tiempo y espacio, no pueden llevarse a cabo”, agrega Pellizzari. La escenografía “será muy sencilla”, consistiendo “en una pantalla LED” donde generarán las ambientaciones diferentes de cada historia, las cuales corresponden “a diferentes óperas y lugares, como Japón, la Edad Media y París. Eso se logrará mediante un trabajo multimedia”, complementa.

Pamela Flores se pondrá en los zapatos de tres mujeres del italiano. Se trata de “Musetta” (“La bohème”) -cantante que define como “muy caprichosa y celosa”-, “Liú” (“Turandot)” -“esclava completamente enamorada de su amo”, quien sufre al saber que él morirá-, y “Floria Tosca” (“Tosca), -otra cantante flechada por el pintor de una virgen-. “He hecho estos roles en otras ocasiones. Hice este último, aunque no la obra completa, pero en varias oportunidades he debido hacer intervenciones escénicas con los tres”, recuerda la soprano.

“Es una propuesta muy amena, pasando rápido de un cuadro a otro. Hay escenas tristes, intensas, dramáticas, mientras que otras son alegres y generan risas. Es para todo público, pudiendo asistir niños, jóvenes, adultos o la tercera edad. Todo es muy equilibrado, habiendo música, danza y actuación, porque el espectáculo fue concebido para mostrar lo más hermoso, musical y visualmente, de Puccini”, finaliza Flores.