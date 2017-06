Crisis educación San Fernando:  Con siete dirigentes detenidos termina protesta de trabajadores  en Santiago

– Una treintena de funcionarios de la Cormusaf se encadenaron en las afueras del Ex Congreso Nacional pidiendo la intervención del gobierno al sostenedor de los establecimientos fiscales de la comuna. Los dirigentes fueron recibidos por la Comisión de Educación de la Cámara mientras el Mineduc se habría comprometido a entregar una respuesta a su petitorio hoy martes.

Por: IRENE PADILLA A.

Ayer, en Santiago y en San Fernando de manera simultánea se llevaron a cabo importantes manifestaciones en pos de una solución a la crisis que vive la educación sanfernandina. Tras comenzar un paro indefinido en casi la totalidad de los establecimientos educacionales, una treintena de dirigentes llegaron hasta las afueras del Ex Congreso Nacional en Santiago donde ayer en la mañana sesionaba la Comisión de Educación de la Cámara. Los trabajadores se encadenaron a las rejas del edificio lo que generó la reacción de Fuerzas Especiales de Carabineros, dando paso a incidentes que terminaron con siete dirigentes detenidos.

A pesar de ello el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, junto a la diputada Alejandra Sepúlveda lograron que la Comisión de Educación – donde también estaba presente la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga- escuchara el petitorio de los docentes colchagüinos. Según la parlamentaria “lo que expusimos es que es necesario que este problema se pueda resolver primero con una ley corta que permita crear la figura del interventor en corporaciones municipales porque la ley actual tiene solo el administrador provisional colegio por colegio. Estamos redactando el proyecto junto al presidente de la Comisión el diputado Rodrigo González y la diputada Cristina Girardi para poder sacar esta ley lo antes posible, pero para eso necesitamos el patrocinio del Gobierno”.

Mientras estos eventos se vivían en Santiago, en San Fernando una columna de cientos de estudiantes, profesores y funcionarios de la educación municipal y subvencionada marcharon por las calles en apoyo de los docentes que llevan ocho meses recibiendo sus sueldos parceladamente.

Así también, se espera que esta tarde se lleve a cabo una reunión crucial en San Fernando donde el gobierno debería entregar una respuesta concreta al petitorio de los trabajadores movilizados quienes están solicitando al Mineduc intervenir y hacerse cargo directamente de los establecimientos municipales de la capital de Colchagua.

NO SE PUDE USAR FONDOS SEP PARA SUELDOS

Durante los próximos días al menos seis colegios de San Fernando recibirán recursos de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, los que son destinados a los colegios más vulnerables de las comunas. En este contexto y ante la crisis de la educación sanfernandina donde se cree que estos dineros puedan ser usados para pagar los sueldos faltantes a los funcionarios paralizados, el seremi de Educación Hernán Castro fue enfático en señalar que está estrictamente prohibido utilizarlos para otro fin que no sea el que obliga la ley “ esos recursos van a llegar al sostenedor pero no se debe pensar que estos pueden ser usados en el pago de la remuneración porque no se puede , el Ministerio va a entregar recursos SEP en al menos seis colegios grandes de San Fernando pero las platas tienen un destino claro que es para todo lo que tiene que ver con la compra de bienes y servicios para los colegios por modalidad SEP”. Así también el seremi explicó que en el caso de los recursos Faep que son aquellos donde se registraron las mayores irregularidades por parte de la Cormun “hay que determinar el comportamiento de la comuna respecto a Faep anteriores, comportamiento que no ha sido bueno y también ellos deben definir el uso de Faep, ellos deben entregar una propuesta de uso la que hoy está siendo analizada por el nivel central”.